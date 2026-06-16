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ȘTIINȚĂ

Misterul celebrelor mumii ale copiilor incași, mai aproape de rezolvare. Ce au descoperit cercetătorii după 500 de ani

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Misterul celebrelor mumii ale copiilor incași, mai aproape de rezolvare. Ce au descoperit cercetătorii după 500 de ani
Mumii copii incași / Foto: Getty Images

Trei dintre cele mai bine conservate mumii descoperite vreodată în America de Sud continuă să ofere informații surprinzătoare despre una dintre cele mai puternice civilizații precolumbiene. La peste două decenii de la descoperirea lor pe vârful unui vulcan din Anzi, noi analize au ajutat cercetătorii să înțeleagă mai bine contextul în care acești copii au fost sacrificați de Imperiul Inca.

Descoperirea, realizată inițial în 1999 pe vulcanul Llullaillaco, la granița dintre Argentina și Chile, a atras atenția întregii lumi datorită stării excepționale de conservare a corpurilor. Temperaturile extrem de scăzute și condițiile climatice dure au transformat locul într-o adevărată capsulă a timpului, păstrând detalii remarcabile despre viața și moartea celor trei copii.

Semințele găsite în mormânt au oferit indicii neașteptate

Mumiile aparțin unei adolescente și altor doi copii, un băiat și o fată de aproximativ șapte ani. De-a lungul anilor, studiile au arătat că micii sacrificați au beneficiat de un tratament special înainte de moarte. Ei au primit hrană de calitate superioară, alcool și frunze de coca, plante cu un rol important în cultura incașă.

Totuși, data exactă a sacrificiului a rămas mult timp un mister. Analizele anterioare au indicat doar că evenimentul s-a petrecut undeva între anii 1430 și 1520.

Pentru a obține o cronologie mai precisă, o echipă internațională de cercetători a analizat resturile vegetale descoperite alături de adolescenta cunoscută sub numele de „Fecioara din Llullaillaco”. Printre ofrande se aflau porumb, manioc și frunze de coca, plante considerate valoroase în Imperiul Inca.

Datarea cu radiocarbon a semințelor și resturilor vegetale a permis restrângerea perioadei în care a avut loc sacrificiul. Rezultatele sugerează că cei trei copii au murit cel mai probabil în jurul anului 1499.

Această dată este deosebit de importantă deoarece coincide cu domnia împăratului Huayna Capac, unul dintre ultimii mari conducători ai Imperiului Inca și liderul sub care teritoriul statului sud-american a atins cea mai mare extindere.

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Sacrificiul ar fi avut un rol politic, nu doar religios

Noua cronologie i-a determinat pe cercetători să privească evenimentul dintr-o perspectivă mai largă. În perioada respectivă, Imperiul Inca se extindea rapid și integra populații foarte diferite din punct de vedere cultural.

Zona din jurul vulcanului Llullaillaco fusese inclusă relativ recent în imperiu, iar specialiștii cred că sacrificiul ar fi putut avea un rol strategic. Potrivit interpretării propuse de autori, ceremonia ar fi servit la consolidarea autorității statului și la întărirea prezenței incașe într-o regiune nou cucerită.

Documente istorice redactate după sosirea europenilor menționează că împăratul Huayna Capac a efectuat călătorii în sudul imperiului și a organizat ceremonii religioase importante, inclusiv sacrificii de copii dedicate zeilor.

Deși nu există dovezi care să lege în mod direct aceste relatări de cazul copiilor de la Llullaillaco, coincidența dintre perioada istorică și rezultatele noilor analize este considerată semnificativă.

Cercetătorii cred că astfel de ritualuri puteau avea mai multe scopuri simultan. Pe lângă dimensiunea spirituală, ele reprezentau și un instrument prin care conducătorii reafirmau puterea imperiului și mențineau coeziunea într-un teritoriu uriaș, întins de-a lungul Anzilor.

Mai mult, specialiștii sugerează că aceste ceremonii ar fi putut fi organizate într-o perioadă percepută ca fiind instabilă, cu puțin timp înainte ca lumea incașă să fie schimbată definitiv de sosirea europenilor și de bolile aduse de aceștia pe continent.

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