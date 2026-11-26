China a testat un câine-robot care rezistă la temperaturi de 1.000°C. Secretul nu stă în robot, ci în costumul său
China a testat în condiții reale un câine-robot destinat intervențiilor pompierilor, capabil să funcționeze timp de 10 minute într-un mediu cu temperaturi de până la 1.000°C. Dispozitivul a fost prezentat ca o soluție pentru recunoașterea zonelor afectate de incendii, inclusiv în clădiri în care accesul echipelor de salvare este extrem de periculos. Un detaliu important îl diferențiază însă de alte roboți specializați: protecția termică nu este integrată în structura sa, ci provine dintr-un costum special, realizat folosind tehnologii adaptate din industria aerospațială.
Testul operațional a avut loc pe 25 noiembrie 2026, la o unitate de pompieri din Suzhou, provincia Jiangsu, în estul Chinei. Câinele-robot a fost dezvoltat de Institutul de Cercetare Suzhou al Institutului de Tehnologie din Harbin, iar informațiile despre demonstrație au fost publicate de Science and Technology Daily.
Potrivit raportului, dispozitivul poate fi folosit în aproximativ 95% dintre scenariile de incendiu. Sistemele sale de imagistică și comunicații îi permit să transmită informații în timp real din zone în care vizibilitatea este aproape nulă, oferind echipelor de intervenție indicii despre locul în care se află focul și despre eventualele persoane blocate în interior.
De ce au nevoie pompierii de roboți care rezistă la 1.000°C
Într-un incendiu de amploare, condițiile din interiorul unei clădiri se pot deteriora într-un timp foarte scurt. După ce focul ajunge în faza de dezvoltare completă și apare fenomenul de flashover, temperatura poate urca la valori cuprinse între 300 și 1.100°C. În această etapă, aproape toate suprafețele din încăpere pot ajunge să ardă, iar riscul pentru persoanele aflate în interior devine extrem de ridicat.
Fumul dens complică și mai mult intervenția. Acesta poate conține monoxid de carbon, cianuri și alte gaze toxice, iar vizibilitatea poate deveni atât de redusă încât pompierii nu se mai pot orienta nici măcar la câțiva pași distanță. În plus, echipamentele de protecție purtate de salvatori cântăresc aproximativ 20 de kilograme, iar apropierea de foc îi expune la radiații termice intense.
Roboții de recunoaștere pot reduce riscul, deoarece permit verificarea unor spații înainte ca pompierii să intre în ele. Problema este că echipamentele existente nu sunt întotdeauna construite pentru temperaturi extreme. Potrivit publicației chineze, roboții pentru stingerea incendiilor utilizați în prezent în China rezistă, în general, la temperaturi de aproximativ 300°C.
Bateriile litiu-ion reprezintă un alt punct vulnerabil. La temperaturi de peste 200°C, acestea pot deveni instabile și există riscul de explozie. Fără o protecție termică eficientă, robotul trimis să reducă pericolul pentru pompieri s-ar putea transforma el însuși într-o sursă suplimentară de risc.
Costumul special folosește tehnologii dezvoltate pentru rachete
Câinele-robot testat în Suzhou nu este construit integral din materiale rezistente la foc. Capacitatea de a funcționa în medii care ating 1.000°C se datorează unui costum special, realizat dintr-un material compozit cu mai multe straturi. Tehnologia are la bază soluții de protecție termică dezvoltate inițial pentru industria aerospațială.
Guo Shuai, cercetător la Institutul de Cercetare Suzhou și coordonatorul dezvoltării costumului, a explicat că echipa a adaptat pentru robotul patruped materiale concepute inițial pentru protejarea rachetelor. Potrivit acestuia, combinația de materiale folosită în această aplicație este o premieră la nivel global.
Guo a mai precizat că materialul a fost utilizat anterior în trei lansări ale rachetei chineze Long March 5. Adaptarea sa pentru un robot destinat intervențiilor în incendii a presupus însă modificări care să permită protejarea unui dispozitiv mobil, cu articulații și componente expuse la căldură.
Costumul are o grosime de numai cinci până la șase milimetri și este alcătuit din mai multe straturi. Materialul exterior este conceput să reziste la ardere, în timp ce straturile interioare asigură izolarea, absorbția și reflectarea căldurii. Scopul este ca temperatura ridicată din exterior să nu ajungă la componentele sensibile ale robotului.
Ma Xiaoliang, directorul general al companiei Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology, implicată în dezvoltarea materialului, a explicat că această construcție permite obținerea unei protecții termice într-un strat flexibil și relativ subțire.
Prima versiune a costumului a avut o problemă neașteptată
Dezvoltarea sistemului de protecție nu a decurs fără dificultăți. În timpul primului test, corpul robotului a fost protejat de costum, însă cele patru picioare au ieșit din zona cu flăcări în timp ce ardeau. Problema era cauzată de materialul din care erau realizate tălpile, care nu rezista suficient de bine la temperaturi extreme.
Guo Shuai a povestit că echipa a trebuit să regândească formula cauciucului folosit pentru picioarele robotului. Cercetătorii au introdus materiale ignifuge, rezistente la temperaturi ridicate și capabile să reflecte căldura. Noua compoziție a permis picioarelor să intre în contact cu flăcările fără să se aprindă și fără ca temperatura să fie transferată către interior.
Rezolvarea acestei probleme a fost esențială pentru funcționarea întregului sistem. Chiar dacă trunchiul și componentele principale erau protejate, deteriorarea picioarelor ar fi putut împiedica deplasarea robotului și ar fi compromis misiunea de recunoaștere.
Dispozitivul este echipat și cu un sistem de imagistică bazat pe tehnologie laser, conceput să ofere imagini prin fumul dens. Legăturile de comunicație 5G și sistemele de transmisie video permit controlul de la distanță și transmiterea imaginilor la rezoluție înaltă. Potrivit informațiilor publicate de Science and Technology Daily, conexiunea rămâne stabilă chiar și în interiorul unor clădiri cu peste 30 de etaje.
Echipa de dezvoltare estimează că materialul de protecție ar putea fi folosit, în viitor, și la fabricarea echipamentelor purtate de pompieri. Ma Xiaoliang a anunțat că acesta urmează să intre în producție de serie. La locurile de intervenție ar putea ajunge atât roboți individuali, cât și grupuri de dispozitive care să acționeze coordonat pentru recunoașterea zonelor afectate de incendii.