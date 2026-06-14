Motivul pentru care mulți oameni poartă o minge de tenis cu ei atunci când călătoresc cu avionul. Până şi experţii recomandă trucul

Prin plasarea mingii între spate și spătarul scaunului și prin mișcări ușoare ale corpului, presiunea exercitată asupra anumitor puncte musculare poate contribui la relaxarea zonelor tensionate. Același principiu este folosit și în multe cabinete de kinetoterapie, unde mingile de tenis sunt utilizate pentru exerciții simple de eliberare miofascială.

De asemenea, mulți pasageri folosesc mingea și pentru masarea tălpilor după aterizare, mai ales după zborurile care durează mai multe ore.

De ce este utilă în timpul zborurilor lungi

Medicii recomandă pasagerilor să se ridice periodic și să facă mișcare în timpul zborurilor lungi pentru a reduce disconfortul și pentru a menține circulația sângelui la un nivel optim.

O minge de tenis poate completa aceste recomandări. Rularea tălpilor pe suprafața mingii sau exercitarea unei presiuni ușoare asupra mușchilor gambelor poate oferi o senzație de relaxare și poate combate rigiditatea provocată de statul prelungit pe scaun.

Pentru persoanele care lucrează mult la birou și călătoresc frecvent, acest truc este considerat una dintre cele mai simple metode de a reduce tensiunea musculară fără echipamente speciale.

Ocupă puțin spațiu și nu costă aproape nimic

Un alt avantaj este prețul extrem de redus. Spre deosebire de dispozitivele moderne de masaj, pernele ergonomice sau accesoriile speciale pentru călătorii, o minge de tenis costă foarte puțin și încape cu ușurință într-un rucsac, într-o geantă de mână sau chiar într-un buzunar exterior al bagajului.

De asemenea, aceasta nu ridică probleme la controlul de securitate din aeroport și poate fi transportată fără restricții în bagajul de cabină.