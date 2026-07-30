Motorina s-a scumpit din nou. Cât te costă în plus un plin și ce măsuri ia statul pentru a limita prețurile

OMV: 10,48 lei/litru

Lukoil: 10,43 lei/litru

Petrom: 10,42 lei/litru

Rompetrol: 10,33 lei/litru

MOL: 10,32 lei/litru

SOCAR: 10,29 lei/litru.

Și benzina standard s-a scumpit, prețurile variind între aproximativ 9,26 și 9,42 lei/litru, în funcție de companie.

Cât te costă în plus un plin

Creșterea de aproximativ 50 de bani pe litru în numai trei zile înseamnă un cost suplimentar semnificativ pentru șoferi, mai ales pentru cei care conduc zilnic sau folosesc autovehicule cu rezervoare mari.

Capacitatea rezervorului Cost suplimentar după scumpirea de 50 bani/litru 40 litri 20 lei 45 litri 22,50 lei 50 litri 25 lei 60 litri 30 lei 70 litri 35 lei 80 litri 40 lei

Pentru firmele de transport sau șoferii care alimentează de mai multe ori pe săptămână, impactul poate ajunge la câteva sute sau chiar mii de lei în fiecare lună.

Statul a reintrodus starea de criză

Pentru a limita creșterea prețurilor, Parlamentul a adoptat legea privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, care va rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie.

Printre cele mai importante măsuri se numără plafonarea adaosului comercial practicat de benzinării la nivelul mediu din 2025, actualizat o singură dată cu rata inflației.

Totodată, comercianții nu vor mai putea modifica prețurile de mai multe ori pe zi. Noile reguli permit o singură modificare zilnică, până la ora 12:00, măsură care urmărește reducerea fluctuațiilor bruște observate în ultimele zile.

Acciza ar putea fi redusă

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea mecanismului de acciză dinamică. Acesta permite reducerea accizei la motorină cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale carburanților. Calculul va fi făcut la fiecare două săptămâni.