Potrivit raportului, dispozitivul poate fi folosit în aproximativ 95% dintre scenariile de incendiu. Sistemele sale de imagistică și comunicații îi permit să transmită informații în timp real din zone în care vizibilitatea este aproape nulă, oferind echipelor de intervenție indicii despre locul în care se află focul și despre eventualele persoane blocate în interior.

De ce au nevoie pompierii de roboți care rezistă la 1.000°C

Într-un incendiu de amploare, condițiile din interiorul unei clădiri se pot deteriora într-un timp foarte scurt. După ce focul ajunge în faza de dezvoltare completă și apare fenomenul de flashover, temperatura poate urca la valori cuprinse între 300 și 1.100°C. În această etapă, aproape toate suprafețele din încăpere pot ajunge să ardă, iar riscul pentru persoanele aflate în interior devine extrem de ridicat.

Fumul dens complică și mai mult intervenția. Acesta poate conține monoxid de carbon, cianuri și alte gaze toxice, iar vizibilitatea poate deveni atât de redusă încât pompierii nu se mai pot orienta nici măcar la câțiva pași distanță. În plus, echipamentele de protecție purtate de salvatori cântăresc aproximativ 20 de kilograme, iar apropierea de foc îi expune la radiații termice intense.

Roboții de recunoaștere pot reduce riscul, deoarece permit verificarea unor spații înainte ca pompierii să intre în ele. Problema este că echipamentele existente nu sunt întotdeauna construite pentru temperaturi extreme. Potrivit publicației chineze, roboții pentru stingerea incendiilor utilizați în prezent în China rezistă, în general, la temperaturi de aproximativ 300°C.

Bateriile litiu-ion reprezintă un alt punct vulnerabil. La temperaturi de peste 200°C, acestea pot deveni instabile și există riscul de explozie. Fără o protecție termică eficientă, robotul trimis să reducă pericolul pentru pompieri s-ar putea transforma el însuși într-o sursă suplimentară de risc.

Costumul special folosește tehnologii dezvoltate pentru rachete

Câinele-robot testat în Suzhou nu este construit integral din materiale rezistente la foc. Capacitatea de a funcționa în medii care ating 1.000°C se datorează unui costum special, realizat dintr-un material compozit cu mai multe straturi. Tehnologia are la bază soluții de protecție termică dezvoltate inițial pentru industria aerospațială.

Guo Shuai, cercetător la Institutul de Cercetare Suzhou și coordonatorul dezvoltării costumului, a explicat că echipa a adaptat pentru robotul patruped materiale concepute inițial pentru protejarea rachetelor. Potrivit acestuia, combinația de materiale folosită în această aplicație este o premieră la nivel global.