Mumiile incașe care rescriu una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei. Dovada că europenii au adus variola în America
ADN-ul recuperat din două mumii vechi de aproximativ 500 de ani oferă prima dovadă moleculară directă că variola a ajuns în America odată cu colonizarea europeană. Potrivit studiului publicat în revista Science, virusurile identificate în rămășițele descoperite în nordul statului Chile aparțin unei linii provenite din Europa.
Istoricii știau deja din documentele coloniale că variola a ucis milioane de indigeni. Până acum, lipsea însă o confirmare genetică obținută direct din victimele primelor epidemii. Descoperirea arată nu doar de unde provenea virusul, ci și cum a evoluat în timp ce se răspândea printre comunitățile care nu aveau imunitate.
Virusul a fost descoperit în două mumii din Chile
Cercetătorii au analizat probe osoase provenite de la 13 persoane îngropate în cimitirul Camarones 9, aflat aproape de coasta Pacificului. Situl aparținea unei comunități din extremitatea sudică a fostului Imperiu Inca.
În două dintre probe au fost descoperite fragmente de ADN aparținând virusului Variola, responsabil pentru variolă. Victimele erau o femeie cu vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani și un bărbat care avea între 18 și 20 de ani.
Corpurile s-au mumificat natural datorită condițiilor aride din regiune. Ele fuseseră așezate în poziție strânsă și învelite în pături din lână de camelide. Practica era folosită în Anzi cu mult înainte de apariția Imperiului Inca și nu implica tratamentele aplicate mumiilor egiptene.
Noile rezultate completează cercetările realizate asupra unor mumii ale copiilor incași. Astfel de rămășițe pot păstra nu doar informații despre dietă și ritualuri, ci și urmele microscopice ale bolilor care au schimbat istoria.
Variola a ajuns în America după contactul cu europenii
Cei doi oameni au trăit între anii 1492 și 1631, în primele decenii ale colonizării spaniole. Prima epidemie de variolă documentată în America a izbucnit în 1518, pe insula Hispaniola. Boala s-a răspândit apoi rapid în America Centrală și de Sud.
Analiza genetică a arătat că virusurile din cele două mumii erau aproape identice. Victimele ar fi putut fi infectate în timpul aceleiași epidemii sau de aceeași variantă care circula în regiune.
Linia virală identificată nu mai există în prezent. Ea se află, din punct de vedere evolutiv, între tulpinile cunoscute din Europa medievală și variantele care au circulat în secolele următoare. Legătura oferă o confirmare puternică a originii europene.
Efectele au fost catastrofale. Comunitățile indigene nu mai întâlniseră virusul și nu aveau protecția dobândită de populațiile în care variola circulase timp de generații. Alături de alte boli, violență și sclavie, epidemiile au provocat prăbușirea demografică a continentului. Playtech a explicat anterior cum epidemiile de acum 500 de ani au modelat lumea modernă.
Descoperirea arată cum a evoluat unul dintre cele mai letale virusuri
Cercetătorii nu căutau inițial variola. Proiectul urmărea istoria genetică a populațiilor care au trăit în regiune. ADN-ul viral a fost identificat în timpul analizării materialului genetic păstrat în oase.
Genomurile recuperate sugerează că virusul se adaptase deja foarte bine la oameni. Unele gene care ar fi permis infectarea altor animale deveniseră inactive. Variola se specializase treptat în transmiterea de la o persoană la alta.
Studiul ADN-ului antic poate oferi informații care nu apar în documentele scrise. Multe relatări coloniale au fost redactate de europeni și descriu incomplet modul în care epidemiile au circulat între comunitățile indigene îndepărtate.
Metode asemănătoare au fost folosite pentru a cerceta ADN-ul antic și populațiile precolumbiene. Oamenii de știință speră acum să găsească alte probe de variolă în America, pentru a reconstitui traseul complet al virusului.
Variola a fost declarată eradicată în 1980, după o campanie globală de vaccinare. Ultimul caz natural fusese înregistrat în Somalia, în 1977. Rămâne prima și singura boală infecțioasă umană eliminată complet la nivel mondial.