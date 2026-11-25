Motorola signature 27 ajunge în România, iar cei care îl precomandă primesc un smartwatch premium cadou
Motorola a deschis precomenzile în România pentru noul său flagship, motorola signature 27, un smartphone care costă 8.499 de lei și vine cu un smartwatch premium inclus în ofertă. Campania se desfășoară între 24 noiembrie și 7 decembrie 2026, iar cei care comandă telefonul în această perioadă primesc un moto watch ultra, evaluat de companie la 2.499 de lei.
Pachetul este construit în jurul a două scenarii de utilizare: telefonul este destinat celor care vor să fotografieze și să filmeze în condiții dificile, în timp ce ceasul promite să păstreze accesul la apeluri, mesaje și funcții de fitness chiar și atunci când smartphone-ul nu este la îndemână. Una dintre particularitățile ofertei este conectivitatea LTE a smartwatch-ului, care permite folosirea anumitor funcții independente de telefon, dacă este activat un serviciu mobil compatibil.
Motorola signature 27 mizează pe un sistem foto cu senzor de 200 MP
Motorola prezintă signature 27 drept cel mai avansat telefon al său din punctul de vedere al fotografiei. Sistemul foto a primit distincția Gold Label DXOMARK, potrivit informațiilor transmise de companie. Producătorul pune accent pe capacitatea telefonului de a surprinde scene cu iluminare dificilă, subiecte aflate la distanță și obiecte în mișcare.
Camera principală folosește un senzor Sony LYTIA L910 de 50 MP și tehnologie LOFIC. Aceasta este concepută pentru a păstra mai multe detalii în zonele foarte luminoase și în cele întunecate ale unei imagini. Funcția poate fi utilă în situații precum concertele, unde iluminarea se schimbă frecvent, sau fotografiile realizate seara, când diferențele de lumină pot afecta rezultatul.
Pentru cadrele în care subiectul se află la distanță, telefonul include o cameră telefoto periscop de 200 MP, cu funcție Super Zoom 100x. Aceasta extinde posibilitățile de fotografiere fără ca persoana care ține telefonul să fie nevoită să se apropie de subiect. Totuși, zoomul maxim nu garantează automat aceeași calitate a imaginii la toate nivelurile de apropiere, rezultatul depinzând de condițiile de fotografiere și de procesarea software.
Motorola menționează și un senzor dedicat EVS, alături de funcția Action Shot, pentru fotografierea subiectelor aflate în mișcare rapidă. Aceste tehnologii sunt gândite pentru momente în care timpul de reacție este scurt, de la un sportiv surprins în timpul unei competiții până la o scenă spontană care nu poate fi repetată.
Ce poate face moto watch ultra fără telefon în apropiere
Smartwatch-ul inclus în oferta de precomandă este unul dintre elementele importante ale pachetului. moto watch ultra dispune de conectivitate LTE și tehnologie eSIM, astfel că poate efectua și primi apeluri și poate trimite mesaje fără ca telefonul să fie în apropiere. Pentru folosirea acestor funcții este necesar un serviciu mobil activ și compatibil.
Astfel, ceasul poate fi util în timpul alergării, la sală sau la o plimbare, când transportarea smartphone-ului nu este întotdeauna comodă. Conectivitatea independentă nu înseamnă însă că toate funcțiile telefonului sunt disponibile direct de pe încheietură. Apelurile și mesajele depind de serviciul mobil, iar accesul la anumite opțiuni poate varia în funcție de aplicațiile și serviciile compatibile.
Ceasul permite și efectuarea plăților contactless, printr-o aplicație de plată compatibilă, în locurile în care serviciul este disponibil. Pentru cei care preferă să plece fără portofel și fără telefon, această funcție poate fi un avantaj, cu condiția configurării prealabile a metodei de plată.
Funcții de fitness, GPS dual-band și Wear OS by Google
moto watch ultra nu se limitează la conectivitate. Motorola menționează integrarea tehnologiilor de fitness dezvoltate de Polar, companie cunoscută pentru produsele și soluțiile dedicate monitorizării activității fizice. Ceasul poate urmări activitatea, ritmul cardiac, somnul și recuperarea după efort.
Pentru activitățile în aer liber, dispozitivul folosește GPS dual-band, o tehnologie care poate îmbunătăți precizia localizării în anumite condiții, inclusiv în zone în care semnalul sateliților este afectat de clădiri sau obstacole. Sistemul poate fi util pentru alergare, mers pe bicicletă sau alte activități în care traseul trebuie înregistrat cât mai precis.
Ceasul rulează Wear OS by Google, ceea ce permite instalarea și folosirea unor aplicații direct de pe încheietură. Experiența este completată de un ecran OLED de 1,5 inch și o carcasă din oțel inoxidabil. Motorola indică o autonomie de până la două zile, însă durata efectivă depinde de modul de utilizare și de funcțiile activate, inclusiv conectivitatea mobilă și monitorizarea activității.
Cât costă motorola signature 27 și unde poate fi precomandat
Motorola signature 27 este disponibil la precomandă în România în perioada 24 noiembrie – 7 decembrie 2026, la prețul de 8.499 de lei. Telefonul poate fi comandat prin partenerii anunțați de companie: Altex, Flanco, eMAG și Vodafone.
Cei care aleg smartphone-ul în intervalul campaniei primesc gratuit moto watch ultra, al cărui preț individual comunicat de Motorola este de 2.499 de lei. Oferta transformă precomanda într-un pachet care include atât telefonul, cât și un smartwatch cu conectivitate mobilă și funcții de monitorizare a sănătății și activității fizice.
Prețul de 8.499 de lei plasează telefonul în segmentul premium, iar valoarea smartwatch-ului inclus reprezintă principalul avantaj comercial al campaniei. Pentru cei interesați de noul model, perioada de precomandă se încheie pe 7 decembrie 2026. După această dată, comunicatul nu precizează dacă pachetul cu ceasul cadou va mai fi disponibil.