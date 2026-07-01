Netflix îl readuce pe Willy Wonka cu vocea lui Gene Wilder creată de AI: controversatul experiment care promite magie, dar ridică multe întrebări
Netflix pregătește un nou show inspirat din universul lui Willy Wonka, iar de această dată surpriza nu vine doar din decoruri, probe spectaculoase sau nostalgia filmului clasic din 1971.
Platforma de streaming a decis să readucă vocea celebrului actor Gene Wilder, interpretul emblematic al lui Willy Wonka, folosind o recreare digitală bazată pe inteligență artificială, anunță AVClub.
Producția se numește „Wonka’s Golden Ticket” și este prezentată ca o competiție de tip reality show, în care participanții vor intra într-o lume inspirată de fabrica de ciocolată creată de autorul Roald Dahl.
Netflix promite un amestec de jocuri fizice, provocări de strategie și teste care vor pune la încercare inclusiv alegerile morale ale concurenților.
Vocea lui Gene Wilder revine după mai bine de 50 de ani, dar nu fără controverse
Pentru fanii lui Willy Wonka, numele lui Gene Wilder rămâne legat de imaginea originală a personajului. Actorul a transformat rolul din „Willy Wonka & The Chocolate Factory” într-unul dintre cele mai memorabile personaje din cinematografia pentru familie, combinând umorul, misterul și acel aer ușor neliniștitor care a făcut filmul atât de special.
Netflix a ales să folosească o versiune generată digital a vocii lui Wilder pentru rolul de narator al emisiunii. Compania nu a menționat direct utilizarea inteligenței artificiale în comunicarea oficială, însă informațiile publicate de presa internațională indică faptul că platforma a colaborat cu ElevenLabs, companie cunoscută pentru tehnologia de clonare vocală.
Rezultatul a stârnit deja reacții împărțite. Pentru unii spectatori, ideea de a auzi din nou vocea actorului este o formă de omagiu adusă unui personaj devenit simbol cultural. Pentru alții, reproducerea artificială a unei interpretări atât de personale pierde tocmai elementul care l-a făcut pe Wilder special: emoția umană din spatele vocii.
Reprezentanții moștenirii lui Gene Wilder și-au dat acordul pentru proiect și susțin că noua producție păstrează spiritul personajului creat de actor. Soția lui Gene Wilder, Karen B. Wilder, a transmis că interpretarea acestuia continuă să aducă bucurie generațiilor noi și că proiectul reprezintă o modalitate de a celebra impactul pe care l-a avut rolul lui Willy Wonka.
O nouă fabrică de ciocolată Netflix, între nostalgie, AI și spectacol
„Wonka’s Golden Ticket” nu se limitează doar la vocea recreată a lui Gene Wilder. Netflix reconstruiește atmosfera filmului din 1971 și invită participanții să treacă prin probe inspirate din universul lui Charlie și fabrica de ciocolată. Concurenții vor trebui să rezolve provocări care amintesc de elemente iconice precum băutura Fizzy Lifting Drink sau bomboana Everlasting Gobstopper.
Premiul final este descris drept unul care poate schimba viața câștigătorului, într-un stil care încearcă să păstreze fantezia și extravaganza universului Wonka.
În producție apare și Rusty Goffe, actorul care l-a interpretat pe unul dintre Oompa Loompa în filmul original. La peste 70 de ani, acesta revine în lumea lui Wonka, de data aceasta într-o apariție care leagă noul proiect de pelicula devenită clasică.
Noul show face parte din strategia Netflix după achiziția companiei Roald Dahl Story Company în 2021, tranzacție care i-a oferit acces la numeroase creații ale scriitorului. Platforma a dezvoltat deja proiecte precum „Matilda The Musical”, „The Wonderful Story of Henry Sugar” și alte adaptări inspirate din universul Dahl.
„Wonka’s Golden Ticket” va avea premiera pe 23 septembrie, iar finalul competiției va fi lansat pe 30 septembrie într-un format în două părți. Rămâne de văzut dacă publicul va primi experimentul ca pe o nouă doză de magie Wonka sau dacă vocea creată artificial a lui Gene Wilder va deveni încă un exemplu al dilemelor pe care inteligența artificială le aduce în industria divertismentului.