REVIEW Motorola Signature 27 – telefonul perfect nu există, dar măcar poți opta pentru cel mai bun. Ce înseamnă asta în 2026
Vorbeam la Tromso în Norvegia, în urmă cu câteva zile, cu directorul responsabil de abilitățile fotografice ale telefoanelor din cadrul Motorola. În mod oficial, Matt Biggerstaff are funcția de Director of Engineering, Camera Design. Am povestit mult, iar concluzia vizavi de ce înseamnă o fotografie foarte bună sau impecabilă cu telefonul în 2026 este una complexă, ca să nu zic îngrijorătoare. La fel cum politica ne-a divizat foarte mult ca societate în vremea în care trăim, iar adevărul a devenit o opinie mai mult decât o referință absolutî, la fel s-a întâmplat și cu definiția unei poze bune.
În perioada 2012 – 2013, pe vremea când sud coreenii lansau Galaxy S2 și Galaxy S3, nu a durat mult până când s-a creat un consens în industrie vizavi de modul în care telefoanele Samsung te rupeau de realitate prin intermediul fotografiilor pe care le obțineai cu modelele lor de vârf. S-au constat culori suprasaturate și un contrast semnificativ mai umflat. Practic, ceea ce vedea pe ecranului smartphone-ului nu mai avea legătură cu ceea ce vedea cu ochiul liber. Situația a devenit cu atât mai complicată pe parcursul următorului deceniu cu cât acea suprasaturație a devenit standard în domeniu, iar oamenii au ajuns s-o caute la toții producătorii. Din acel moment, ideea de fotografie bună a devenit o opinie. Subit, nu se mai aprecia sau puncta acuratețea cromatică, imortalizarea realității, ci o rupere din ce în ce mai evidentă de realitate. Preferința oamenilor pentru acel „frumos” a devenit atât de evidentă încât până și Apple aproape că a fost nevoit să includă „Stiluri fotografice” în iOS 15 pentru, printre altele, un „contrast bogat”.
Vroiam să menționez aspectele de mai sus ca un scurt istoric pentru ca tu, din poziția de utilizator, să înțelegi că modul mai bun sau mai puțin bun în care un telefon face poze este din ce în ce mai subiectiv, iar producătorii trebuie să decidă în mod autentic în ce direcție să meargă cu „realitatea” din cadru. Mai interesant este însă altceva, soluția găsită de Motorola pentru ca, ceea ce vezi pe ecran să fie autentic, dar, în același timp, spectaculos. Aici intervine HDR sau High Dynamic Range. Plaja cromatică extinsă cu care se laudă televizoarele pe care cei mai mulți dintre noi le avem în case, în mod uzual, poate fi imortalizată doar cu echipamente speciale, camere profesionale și așa mai departe. Pe lângă acestea, terminalele Motorola au o foarte lungă istorie în a genera content HDR, cu mențiunea foarte importantă că nu sunt singurii din industrie cu această abilitate.
La ce sunt însă singuri e calitatea panourilor pentru afișarea acelui conținut impresionant, iar aici intervine ecranul unic industrie prezent pe Motorola Signature 27. Este vorba de un Extreme AMOLED Duo display care nu doar că are un consum energetic mai redus, dar are o putere luminoasă de 12.000 de niți, o premieră pe piața smartphone-urilor la nivel global. Vorbim de un superlativ absolut sau un record, genul de referință care nu doar că dă bine pe un afiș, dar este incredibil de ușor de ținut minte și, mai ales, de înțeles. Aceasta nu se traduce doar prin faptul că se vede impecabil în soare puternic, dar până și la întuneric, plaja cromatică pe care o poate afișa concomitent este una ce pare din complet altă ligă. Ce vreau să spun este că telefonul din 2026 cu cele mai bune camere de pe piață conform DXOMark se laudă și cu cel mai luminos ecran, iar motivul are legătură cu faptul că cele două atuuri incredibil de importante sunt corelate între ele și niciunul nu reprezintă un truc de marketing.
Revenind la oile noastre, în rândurile de mai jos voi încerca să argumentez de ce Motorola Signature 27 ar putea fi ușor de recomandat pentru un anumit segment de public nu doar mulțumită câtorva detalii care îl fac unic, ci a întregului ansamblu cât se poate de memorabil și, mai ales, de deștept. Dacă ai pus mâna pe vârfurile de gamă de la liderii pieței de mobile în 2026, sunt convins că ești de aceeași părere, nimeni nu mai inovează din prisma aspectului și nici a funcționalității nu vedem spectacole majore. Dacă vei vedea un Motorola Signature 27 pe masă, sunt 100% sigur că nu-l vei confunda, vei ști că este Motorola, vei ști că este ultimul, iar logoul companiei care tronează pe spatele carcasei va fi mai degrabă o finețe de design, decât un detaliu care să te lămurească cu ce te joci. Apropo, este și singurul telefon de pe piață cu „Audio by Bang & Olufsen”, probabil cea mai importantă confirmare independentă a faptului că se aude foarte bine, iar dacă iei în calcul grosime infimă, aș spune că se aude spectaculos pentru cei 7,99 milimetri de grosime.
REVIEW Motorola Signature 27 – specificații tehnice și performanță brută
Dincolo de ambițiile fotografice și de ecranul care stabilește un nou record de luminozitate în industrie, Motorola Signature 27 are în spate o configurație hardware care nu prea lasă loc de compromisuri. În centrul întregii experiențe se află Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cea mai avansată platformă mobilă Qualcomm din 2026, secondată de 12 sau 16 GB de memorie RAM LPDDR5X, în funcție de versiunea aleasă, și un spațiu de stocare de 256 sau 512 GB, pe tehnologie UFS 4.1. Există și posibilitatea extinderii virtuale a memoriei RAM până la un total de 24 GB, prin RAM Boost, deși trebuie făcută distincția între memoria fizică și cea suplimentară, care folosește o parte din stocarea internă. Ca să țină sub control temperaturile, inginerii Motorola au implementat sistemul ArcticMesh, care combină un gel termic cu particule de microdiamant și o cameră de vapori de 8.384 mm², cu 40% mai mare decât la generația anterioară. Nu lipsesc nici conectivitatea 5G, compatibilitatea cu Wi-Fi 8, un sistem cu șase antene pentru stabilitatea conexiunilor și suportul pentru SIM fizic și eSIM.
Telefonul vine cu Android 17 și promisiunea a șapte ani de actualizări ale sistemului de operare, un angajament important când ai în vedere că un astfel de dispozitiv reprezintă o investiție pe termen lung, nu un moft pe care să-l schimbi la următoarea lansare. Din punct de vedere al construcție, vorbim de un terminal cu dimensiuni de 162,01 x 77,04 x 7,99 milimetri și 227 de grame, un echilibru impresionant dacă iei în calcul bateria generoasă, construcția din aluminiu de calitate aerospațială, protecția Gorilla Glass Ceramic 3 și certificările IP68, IP69 și MIL-STD-810H. Ecranul Extreme AMOLED Duo de 6,78 inci, cu rezoluție 1.5K și rată de reîmprospătare de până la 120 Hz, beneficiază inclusiv de certificare Pantone pentru acuratețea culorilor, suport Dolby Vision și HDR10+, iar tehnologia tandem cu două straturi OLED promite o eficiență energetică îmbunătățită cu până la 34% și o durată de viață cu până la 121% mai mare decât a panourilor AMOLED tradiționale. Altfel spus, în spatele unui design memorabil se ascunde o fișă tehnică pe care cu greu ai putea să o critici dacă ești obiectivw.
Pentru că una este să citești niște superlative într-un comunicat de presă și cu totul altceva să le verifici pe un dispozitiv real, am trecut Motorola Signature 27 printr-o serie destul de generoasă de teste sintetice, iar cifrele obținute sunt, în multe situații, de-a dreptul spectaculoase. În AnTuTu Benchmark 12.0.3, telefonul a înregistrat 4.303.684 de puncte, un rezultat care îl plasează în categoria celor mai puternice smartphone-uri pe care le-am testat în 2026. Din acest total, procesorul a contribuit cu 1.162.226 de puncte, acceleratorul grafic cu 1.607.664, memoria cu 576.148, iar experiența de utilizare, evaluată în categoria UX, cu 957.646 de puncte. Rezultatele nu sunt cu nimic mai puțin interesante în PCMark Work 3.1, unde am obținut 19.577 de puncte într-o succesiune de teste care simulează activități uzuale precum navigarea pe internet, editarea fotografiilor și clipurilor video sau prelucrarea de date. În PCMark Storage 2.1, scorul a fost de 255.078 de puncte, cu viteze de citire și scriere secvențială de 3.367,84 MB/s, respectiv 3.189,56 MB/s. Am completat seria cu PassMark PerformanceTest, care a raportat 11.603 puncte la categoria System, 16.897 pentru CPU, 6.355 pentru memorie, 374.297 în testele de stocare, 58.095 în grafica 2D și 50.641 în grafica 3D. Sunt rezultate obținute în aplicații cu metodologii diferite, care nu trebuie comparate direct între ele, dar care descriu destul de convingător un telefon capabil să facă față fără emoții unor sarcini de lucru dintre cele mai solicitante.
În testele grafice susținute am descoperit însă și o particularitate care merită discutată, pentru că nici cel mai avansat procesor din lume nu poate ignora complet legile fizicii, mai ales când trebuie să funcționeze într-o carcasă cu o grosime de doar 7,99 milimetri. În 3DMark Steel Nomad Light Stress Test, Motorola Signature 27 a obținut un scor maxim de 3.615 puncte și unul minim de 1.714 puncte, cu o stabilitate de 47,4%. Solar Bay Stress Test a pornit de la 14.232 de puncte și a coborât până la 7.250, cu o stabilitate de 50,9%, în timp ce Wild Life Extreme Stress Test a înregistrat 7.467 de puncte în cea mai bună rundă și 3.935 în cea mai slabă, pentru o stabilitate de 52,7%. Aceste valori confirmă că, atunci când forțezi permanent acceleratorul grafic la maximum, intervine limitarea termică, iar performanța susținută poate coborî până aproape de jumătate din cea inițială. Am rulat și GravityMark, într-un scenariu foarte solicitant cu 500.000 de asteroizi, la rezoluție 4K, folosind API-ul Vulkan și acceleratorul Adreno 850, obținând un scor de 1.559 de puncte și o medie de 9,3 cadre pe secundă.
Deși ai crede simplist că pare un motiv de îngrijorare, trebuie ținut cont că discutăm despre teste sintetice concepute tocmai pentru a împinge hardware-ul dincolo de scenariile obișnuite. În utilizarea reală, lucrurile au stat complet diferit. Am instalat Call of Duty Mobile împreună cu pachetul de texturi de înaltă definiție, am activat detaliile grafice maxime și cea mai ridicată rată de cadre pe secundă permisă de joc, iar experiența a fost absolut impecabilă. Nicio agățare, nicio sacadare, niciun moment în care să simt că telefonul nu mai ține pasul cu acțiunea de pe ecran. Este una dintre situațiile în care diferența dintre cifrele afișate de un benchmark și plăcerea efectivă de a te juca devine extrem de importantă.
Pentru că în 2026 nu mai poți discuta despre performanța unui smartphone premium fără să introduci în ecuație inteligența artificială, trebuie menționat și Motorola Qira, sistemul AI prin care compania încearcă să transforme telefonul într-o parte a unei experiențe inteligente mai ample, capabile să conecteze activități și informații între mai multe dispozitive compatibile. Partea interesantă este că, dacă folosești și un laptop sau o tabletă Lenovo compatibilă, Qira nu se limitează la smartphone, ci poate extinde aceeași experiență AI și pe PC sau tabletă, un avantaj important pentru cei care lucrează deja în ecosistemul Lenovo-Motorola. Revenind la performanța brută, în Geekbench AI 1.8.0 am obținut 3.562 de puncte în Single Precision, 5.100 în Half Precision și 7.661 în Quantized, cu mențiunea că testul a utilizat procesorul principal, prin backend-ul CPU, nu acceleratorul neural dedicat.
În AI Benchmark dedicat inteligenței artificiale, telefonul a obținut 16.530 de puncte, cu rezultate individuale de 7.589 pentru viteza de procesare INT8 și 3.774 pentru FP16. Testele AI din AnTuTu au fost și mai generoase, cu 2.879.240 de puncte în AI General Benchmark, unde am evaluat inclusiv super-rezoluția, transferul de stil, clasificarea imaginilor și detectarea obiectelor, respectiv 3.128.240 de puncte în AI LLM Benchmark. Acesta din urmă a inclus sarcini precum răspunsuri la întrebări, rezumarea textelor, identificarea elementelor vizuale și recunoașterea textului din imagini, folosind modelul Qwen3-VL 2B Chat LLM. Dincolo de scorurile impresionante, care nu sunt direct comparabile între aplicații, concluzia este că Motorola a integrat o platformă hardware foarte puternică pentru procesarea locală a sarcinilor AI, un aspect din ce în ce mai important într-o perioadă în care astfel de funcții nu se mai rezumă la câteva filtre pentru fotografii sau la un chatbot.
Am păstrat autonomia pentru final deoarece, dincolo de camerele spectaculoase, procesorul de top sau ambițiile din zona inteligenței artificiale, cred că acesta este unul dintre aspectele care influențează cel mai mult experiența de utilizare pe termen lung. Motorola Signature 27 integrează un acumulator siliciu-carbon de 7.000 mAh, cu aproximativ 35% mai mare decât cel al generației anterioare, și suportă încărcare rapidă pe fir la 90 W, încărcare wireless la 50 W, dar și încărcare inversă, wireless la 5 W sau prin cablu la 4,5 W. Producătorul promite suficientă energie pentru o zi de utilizare după numai 12 minute de încărcare în condițiile sale de testare, dar rezultatul care m-a impresionat cel mai mult a venit din propriul benchmark de baterie din PCMark.
Cu luminozitatea ecranului redusă la 50%, într-o succesiune constantă de operațiuni de navigare pe internet, editare foto și video și prelucrare de date, Motorola Signature 27 a rezistat nu mai puțin de 25 de ore și 38 de minute. Este un rezultat remarcabil, semnificativ peste media telefoanelor de top pe care le-am testat în 2026, și cu atât mai interesant dacă îl raportezi la performanța procesorului, la dimensiunile ecranului și la grosimea redusă a carcasei. Evident, un benchmark de autonomie nu reproduce perfect fiecare scenariu de utilizare, iar jocurile solicitante sau filmarea prelungită vor consuma energia mult mai repede, dar cele peste 25 de ore obținute în PCMark sunt o confirmare cât se poate de convingătoare a eficienței întregii platforme. În definitiv, aici cred că se vede cel mai bine progresul real al tehnologiei mobile: nu doar în faptul că poți înghesui un procesor incredibil de puternic într-un telefon subțire, ci în capacitatea de a te bucura de acea putere fără să trăiești permanent cu încărcătorul în buzunar.
REVIEW Motorola Signature 27 – abilități de captură
Dacă ar fi să judecăm un smartphone exclusiv după numărul de megapixeli și specificațiile senzorilor, Motorola Signature 27 ar avea suficiente argumente să intre în orice discuție despre cele mai performante telefoane din 2026. Dar ceea ce mi se pare cu adevărat interesant este că Motorola nu s-a limitat la o cursă a cifrelor, ci a încercat să construiască un sistem fotografic în care fiecare cameră are un rol foarte bine definit, iar tehnologiile hardware și software lucrează împreună pentru rezultate cât mai apropiate de ceea ce percepem cu ochiul liber.
Camera principală folosește un senzor Sony LYTIA L910 de 50 de megapixeli, cu diafragmă f/1.6, tehnologie Quad Pixel, pixeli combinați echivalenți cu 2,44 micrometri și stabilizare optică de 3,5 grade. Un atu important este tehnologia LOFIC, menită să extindă gama dinamică a capturii și să păstreze informațiile atât în zonele foarte luminoase, cât și în umbre, inclusiv în scenarii complicate precum concertele, peisajele nocturne iluminate artificial sau cadrele cu diferențe extreme de expunere. În completare vine o cameră telephoto periscopică de 200 de megapixeli, cu zoom optic 3x, stabilizare optică și Super Zoom Pro până la 100x, unde intervine și procesarea AI pentru recuperarea și optimizarea detaliilor. Nu trebuie confundată însă magnificarea digitală de 100x cu un zoom optic, iar aici calitatea algoritmilor devine esențială.
Ansamblul este completat de o cameră ultrawide de 50 de megapixeli, cu unghi de cuprindere de 122 de grade, autofocus PDAF și diafragmă f/2.0, capabilă inclusiv de fotografii macro, în timp ce camera frontală oferă tot 50 de megapixeli, autofocus și posibilitatea înregistrării video 4K. Nu în ultimul rând, Motorola introduce ceea ce prezintă drept primul senzor EVS dedicat fotografierii acțiunii pe un smartphone, o tehnologie care detectează schimbările din scenă ultrarapid și la nivel de pixel, ca instant să lucreze împreună cu funcția Action Shot pentru a surprinde mai precis subiecții aflați în mișcare. Este o abordare foarte interesantă pentru că, spre deosebire de simpla creștere a rezoluției, încearcă să rezolve una dintre cele mai frustrante limitări ale fotografiei mobile: dificultatea de a surprinde impecabil un moment care durează doar o fracțiune de secundă.
Din perspectiva software, lucrurile devin cel puțin la fel de interesante, mai ales dacă ne întoarcem la discuția de la începutul articolului despre diferența dintre o fotografie spectaculoasă și una fidelă realității. Motorola Signature 27 combină algoritmii Photo Enhancement Engine cu optimizări inteligente ale culorilor, contrastului, expunerii și detaliilor, dar mizează și pe certificările Pantone Validated Colour și Pantone SkinTone Validated, care urmăresc reproducerea cât mai naturală a culorilor și a tonurilor pielii. În practică, acestea sunt argumente pentru o direcție fotografică mai apropiată de acuratețe decât de spectaculozitate artificială, chiar dacă rezultatul final depinde în continuare de procesarea software și de preferințele utilizatorului.
Există și o multitudine de instrumente creative, de la Signature Style și modurile Portrait cu încadrări echivalente de 24, 35, 50, 85 sau 135 de milimetri, până la Night Vision, Ultra Resolution, Auto Motion Capture, Group Shot și modul Pro, pentru cei care vor să controleze mai atent parametrii fotografiei. Nici pe partea video Motorola nu s-a zgârcit la tehnologie. Camera principală poate înregistra la rezoluție 8K cu 30 de cadre pe secundă, există suport pentru 4K la 60 fps și slow-motion 4K la 120 fps, iar compatibilitatea Dolby Vision este completată de Video Enhancement Engine, care ajustează inteligent culorile, contrastul și gama dinamică în timp real. La acestea se adaugă stabilizarea electronică Qualcomm, Adaptive Stabilisation, Horizon Lock și urmărirea automată a focalizării, funcții care încearcă să elimine o parte dintre dificultățile filmării din mână.
Mai mult, ai la dispoziție Dual Capture pentru înregistrarea simultană din perspective diferite și Audio Zoom, care încearcă să coreleze captarea sunetului cu subiectul filmat. Pe hârtie, avem așadar un sistem fotografic remarcabil de complet, care încearcă să acopere aproape orice scenariu imaginabil, de la portrete și peisaje până la sport, concerte și filmări cu aspect cinematografic. Dar adevărata provocare nu este să aduni toate aceste tehnologii într-un telefon de 7,99 milimetri grosime, ci să le faci să funcționeze împreună, intuitiv, fără ca utilizatorul să fie nevoit să înțeleagă vreodată complexitatea procesării din spatele unei simple apăsări pe declanșator. Aici intervine experiența practică și, mai ales, diferența dintre promisiunile unui producător și fotografiile pe care ajungi să le păstrezi cu adevărat.
În primul rând, îți recomand să dai click pe imaginea de mai sus pentru a înțelege mai bine nivelul de detalii din spatele cadrelor imortalizate. Un lucru este clar, deși vorbim de zoom digital sau hibrid peste 6X, este foarte improbabil să fii dezamăgit de nivelul de detalii susprins dintr-un vârf de munte, în timp ce tu îți bei cafeaua la terasă la baza formei de relief. Rezultatele sunt cu atât mai impresionante, cu cât în Tromso, acum o săptămână, norii groși sub nicio formă nu au facilitat o lumină ideală pentru teste.
Pe două aspecte vreau însă să insist în colajul de mai sus. Prima imagine cu 0,5X face o treabă surprinzător de bună în a imortaliza o scenă dramatică, cu un contrast puternic și o stuoșenie de detalii, fără ca deformarea specifică unei imagini ultrawide să te distragă de la subiect. Impactul emoțional este acolo, nu și aberațiile cromatice. La zoom 30x, lăudabilă este în primul rând lipsa aproape integrală a zgomotului de imagine, deși, repet, nu era un cadru imortalizat pe soare în lumină ideală. În plus, detaliile de șantier ale structurilor construite în vârf de munte nu par AI, deși cu siguranță partea de procesare implică și un pic de inteligență artificială. Există o autenticitate lăudabilă a ceea ce vezi dincolo de abilitățile optice ale senzorului folosit.
Unde cred că strălucește însă cel mai mult Signature 27 și ilustrează cel mai bine mixul de hardware și software în lumea reală ține de acele fotografii standard, 1X. Genul de cadrul pe care îl obții când scoți telefonul din buzunar și vrei să faci o poză în 2-3 secunde. Scena de mai sus este un astfel de moment. Cum am mai făcut-o însă în trecut, vreau să reiterez partea cu HDR din introducerea acestui articol. Pentru că imaginea de mai sus este în mod original cu o plajă cromatică dinamică extinsă, posibilitatea de a o aprecia la adevărata ei valoare pe o pagină web sau pe un ecran incompatibil este foarte mică. În orice caz, cu prea puține telefoane am mai reușit în trecut să obțin astfel de scene epice pe modul automatic, fără ajustareea niciun parametru de captură, complet din mână și, din nou, într-o lumină aproape imposibilă.
Tot în privința testelor dificile, ca să nu spun imposibile, pe partea de portret, când nuanțele se suprapun, iar texturile sunt dificil de deslușit individual, Signature 27 tot a strălucit. Ca idee, în spatele pisicii este o plasă de țânțari, iar modul organic în care aceasta s-a încețoșat este foarte bun și corect din punct de vedere optic. Cu excepția unor mici detalii legate de mustața pisicii din planul îndepărtat, până și aceasta care este inimaginabil de fină tot se identifică frumos în scenă. În plus, de la claritatea impecabilă a ochilor și urechilor, până la lăbuța discret în afara zonei de focus, totul pare natural. Până și pufoșenia blanei este satisfăcătoare, îți vine să pui mâna pe ea.
Pe partea de selfie-uri, eram curios de soluția găsită de Motorola în scenele în care subiecții sunt în planuri diferite sau la distanță destul de mare unul în spatele celuilalt. După cum se poate vedea mai sus, fără niciun fel de parametrii ajustați, terminalul are tendința să scoată în în evidență fețele umane, acelea sunt mai clare, la fel și imperfecțiunile specifice vârstei. În același timp, fața pisicii este suficient de clară încât să o poți analiza în tihnă. În particular, o consecință a unui sistem optic avansat, mă entuziasmează faptul că urechile pisicii sunt mai clare decât mustățile, fiind mai aproape de subiect, fața umană. Claritatea aproape absurdă a firelor de praf de pe plasa de țânțari reprezintă de asemenea un motiv de laudă.
Imaginea de mai sus este imposibil de realizat cu 95% dintre telefoanele pe care le-am testat, multe dintre ele chiar mai scumpe decât Motorola Signature 27. Prima piedică este faptul că e realizată prin geam, detali evident doar foarte discret în colțul din stânga jos. Majoritea telefoanelor fac focus pe geam, mai ales când afară este beznă. În plus, aceste cadre sunt problematice pentru că necesită o expunere un pic mai mare, iar în contextul în care zbori, cele două particularități nu se pupă între ele. În orice caz, deși nu vei face neapărat valuri pe Instagram cu acest cadru, este una din pozele care mi se pare că surprinde foarte bine de ce Signature 27 joacă într-o cu totul altă ligă în mare de foto. Dacă ești curios și de câteva mostre video imortalizate cu cel mai bun telefon Motorola, poți arunca o privire pe clipul de Preview de mai jos realizat în noaptea lansării. Articolul complet de preview îl găsești aici – PREVIEW Motorola Signature 27 – am pus mâna pe cel mai rapid smartphone din 2026 ca să înțeleg de ce te-ar putea uimi prin abilități foto și sunet Bang & Olufsen.
REVIEW Motorola Signature 27 – experiență de utilizare și concluzie
Dincolo de specificațiile tehnice, de benchmark-uri și de fotografiile care te fac să te întrebi dacă mai are rost să investești într-o cameră dedicată, Motorola Signature 27 are câteva particularități care se simt în fiecare zi și care, în opinia mea, sunt cel puțin la fel de importante precum performanța brută. În primul rând, este un telefon care se simte premium fără să încerce cu disperare să pară astfel, iar asta se datorează combinației de aluminiu, ceramică și finisaje inspirate din materiale textile. Versiunile PANTONE Coal Smoke și Capulet Olive nu sunt simple variații cromatice, ci au personalități diferite, inclusiv din perspectiva texturii, un detaliu care contează mai mult decât ai crede atunci când petreci câteva ore pe zi cu telefonul în mână și nu ești amatorul huselor ostentative.
La fel de important este faptul că ecranul Extreme AMOLED Duo nu se rezumă la acel record de 12.000 de niți, o valoare maximă atinsă în condiții specifice, ci oferă și o experiență vizuală remarcabilă la consumul de conținut HDR, indiferent dacă vorbim de fotografiile tale, filme sau seriale în Dolby Vision. Iar dacă tot am ajuns la multimedia, trebuie insistat puțin asupra sistemului audio, pentru că parteneriatul cu Bang & Olufsen este mai mult decât o siglă aplicată pe spatele carcasei. Motorola a integrat difuzoare stereo coaxiale, o arhitectură mai puțin obișnuită într-un smartphone, completată de profiluri audio dedicate, Dolby Atmos, Hi-Res Audio și Snapdragon Sound. Apropo, dacă vrei să afli mai multe despre efortul din spatele acestei colaborări, i-am luat un interviu directorului B&O responsabil de această implementare. Îl găsești aici – INTERVIU Bang & Olufsen și Motorola Signature 27 – ce înseamnă această colaborare și de ce ar putea fi telefonul care sună cel mai bine din 2026.
Din experiența mea, rezultatul este un sunet surprinzător de amplu și bine definit pentru un dispozitiv atât de subțire, cu o separare convingătoare a vocilor și instrumentelor, fără senzația aceea de audio strident sau „strigător la cer” după cum îmi place mie să-l numesc, care devine obositoare după câteva minute. Nu trebuie ignorate nici detaliile aparent banale, precum funcția Water Touch pentru utilizarea ecranului în condiții de umezeală sau faptul că Motorola include în pachet încărcătorul de priză TurboPower de 90 W, o super ultra mega giga raritate în 2026 și o husă de protecție. Sunt mici atenții care nu revoluționează industria deși ar trebui să o facă, dar care contribuie la senzația că cineva s-a gândit inclusiv la experiența de după ce ai desfăcut cutia.
Pe partea de software, Motorola Signature 27 încearcă să demonstreze că inteligența artificială poate deveni mai mult decât o colecție de artificii spectaculoase pe care le încerci de două ori și apoi le uiți. Pe lângă Motorola Qira, care urmărește să ofere continuitate între telefon, laptopurile și tabletele Lenovo compatibile, terminalul vine cu Google Gemini și este pregătit pentru o serie de funcții Gemini Intelligence care vor fi introduse gradual, în funcție de regiune și limbă. Unele sunt surprinzător de practice. Rambler, de exemplu, își propune să transforme o explicație verbală dezordonată, cu pauze, repetiții și formulări incomplete, într-un text coerent, pe care să-l poți trimite mai departe fără să pierzi timp editându-l. Create My Widget îți permite să descrii în limbaj natural ce informații ai vrea să vezi permanent pe ecran și să obții un widget personalizat, iar asistența pentru sarcini complexe promite să rezolve operațiuni care altfel ar presupune navigarea prin mai multe aplicații. Există inclusiv Sign-to-Text, o funcție concepută pentru traducerea limbajului semnelor american în text englezesc, cu un potențial important în zona accesibilității.
Trebuie spus, dacă nu era deja evident, că nu toate aceste funcționalități sunt disponibile imediat sau în limba română, iar unele sunt încă în curs de implementare, dar direcția este interesantă pentru că încearcă să transforme inteligența artificială într-un instrument integrat în activitățile cotidiene. Pe partea de securitate, Motorola continuă să mizeze pe ThinkShield și Moto Secure, dar pregătește și compatibilitatea cu GrapheneOS, un sistem de operare alternativ, construit în jurul confidențialității și securității, pentru care compania a anunțat un parteneriat cu GrapheneOS Foundation. Această compatibilitate urmează să fie detaliată și implementată ulterior, dar este relevantă pentru cei care vor mai mult control asupra propriilor date, mai ales dacă lucrează în medii guvernamentale sau enterprise. Dacă adaugi în ecuație cei șapte ani de actualizări Android promiși de producător, conectivitatea Wi-Fi 8 și autonomia foarte generoasă pe care am măsurat-o în testele mele, începi să înțelegi că experiența cu Signature 27 nu este construită exclusiv în jurul fotografiei sau al jocurilor, ci și al ideii că un smartphone premium trebuie să rămână relevant, util și suficient de flexibil pentru a se adapta nevoilor tale multă vreme după ce entuziasmul unei lansări s-a stins.
Dacă ai ajuns până aici, te felicit. Înseamnă că te gândești serios la Motorola Signature 27 ca la un terminal care nu doar vizează zona premium sau ultra-premium, ci chiar bifează o mare parte din particularitățile care sunt specifice standardelor asociate cu acea titulatură. Ca să știi despre ce discutăm, în perioada 24 noiembrie – 7 decembrie, noul Motorola Signature 27 va fi disponibil la precomandă la prețul de 8.499 lei în frumoasa noastră țărișoară, într-un pachet special de lansare care include Moto Watch Ultra, în valoare de 2.499 lei. Oferta este disponibilă în limita stocului, la partenerii Altex, Flanco, eMAG și Vodafone.
Personal, cred că ceea ce încearcă să facă Motorola cu acest telefon este nu doar lăudabil sau necesar, dar și justificat. Într-un univers în care majoritatea utilizatorilor de smartphone își cumpără în proporție covârșitoare următorul smartphone din virtutea inerției, pentru că vor „cel mai nou iPhone” sau „cel mai nou Galaxy S”, telefoane deloc ieftine, Signature 27 ilustrează prin superlative absolute, premiere în industrie, un design original și o performanță brută incontestabilă că poate concura liniștit cu alternativele. Important este să facă suficient de multe valuri în piață, să ajungă la cât mai multe urechi, perechi de ochi și, cu un pic de noroc, în suficient de multe mâini încât să stârnească acel obicei de upgrade de care discutam mai sus. Din păcate, acest efort se traduce în bani și investiții fabuloase în cercetare și dezvoltare. Nu sunt sigur că are tot ce-i trebuie pentru a fi următorul iPhone sau Galaxy S, dar cred cu tărie că integrează tot ce era omenește posibil pentru fi foarte aproape de acel prag și, ocazional, pentru a-l depăși.