Mumiile incașe care rescriu una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei. Dovada că europenii au adus variola în America

Virusul a fost descoperit în două mumii din Chile

Cercetătorii au analizat probe osoase provenite de la 13 persoane îngropate în cimitirul Camarones 9, aflat aproape de coasta Pacificului. Situl aparținea unei comunități din extremitatea sudică a fostului Imperiu Inca.

În două dintre probe au fost descoperite fragmente de ADN aparținând virusului Variola, responsabil pentru variolă. Victimele erau o femeie cu vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani și un bărbat care avea între 18 și 20 de ani.

Corpurile s-au mumificat natural datorită condițiilor aride din regiune. Ele fuseseră așezate în poziție strânsă și învelite în pături din lână de camelide. Practica era folosită în Anzi cu mult înainte de apariția Imperiului Inca și nu implica tratamentele aplicate mumiilor egiptene.

Noile rezultate completează cercetările realizate asupra unor mumii ale copiilor incași. Astfel de rămășițe pot păstra nu doar informații despre dietă și ritualuri, ci și urmele microscopice ale bolilor care au schimbat istoria.

Variola a ajuns în America după contactul cu europenii

Cei doi oameni au trăit între anii 1492 și 1631, în primele decenii ale colonizării spaniole. Prima epidemie de variolă documentată în America a izbucnit în 1518, pe insula Hispaniola. Boala s-a răspândit apoi rapid în America Centrală și de Sud.

Analiza genetică a arătat că virusurile din cele două mumii erau aproape identice. Victimele ar fi putut fi infectate în timpul aceleiași epidemii sau de aceeași variantă care circula în regiune.

Linia virală identificată nu mai există în prezent. Ea se află, din punct de vedere evolutiv, între tulpinile cunoscute din Europa medievală și variantele care au circulat în secolele următoare. Legătura oferă o confirmare puternică a originii europene.