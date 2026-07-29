La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
Scumpirea carburanților din ultimele săptămâni îi determină pe tot mai mulți români să caute soluții prin care să reducă valoarea fiecărui plin de benzină sau motorină. În condițiile în care prețul unui litru a crescut vizibil, iar pentru mulți șoferi un plin costă cu zeci de lei mai mult decât în urmă cu doar câteva săptămâni, stilul de condus începe să conteze aproape la fel de mult ca alegerea benzinăriei. Specialiștii în conducere economică și numeroși producători auto arată că viteza de deplasare influențează direct consumul de combustibil, iar alegerea unei viteze optime poate reduce consumul chiar și cu aproximativ 20-30% față de un condus agresiv.
De ce crește atât de mult consumul la viteze mari
Mulți șoferi cred că diferența dintre 120 km/h și 140 km/h este una nesemnificativă, însă din punct de vedere al consumului lucrurile stau diferit.
Pe măsură ce viteza crește, rezistența aerului nu crește liniar, ci mult mai rapid, ceea ce înseamnă că motorul trebuie să depună un efort considerabil mai mare pentru a menține aceeași deplasare. Practic, fiecare 10-20 km/h în plus peste viteza optimă poate însemna un consum sensibil mai ridicat. În plus, accelerațiile bruște și frânările repetate determină motorul să consume și mai mult combustibil.
Care este viteza optimă în oraș
În traficul urban, specialiștii recomandă un stil de condus constant, fără accelerații inutile. Chiar dacă limita legală este, în general, de 50 km/h, consumul cel mai redus apare atunci când șoferul reușește să mențină o viteză constantă de aproximativ 40-50 km/h, acolo unde condițiile de trafic permit acest lucru.
De exemplu, un șofer care accelerează puternic de la fiecare semafor până la 70 km/h și apoi frânează brusc înainte de următoarea intersecție poate consuma cu peste 20% mai mult decât un alt conducător auto care anticipează traficul și rulează constant cu aproximativ 45 km/h.
Totodată, schimbarea treptelor de viteză la turații moderate și evitarea mersului inutil cu motorul turat contribuie la reducerea consumului.
Viteza ideală pe drumurile naționale
Pe drumurile naționale, cele mai multe automobile moderne au cel mai bun randament atunci când circulă cu aproximativ 80-90 km/h, într-o treaptă superioară de viteză și la o turație redusă. În aceste condiții, motorul funcționează eficient, iar consumul este adesea cu un litru sau chiar mai mult la suta de kilometri mai mic decât în cazul unui condus agresiv.
Pentru un drum de 300 de kilometri, această diferență poate însemna economii de câteva zeci de lei la un singur traseu.
Ce viteză este recomandată pe autostradă
Deși limita legală pe autostradă este de 130 km/h, aceasta nu este și viteza la care consumul este cel mai mic. Majoritatea testelor realizate de producători auto și publicații de specialitate arată că intervalul 90-110 km/h, în funcție de motorizare și de modelul mașinii, reprezintă zona în care consumul este cel mai eficient.
De exemplu, un automobil pe benzină care consumă aproximativ 5,8 litri/100 km la 100 km/h poate ajunge la peste 7 litri/100 km atunci când rulează constant cu 140 km/h.
La un drum de 500 de kilometri, diferența poate însemna peste șase litri de carburant economisiți, adică aproximativ 45-60 de lei, în funcție de prețul combustibilului din 2026.
Alte obiceiuri care reduc consumul
Viteza este doar unul dintre factorii care influențează consumul. Șoferii pot economisi carburant și dacă:
- verifică periodic presiunea în anvelope;
- elimină bagajele inutile din portbagaj;
- evită transportul permanent al barelor de plafon atunci când nu sunt folosite;
- folosesc aerul condiționat în mod eficient;
- anticipează traficul pentru a evita frânările și accelerațiile repetate.
Un filtru de aer murdar sau anvelopele insuficient umflate pot crește consumul fără ca șoferul să își dea seama.
Cât poți economisi într-un an
Pentru un șofer care parcurge aproximativ 20.000 de kilometri anual, diferența dintre un stil de condus agresiv și unul economic poate însemna economii de câteva sute sau chiar peste o mie de lei pe an, în funcție de tipul mașinii și de prețul carburanților.
În contextul în care benzina și motorina s-au scumpit considerabil în ultimele săptămâni, iar costurile de utilizare ale automobilului continuă să crească, respectarea unei viteze optime și adoptarea unui stil de condus calm reprezintă unele dintre cele mai simple metode prin care șoferii își pot reduce cheltuielile fără investiții suplimentare. De multe ori, câteva minute câștigate printr-o viteză mai mare nu justifică litrul suplimentar de carburant consumat și nici costurile mai ridicate suportate la fiecare alimentare.