ADN-ul unei femei care a trăit acum 30.000 de ani arată că oamenii din Europa de Est și de Vest aveau legături mai strânse decât se credea

ADN-ul unei femei din Paleolitic schimbă perspectiva asupra Europei preistorice

Cercetătorii au secvențiat genomurile a trei persoane care au trăit în urmă cu aproximativ 30.000 de ani, pe teritoriile actuale ale Spaniei, Franței și Italiei. Toate aparțineau culturii gravettiene, răspândită în Europa în urmă cu aproximativ 34.000-25.000 de ani.

Cultura gravettiană este cunoscută prin artefacte precum figurinele feminine supranumite „Venus”, dar informațiile genetice despre oamenii care au trăit în acea perioadă sunt încă limitate. Până acum, cercetătorii analizaseră ADN-ul unui număr redus de indivizi gravettieni, ceea ce făcea dificilă reconstituirea relațiilor dintre populațiile din diferite regiuni.

Pe baza probelor disponibile anterior, specialiștii considerau că grupurile din Europa de Vest erau în mare parte separate genetic de cele din estul continentului. Noua analiză indică însă o situație mai complexă. Una dintre cele trei persoane studiate avea o combinație de trăsături genetice care sugerează legături între populațiile din estul și vestul Europei.

„Rezultatele noastre arată că populațiile din Europa de Est și de Vest nu erau atât de izolate genetic pe cât se presupunea anterior”, a declarat Pere Gelabert, autorul principal al studiului și antropolog evoluționist la Universitatea din Viena.

Peștera Isturitz ar fi fost un punct de legătură între comunități

Osul care a oferit informațiile esențiale aparținea unei femei ale cărei rămășițe au fost descoperite în peștera Isturitz, din sud-vestul Franței. Analiza a arătat că ADN-ul său era cel mai apropiat de cel al unor indivizi cunoscuți din Europa de Vest, dar prezenta și o legătură genetică relevantă cu grupuri din Europa Centrală și de Est.

Potrivit cercetătorilor, amestecul genetic ar putea fi explicat prin deplasarea unor oameni din estul Europei către vest, în perioada gravettiană. Echipa estimează că acest episod de schimb genetic s-a produs în urmă cu aproximativ 31.500-32.500 de ani.

Poziția peșterii ar putea explica rolul său în aceste legături. Isturitz se află într-o zonă de trecere între Europa continentală și Peninsula Iberică, ceea ce ar fi putut facilita circulația oamenilor și schimburile dintre comunități. Datele genetice susțin astfel ipoteza că locul a avut o importanță culturală și biologică pe parcursul unei perioade îndelungate.