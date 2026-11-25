Motorola signature 27 mizează pe un sistem foto cu senzor de 200 MP

Motorola prezintă signature 27 drept cel mai avansat telefon al său din punctul de vedere al fotografiei. Sistemul foto a primit distincția Gold Label DXOMARK, potrivit informațiilor transmise de companie. Producătorul pune accent pe capacitatea telefonului de a surprinde scene cu iluminare dificilă, subiecte aflate la distanță și obiecte în mișcare.

Camera principală folosește un senzor Sony LYTIA L910 de 50 MP și tehnologie LOFIC. Aceasta este concepută pentru a păstra mai multe detalii în zonele foarte luminoase și în cele întunecate ale unei imagini. Funcția poate fi utilă în situații precum concertele, unde iluminarea se schimbă frecvent, sau fotografiile realizate seara, când diferențele de lumină pot afecta rezultatul.

Pentru cadrele în care subiectul se află la distanță, telefonul include o cameră telefoto periscop de 200 MP, cu funcție Super Zoom 100x. Aceasta extinde posibilitățile de fotografiere fără ca persoana care ține telefonul să fie nevoită să se apropie de subiect. Totuși, zoomul maxim nu garantează automat aceeași calitate a imaginii la toate nivelurile de apropiere, rezultatul depinzând de condițiile de fotografiere și de procesarea software.

Motorola menționează și un senzor dedicat EVS, alături de funcția Action Shot, pentru fotografierea subiectelor aflate în mișcare rapidă. Aceste tehnologii sunt gândite pentru momente în care timpul de reacție este scurt, de la un sportiv surprins în timpul unei competiții până la o scenă spontană care nu poate fi repetată.

Ce poate face moto watch ultra fără telefon în apropiere

Smartwatch-ul inclus în oferta de precomandă este unul dintre elementele importante ale pachetului. moto watch ultra dispune de conectivitate LTE și tehnologie eSIM, astfel că poate efectua și primi apeluri și poate trimite mesaje fără ca telefonul să fie în apropiere. Pentru folosirea acestor funcții este necesar un serviciu mobil activ și compatibil.

Astfel, ceasul poate fi util în timpul alergării, la sală sau la o plimbare, când transportarea smartphone-ului nu este întotdeauna comodă. Conectivitatea independentă nu înseamnă însă că toate funcțiile telefonului sunt disponibile direct de pe încheietură. Apelurile și mesajele depind de serviciul mobil, iar accesul la anumite opțiuni poate varia în funcție de aplicațiile și serviciile compatibile.

Ceasul permite și efectuarea plăților contactless, printr-o aplicație de plată compatibilă, în locurile în care serviciul este disponibil. Pentru cei care preferă să plece fără portofel și fără telefon, această funcție poate fi un avantaj, cu condiția configurării prealabile a metodei de plată.