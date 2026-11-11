REVIEW Motorola Signature 27 – telefonul perfect nu există, dar măcar poți opta pentru cel mai bun. Ce înseamnă asta în 2026

Vroiam să menționez aspectele de mai sus ca un scurt istoric pentru ca tu, din poziția de utilizator, să înțelegi că modul mai bun sau mai puțin bun în care un telefon face poze este din ce în ce mai subiectiv, iar producătorii trebuie să decidă în mod autentic în ce direcție să meargă cu „realitatea” din cadru. Mai interesant este însă altceva, soluția găsită de Motorola pentru ca, ceea ce vezi pe ecran să fie autentic, dar, în același timp, spectaculos. Aici intervine HDR sau High Dynamic Range. Plaja cromatică extinsă cu care se laudă televizoarele pe care cei mai mulți dintre noi le avem în case, în mod uzual, poate fi imortalizată doar cu echipamente speciale, camere profesionale și așa mai departe. Pe lângă acestea, terminalele Motorola au o foarte lungă istorie în a genera content HDR, cu mențiunea foarte importantă că nu sunt singurii din industrie cu această abilitate.

La ce sunt însă singuri e calitatea panourilor pentru afișarea acelui conținut impresionant, iar aici intervine ecranul unic industrie prezent pe Motorola Signature 27. Este vorba de un Extreme AMOLED Duo display care nu doar că are un consum energetic mai redus, dar are o putere luminoasă de 12.000 de niți, o premieră pe piața smartphone-urilor la nivel global. Vorbim de un superlativ absolut sau un record, genul de referință care nu doar că dă bine pe un afiș, dar este incredibil de ușor de ținut minte și, mai ales, de înțeles. Aceasta nu se traduce doar prin faptul că se vede impecabil în soare puternic, dar până și la întuneric, plaja cromatică pe care o poate afișa concomitent este una ce pare din complet altă ligă. Ce vreau să spun este că telefonul din 2026 cu cele mai bune camere de pe piață conform DXOMark se laudă și cu cel mai luminos ecran, iar motivul are legătură cu faptul că cele două atuuri incredibil de importante sunt corelate între ele și niciunul nu reprezintă un truc de marketing.

Revenind la oile noastre, în rândurile de mai jos voi încerca să argumentez de ce Motorola Signature 27 ar putea fi ușor de recomandat pentru un anumit segment de public nu doar mulțumită câtorva detalii care îl fac unic, ci a întregului ansamblu cât se poate de memorabil și, mai ales, de deștept. Dacă ai pus mâna pe vârfurile de gamă de la liderii pieței de mobile în 2026, sunt convins că ești de aceeași părere, nimeni nu mai inovează din prisma aspectului și nici a funcționalității nu vedem spectacole majore. Dacă vei vedea un Motorola Signature 27 pe masă, sunt 100% sigur că nu-l vei confunda, vei ști că este Motorola, vei ști că este ultimul, iar logoul companiei care tronează pe spatele carcasei va fi mai degrabă o finețe de design, decât un detaliu care să te lămurească cu ce te joci. Apropo, este și singurul telefon de pe piață cu „Audio by Bang & Olufsen”, probabil cea mai importantă confirmare independentă a faptului că se aude foarte bine, iar dacă iei în calcul grosime infimă, aș spune că se aude spectaculos pentru cei 7,99 milimetri de grosime.

REVIEW Motorola Signature 27 – specificații tehnice și performanță brută

Dincolo de ambițiile fotografice și de ecranul care stabilește un nou record de luminozitate în industrie, Motorola Signature 27 are în spate o configurație hardware care nu prea lasă loc de compromisuri. În centrul întregii experiențe se află Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cea mai avansată platformă mobilă Qualcomm din 2026, secondată de 12 sau 16 GB de memorie RAM LPDDR5X, în funcție de versiunea aleasă, și un spațiu de stocare de 256 sau 512 GB, pe tehnologie UFS 4.1. Există și posibilitatea extinderii virtuale a memoriei RAM până la un total de 24 GB, prin RAM Boost, deși trebuie făcută distincția între memoria fizică și cea suplimentară, care folosește o parte din stocarea internă. Ca să țină sub control temperaturile, inginerii Motorola au implementat sistemul ArcticMesh, care combină un gel termic cu particule de microdiamant și o cameră de vapori de 8.384 mm², cu 40% mai mare decât la generația anterioară. Nu lipsesc nici conectivitatea 5G, compatibilitatea cu Wi-Fi 8, un sistem cu șase antene pentru stabilitatea conexiunilor și suportul pentru SIM fizic și eSIM.

Telefonul vine cu Android 17 și promisiunea a șapte ani de actualizări ale sistemului de operare, un angajament important când ai în vedere că un astfel de dispozitiv reprezintă o investiție pe termen lung, nu un moft pe care să-l schimbi la următoarea lansare. Din punct de vedere al construcție, vorbim de un terminal cu dimensiuni de 162,01 x 77,04 x 7,99 milimetri și 227 de grame, un echilibru impresionant dacă iei în calcul bateria generoasă, construcția din aluminiu de calitate aerospațială, protecția Gorilla Glass Ceramic 3 și certificările IP68, IP69 și MIL-STD-810H. Ecranul Extreme AMOLED Duo de 6,78 inci, cu rezoluție 1.5K și rată de reîmprospătare de până la 120 Hz, beneficiază inclusiv de certificare Pantone pentru acuratețea culorilor, suport Dolby Vision și HDR10+, iar tehnologia tandem cu două straturi OLED promite o eficiență energetică îmbunătățită cu până la 34% și o durată de viață cu până la 121% mai mare decât a panourilor AMOLED tradiționale. Altfel spus, în spatele unui design memorabil se ascunde o fișă tehnică pe care cu greu ai putea să o critici dacă ești obiectivw.

Pentru că una este să citești niște superlative într-un comunicat de presă și cu totul altceva să le verifici pe un dispozitiv real, am trecut Motorola Signature 27 printr-o serie destul de generoasă de teste sintetice, iar cifrele obținute sunt, în multe situații, de-a dreptul spectaculoase. În AnTuTu Benchmark 12.0.3, telefonul a înregistrat 4.303.684 de puncte, un rezultat care îl plasează în categoria celor mai puternice smartphone-uri pe care le-am testat în 2026. Din acest total, procesorul a contribuit cu 1.162.226 de puncte, acceleratorul grafic cu 1.607.664, memoria cu 576.148, iar experiența de utilizare, evaluată în categoria UX, cu 957.646 de puncte. Rezultatele nu sunt cu nimic mai puțin interesante în PCMark Work 3.1, unde am obținut 19.577 de puncte într-o succesiune de teste care simulează activități uzuale precum navigarea pe internet, editarea fotografiilor și clipurilor video sau prelucrarea de date. În PCMark Storage 2.1, scorul a fost de 255.078 de puncte, cu viteze de citire și scriere secvențială de 3.367,84 MB/s, respectiv 3.189,56 MB/s. Am completat seria cu PassMark PerformanceTest, care a raportat 11.603 puncte la categoria System, 16.897 pentru CPU, 6.355 pentru memorie, 374.297 în testele de stocare, 58.095 în grafica 2D și 50.641 în grafica 3D. Sunt rezultate obținute în aplicații cu metodologii diferite, care nu trebuie comparate direct între ele, dar care descriu destul de convingător un telefon capabil să facă față fără emoții unor sarcini de lucru dintre cele mai solicitante.

În testele grafice susținute am descoperit însă și o particularitate care merită discutată, pentru că nici cel mai avansat procesor din lume nu poate ignora complet legile fizicii, mai ales când trebuie să funcționeze într-o carcasă cu o grosime de doar 7,99 milimetri. În 3DMark Steel Nomad Light Stress Test, Motorola Signature 27 a obținut un scor maxim de 3.615 puncte și unul minim de 1.714 puncte, cu o stabilitate de 47,4%. Solar Bay Stress Test a pornit de la 14.232 de puncte și a coborât până la 7.250, cu o stabilitate de 50,9%, în timp ce Wild Life Extreme Stress Test a înregistrat 7.467 de puncte în cea mai bună rundă și 3.935 în cea mai slabă, pentru o stabilitate de 52,7%. Aceste valori confirmă că, atunci când forțezi permanent acceleratorul grafic la maximum, intervine limitarea termică, iar performanța susținută poate coborî până aproape de jumătate din cea inițială. Am rulat și GravityMark, într-un scenariu foarte solicitant cu 500.000 de asteroizi, la rezoluție 4K, folosind API-ul Vulkan și acceleratorul Adreno 850, obținând un scor de 1.559 de puncte și o medie de 9,3 cadre pe secundă.