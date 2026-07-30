Motorina s-a scumpit din nou. Cât te costă în plus un plin și ce măsuri ia statul pentru a limita prețurile
Șoferii care alimentează cu motorină plătesc din nou mai mult la pompă. În doar trei zile, prețul motorinei a crescut cu aproximativ 50 de bani pe litru, iar în unele benzinării a ajuns foarte aproape de pragul de 10,5 lei/litru. Scumpirile succesive vin într-o perioadă în care transportatorii, firmele și șoferii resimt deja presiunea costurilor ridicate, motiv pentru care Parlamentul a reintrodus starea de criză pe piața produselor petroliere și a aprobat mai multe măsuri pentru limitarea creșterii prețurilor.
Cât costă acum motorina și benzina
Liderul pieței, OMV Petrom, a majorat din nou prețurile în stațiile sale, iar alte companii au urmat aceeași tendință. În prezent, cele mai mari prețuri la motorină sunt:
- OMV: 10,48 lei/litru
- Lukoil: 10,43 lei/litru
- Petrom: 10,42 lei/litru
- Rompetrol: 10,33 lei/litru
- MOL: 10,32 lei/litru
- SOCAR: 10,29 lei/litru.
Și benzina standard s-a scumpit, prețurile variind între aproximativ 9,26 și 9,42 lei/litru, în funcție de companie.
Cât te costă în plus un plin
Creșterea de aproximativ 50 de bani pe litru în numai trei zile înseamnă un cost suplimentar semnificativ pentru șoferi, mai ales pentru cei care conduc zilnic sau folosesc autovehicule cu rezervoare mari.
|Capacitatea rezervorului
|Cost suplimentar după scumpirea de 50 bani/litru
|40 litri
|20 lei
|45 litri
|22,50 lei
|50 litri
|25 lei
|60 litri
|30 lei
|70 litri
|35 lei
|80 litri
|40 lei
Pentru firmele de transport sau șoferii care alimentează de mai multe ori pe săptămână, impactul poate ajunge la câteva sute sau chiar mii de lei în fiecare lună.
Statul a reintrodus starea de criză
Pentru a limita creșterea prețurilor, Parlamentul a adoptat legea privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, care va rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie.
Printre cele mai importante măsuri se numără plafonarea adaosului comercial practicat de benzinării la nivelul mediu din 2025, actualizat o singură dată cu rata inflației.
Totodată, comercianții nu vor mai putea modifica prețurile de mai multe ori pe zi. Noile reguli permit o singură modificare zilnică, până la ora 12:00, măsură care urmărește reducerea fluctuațiilor bruște observate în ultimele zile.
Acciza ar putea fi redusă
Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea mecanismului de acciză dinamică. Acesta permite reducerea accizei la motorină cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale carburanților. Calculul va fi făcut la fiecare două săptămâni.
Ministrul Finanțelor a declarat deja că prima reducere ar putea fi de aproximativ 10%, ceea ce s-ar traduce printr-o ieftinire estimată la aproximativ 34 de bani pe litru, imediat după intrarea în vigoare a măsurii.
Noua lege introduce și restricții temporare privind exporturile de motorină, care vor putea fi realizate doar cu aprobarea Guvernului, pentru a asigura aprovizionarea pieței interne.
În același timp, este reintrodusă contribuția de solidaritate pentru OMV Petrom, singura companie din România care desfășoară atât activități de extracție a petrolului, cât și de rafinare.
Chiar dacă măsurile adoptate de Parlament urmăresc temperarea scumpirilor, evoluția prețurilor la pompă va continua să depindă în mare măsură de cotațiile internaționale ale petrolului, de cursul de schimb și de cererea ridicată de carburanți din regiune. Pentru șoferi, următoarele săptămâni vor fi importante, deoarece reducerea accizei ar putea compensa o parte din scumpirile înregistrate în ultimele zile.