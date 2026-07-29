La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin

Pe măsură ce viteza crește, rezistența aerului nu crește liniar, ci mult mai rapid, ceea ce înseamnă că motorul trebuie să depună un efort considerabil mai mare pentru a menține aceeași deplasare. Practic, fiecare 10-20 km/h în plus peste viteza optimă poate însemna un consum sensibil mai ridicat. În plus, accelerațiile bruște și frânările repetate determină motorul să consume și mai mult combustibil.

Care este viteza optimă în oraș

În traficul urban, specialiștii recomandă un stil de condus constant, fără accelerații inutile. Chiar dacă limita legală este, în general, de 50 km/h, consumul cel mai redus apare atunci când șoferul reușește să mențină o viteză constantă de aproximativ 40-50 km/h, acolo unde condițiile de trafic permit acest lucru.

De exemplu, un șofer care accelerează puternic de la fiecare semafor până la 70 km/h și apoi frânează brusc înainte de următoarea intersecție poate consuma cu peste 20% mai mult decât un alt conducător auto care anticipează traficul și rulează constant cu aproximativ 45 km/h.

Totodată, schimbarea treptelor de viteză la turații moderate și evitarea mersului inutil cu motorul turat contribuie la reducerea consumului.

Viteza ideală pe drumurile naționale

Pe drumurile naționale, cele mai multe automobile moderne au cel mai bun randament atunci când circulă cu aproximativ 80-90 km/h, într-o treaptă superioară de viteză și la o turație redusă. În aceste condiții, motorul funcționează eficient, iar consumul este adesea cu un litru sau chiar mai mult la suta de kilometri mai mic decât în cazul unui condus agresiv.

Pentru un drum de 300 de kilometri, această diferență poate însemna economii de câteva zeci de lei la un singur traseu.

Ce viteză este recomandată pe autostradă

Deși limita legală pe autostradă este de 130 km/h, aceasta nu este și viteza la care consumul este cel mai mic. Majoritatea testelor realizate de producători auto și publicații de specialitate arată că intervalul 90-110 km/h, în funcție de motorizare și de modelul mașinii, reprezintă zona în care consumul este cel mai eficient.