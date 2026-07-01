Netflix îl readuce pe Willy Wonka cu vocea lui Gene Wilder creată de AI: controversatul experiment care promite magie, dar ridică multe întrebări

Producția se numește „Wonka’s Golden Ticket” și este prezentată ca o competiție de tip reality show, în care participanții vor intra într-o lume inspirată de fabrica de ciocolată creată de autorul Roald Dahl.

Netflix promite un amestec de jocuri fizice, provocări de strategie și teste care vor pune la încercare inclusiv alegerile morale ale concurenților.

Vocea lui Gene Wilder revine după mai bine de 50 de ani, dar nu fără controverse

Pentru fanii lui Willy Wonka, numele lui Gene Wilder rămâne legat de imaginea originală a personajului. Actorul a transformat rolul din „Willy Wonka & The Chocolate Factory” într-unul dintre cele mai memorabile personaje din cinematografia pentru familie, combinând umorul, misterul și acel aer ușor neliniștitor care a făcut filmul atât de special.

Netflix a ales să folosească o versiune generată digital a vocii lui Wilder pentru rolul de narator al emisiunii. Compania nu a menționat direct utilizarea inteligenței artificiale în comunicarea oficială, însă informațiile publicate de presa internațională indică faptul că platforma a colaborat cu ElevenLabs, companie cunoscută pentru tehnologia de clonare vocală.

Rezultatul a stârnit deja reacții împărțite. Pentru unii spectatori, ideea de a auzi din nou vocea actorului este o formă de omagiu adusă unui personaj devenit simbol cultural. Pentru alții, reproducerea artificială a unei interpretări atât de personale pierde tocmai elementul care l-a făcut pe Wilder special: emoția umană din spatele vocii.

Reprezentanții moștenirii lui Gene Wilder și-au dat acordul pentru proiect și susțin că noua producție păstrează spiritul personajului creat de actor. Soția lui Gene Wilder, Karen B. Wilder, a transmis că interpretarea acestuia continuă să aducă bucurie generațiilor noi și că proiectul reprezintă o modalitate de a celebra impactul pe care l-a avut rolul lui Willy Wonka.

O nouă fabrică de ciocolată Netflix, între nostalgie, AI și spectacol

„Wonka’s Golden Ticket” nu se limitează doar la vocea recreată a lui Gene Wilder. Netflix reconstruiește atmosfera filmului din 1971 și invită participanții să treacă prin probe inspirate din universul lui Charlie și fabrica de ciocolată. Concurenții vor trebui să rezolve provocări care amintesc de elemente iconice precum băutura Fizzy Lifting Drink sau bomboana Everlasting Gobstopper.