Misterul celebrelor mumii ale copiilor incași, mai aproape de rezolvare. Ce au descoperit cercetătorii după 500 de ani

Semințele găsite în mormânt au oferit indicii neașteptate

Mumiile aparțin unei adolescente și altor doi copii, un băiat și o fată de aproximativ șapte ani. De-a lungul anilor, studiile au arătat că micii sacrificați au beneficiat de un tratament special înainte de moarte. Ei au primit hrană de calitate superioară, alcool și frunze de coca, plante cu un rol important în cultura incașă.

Totuși, data exactă a sacrificiului a rămas mult timp un mister. Analizele anterioare au indicat doar că evenimentul s-a petrecut undeva între anii 1430 și 1520.

Pentru a obține o cronologie mai precisă, o echipă internațională de cercetători a analizat resturile vegetale descoperite alături de adolescenta cunoscută sub numele de „Fecioara din Llullaillaco”. Printre ofrande se aflau porumb, manioc și frunze de coca, plante considerate valoroase în Imperiul Inca.

Datarea cu radiocarbon a semințelor și resturilor vegetale a permis restrângerea perioadei în care a avut loc sacrificiul. Rezultatele sugerează că cei trei copii au murit cel mai probabil în jurul anului 1499.

Această dată este deosebit de importantă deoarece coincide cu domnia împăratului Huayna Capac, unul dintre ultimii mari conducători ai Imperiului Inca și liderul sub care teritoriul statului sud-american a atins cea mai mare extindere.

Sacrificiul ar fi avut un rol politic, nu doar religios

Noua cronologie i-a determinat pe cercetători să privească evenimentul dintr-o perspectivă mai largă. În perioada respectivă, Imperiul Inca se extindea rapid și integra populații foarte diferite din punct de vedere cultural.

Zona din jurul vulcanului Llullaillaco fusese inclusă relativ recent în imperiu, iar specialiștii cred că sacrificiul ar fi putut avea un rol strategic. Potrivit interpretării propuse de autori, ceremonia ar fi servit la consolidarea autorității statului și la întărirea prezenței incașe într-o regiune nou cucerită.