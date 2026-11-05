PREVIEW Motorola Signature 27 – am pus mâna pe cel mai rapid smartphone din 2026 ca să înțeleg de ce te-ar putea uimi prin abilități foto și sunet Bang & Olufsen

Înainte să intrăm în partea tehnică, vreau să reții însă căteva particularități despre Motorola și de ce ambiția companiei de a ajunge în câțiva ani pe locul 3 în lume la vânzări de telefoane este mult mai puțin absurdă decât ai crede la prima vedere. Motivul pentru care Motorola își permite în 2026 să intre într-o competiție atât de ambițioasă cu Apple, Samsung și ceilalți producători de smartphone-uri premium, trece dincolo de specificațiile noului Signature 27. Are legătură cu evoluția spectaculoasă a companiei din ultimii ani. După o perioadă în care Motorola părea să se concentreze aproape exclusiv pe telefoane accesibile și modele mid-range, strategia Lenovo (compania mamă) de a investi în dispozitive premium, în familia pliabilelor Razr și în extinderea prezenței internaționale începe să producă rezultate cât se poate de concrete.

Conform datelor Omdia, Motorola a livrat 1,9 milioane de smartphone-uri în Europa în primul trimestru din 2026, în creștere cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, consolidându-și poziția de al patrulea producător de telefoane de pe continent. Mai interesant este că Motorola ocupă deja locul al doilea în Europa pe segmentul telefoanelor pliabile, o performanță care ar fi părut greu de imaginat în urmă cu doar câțiva ani, când Samsung domina aproape nestingherit această categorie. În același timp, divizia de smartphone-uri a Lenovo a înregistrat în trimestrul aprilie–iunie 2026 cele mai mari venituri din istoria sa pentru un prim trimestru fiscal, cu 15% peste nivelul anului precedent, în timp ce veniturile generate de dispozitivele premium au atins un nou record trimestrial. Cu alte cuvinte, Motorola nu mai încearcă doar să câștige cotă de piață prin telefoane ieftine, ci să demonstreze că poate convinge cumpărătorii să plătească mai mult pentru design, performanță și experiențe premium, iar Signature 27 pare să fie cea mai ambițioasă materializare a acestei transformări.

PREVIEW Motorola Signature 27 – cu ce se laudă pe zona de specificații și performanță brută

În centrul întregii experiențe oferite de Motorola Signature 27 se află noul Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cel mai puternic procesor pentru mobile din portofoliul Qualcomm, o platformă care promite să împingă limitele performanței pe smartphone într-o zonă în care, până nu demult, ne uitam cu admirație la laptopuri de gaming. Ca să nu rămânem însă la promisiuni de marketing și grafice spectaculoase din prezentările producătorului, am profitat de timpul petrecut cu telefonul la Tromso pentru a rula AnTuTu Benchmark, versiunea 12.0.3, iar rezultatul a fost suficient de impresionant încât să-mi confirme că Motorola nu glumește când vorbește despre performanță extremă. Mai precis, am obținut 4.320.053 de puncte, un scor care plasează dispozitivul peste 96% dintre terminalele din baza de comparație a aplicației. Din această valoare, 1.128.592 de puncte au venit de la procesor, nu mai puțin de 1.696.769 de la GPU, 601.033 de la subsistemul de memorie și 893.659 de la componenta UX, responsabilă pentru evaluarea experienței de utilizare. În mod fascinant, tocmai performanța grafică a reușit să depășească 99% dintre rezultatele comparate de AnTuTu, un detaliu care ar trebui să-i bucure în egală măsură pe pasionații de gaming și pe cei care vor să ruleze aplicații complexe fără să simtă că telefonul începe să gâfâie. Evident, un singur benchmark nu poate certifica matematic poziția de lider absolut în fața tuturor telefoanelor lansate în 2026, dar este o demonstrație cât se poate de convingătoare a forței brute pe care o ai la dispoziție și a faptului că afirmația din titlul acestui material are șanse surprinzător de mari să nu fie exagerată.

Performanța aceasta vine însă cu o provocare pe care orice producător de flagship-uri o cunoaște foarte bine: degeaba ai un motor de Formula 1 sub capotă dacă nu reușești să-l răcești suficient pentru a-i exploata potențialul. Motorola încearcă să rezolve această problemă prin sistemul ArcticMesh, care combină un gel termic cu microparticule de diamant și o cameră de vapori generoasă, cu o suprafață de 8.384 mm², cu 40% mai mare decât la generația precedentă. În testul meu AnTuTu, temperatura raportată a crescut de la 37 la 46 de grade Celsius, iar consumul bateriei a fost de 6%, cifre pe care le voi pune într-un context mai amplu în review-ul final, după ce voi putea evalua comportamentul telefonului în sesiuni prelungite de gaming și utilizare intensivă. Până atunci, merită menționat că Signature 27 vine cu 12 sau 16 GB de memorie RAM LPDDR5X și stocare UFS 4.1 de până la 512 GB. Exemplarul pe care l-am testat avea 12 GB RAM fizic, completat de 4 GB alocați prin funcția RAM Boost, o extensie virtuală care folosește spațiul de stocare și care nu trebuie confundată cu memoria RAM propriu-zisă.

La fel de spectaculos mi se pare ecranul Extreme AMOLED Duo, construit pe o arhitectură Tandem OLED cu două straturi emisive, o soluție care urmărește simultan creșterea luminozității, îmbunătățirea eficienței energetice și prelungirea duratei de viață a panoului. Vorbim despre un display de 6,78 inci, cu rezoluție de 2.772 x 1.272 de pixeli, rată de reîmprospătare de până la 120 Hz, suport Dolby Vision, HDR10+, certificare Pantone Validated și acoperire integrală a spectrului de culoare DCI-P3. Cifra care atrage însă inevitabil atenția este luminozitatea maximă de 12.000 de niți, o premieră revendicată de Motorola pentru industria smartphone-urilor. Ca să fim corecți din punct de vedere tehnic, aceasta reprezintă o valoare de vârf obținută în condiții specifice de laborator, nu luminozitatea pe care o vei avea permanent atunci când navighezi pe internet. Chiar și cu această precizare, ambiția tehnologică este remarcabilă, mai ales că producătorul promite o eficiență energetică îmbunătățită cu până la 34% și o durată de viață a panoului cu până la 121% mai mare decât în cazul ecranului AMOLED tradițional folosit pe generația anterioară.

Și pentru că performanța de top, ecranul spectaculos și autonomia nu ar trebui să fie niciodată trei obiective care se exclud reciproc, Motorola a integrat într-un corp de numai 7,99 milimetri grosime un acumulator siliciu-carbon de 7.000 mAh, cu aproximativ 35% mai generos decât cel al primului Signature. La cei 227 de grame ai telefonului, mi se pare o realizare inginerească importantă, cu atât mai mult cu cât nu s-a făcut rabat nici la încărcare: ai la dispoziție 90W prin cablu, 50W wireless și posibilitatea de a încărca invers alte dispozitive, inclusiv fără fir, la 5W. Producătorul promite suficientă energie pentru o zi de utilizare după numai 12 minute de încărcare în condiții ideale, o afirmație pe care abia aștept să o verific independent. Pachetul este completat de Android 17, promisiunea a șapte actualizări majore de sistem, o configurație cu șase antene pentru conectivitate îmbunătățită, compatibilitate Wi-Fi 8 și suport pentru noile experiențe de inteligență artificială Gemini. În definitiv, dincolo de cifrele astronomice din AnTuTu, adevărata victorie a celor de la Motorola ar putea fi faptul că au reușit să înghesuie într-un telefon surprinzător de elegant o cantitate de tehnologie care, în urmă cu doar câțiva ani, ar fi presupus compromisuri mult mai dureroase la capitolele dimensiuni, autonomie și confort.

PREVIEW Motorola Signature 27 – abilitățile de captură sunt mai impresionante decât par la prima vedere

Dacă în ultimii ani am învățat ceva din experiența testării a zeci de smartphone-uri, este că numărul de megapixeli reprezintă probabil cel mai puțin relevant indicator al performanței fotografice, în absența unor senzori de calitate, a unei optici pe măsură și, poate mai important decât oricând, a unui sistem de procesare a imaginii capabil să transforme informația brută în fotografii spectaculoase fără să te rupă de realitatea imortalizată. Motorola pare să fi înțeles foarte bine această ecuație, iar Signature 27 vine cu cel mai ambițios sistem foto implementat vreodată de companie, unul care a primit deja distincția DXOMARK Gold Label, rezervată dispozitivelor cu performanțe fotografice de referință.