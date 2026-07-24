Top 5 motive pentru care folosesc ING Bank, sunt unul dintre cei 2 milioane de clienți activi în România. Cum și-a fidelizat utilizatorii și a reușit să mă țină în horă
Niciodată nu a fost mai dificil ca acum să dai peste servicii de calitate, iar când vine vorba de siguranța și ușurința administrării propriilor finanțe, ultimii ani au fost foarte dificili pentru români, în contextul în care fraudele cibernetice au făcut numeroase victime pe meleaguri mioritice. Din fericire, există însă și excepții de la regulă, iar filiala locală a ING Bank se numără printre ele. În contextul în care instituția bancară a atins 2 milioane de clienți activi în urmă cu scurt timp, dintr-un total de 2,2 milioane clienți totali, am decis să atrag atenția asupra câtorva aspecte care m-au ținut în poziția de client a ING pentru mai bine de un deceniu.
Consecvența mea în a lucra cu această bancă este cu atât mai relevantă cu cât majoritatea joburilor nu prea mai vin cu restricții legate de unde ar trebui să ai contul în care îți intră salariul. Mai mult decât atât, locuiesc în Sighișoara de aproximativ 17 ani, iar ING Bank România nu a fost niciodată prezentă cu un sediu în Cetatea Medievală, nici măcar cu un bancomat. Cu toate acestea, după cum am explicat și în titlu, calitatea serviciilor, interacțiunea cu reprezentanții de serviciul clienți, absența comisioanelor pe care le-aș fi plătit la alte bănci și, nu în ultimul rând, aplicația de mobil ING Home’Bank, toate m-au ținut în horă. În mod evident, povestea este un pic mai complexă de atât, de aici și nevoia pentru articol.
Cum a ajuns ING Bank la 2 milioane de utilizatori activi și ce înseamnă această performanță de fapt
Până la partea de experiență personală, aș vrea însă să trec în revistă câteva aspecte legate de performanța ING pe piața din România până în acest moment. S-ar putea să vezi cu alți ochi filiala din România a grupului de origine olandeză după ce descoperi modul cât se poate de eficient și, în același timp, organic, prin care banca a devenit una dintre cele mai bune când vine vorba de servicii financiare pentru persoane fizice și juridice.
Cel mai important detaliu din această ecuație este că pragul de două milioane nu descrie doar o bază mare de conturi deschise, ci două milioane de clienți activi, persoane fizice și juridice. ING Bank România insistă pe faptul că a ajuns aici prin creștere organică, fără achiziția altor bănci sau a unor portofolii de clienți, o particularitate unică în topul celor mai mari instituții bancare locale. Este, practic, rezultatul a 32 de ani de activitate pe piața românească și al unei strategii în care relația pe termen lung a contat mai mult decât atragerea rapidă a unor utilizatori care deschid un cont și uită de el. Faptul că 95% dintre clienții persoane fizice sunt activi confirmă că vorbim despre utilizare reală, nu despre o cifră bună doar pentru comunicate și prezentări corporative.
Motorul acestei performanțe este, fără îndoială, Home’Bank, o platformă lansată în urmă cu două decenii, într-o perioadă în care internet bankingul era încă o experiență rudimentară pentru cei mai mulți români. Aplicația a evoluat de la un instrument disponibil doar pe desktop și cu funcții limitate la principalul punct de contact dintre bancă și clienții săi, reunind peste 130 de produse și servicii. În prezent, este accesată de aproximativ 1,5 milioane de ori în fiecare zi, depășește 1.000 de utilizatori activi pe minut și a adunat circa 500 de milioane de autentificări într-un singur an. Mai relevant decât frecvența accesării este însă ce poți face efectiv în aplicație: să deschizi conturi, să economisești, să investești, să transferi bani sau să accesezi credite, șapte din zece împrumuturi acordate în 2026 fiind contractate direct din Home’Bank.
La fel de important, creșterea ING pare să fi fost alimentată într-o proporție semnificativă de recomandările clienților existenți. În perioada ianuarie–mai 2026, 43% dintre clienții noi au venit prin programul de recomandări al băncii, iar jumătate dintre aceștia aveau sub 24 de ani. Cu alte cuvinte, serviciul nu doar că este utilizat constant, dar este suficient de apreciat încât oamenii să-l recomande mai departe prietenilor și familiei. Imaginea este completată de faptul că 97% dintre cei care au interacționat cu echipele ING Office declară că apreciază sprijinul primit, în timp ce 94% dintre clienții care sună la bancă primesc o soluție pe loc. În acest context, cele două milioane de persoane nu reprezintă doar o bornă comercială, ci rezultatul unei combinații între digitalizare, încredere, recomandări și capacitatea de a păstra clienții activi după momentul deschiderii contului.
Experiența mea cu ING Bank România – 5 motive care m-au făcut client fidel
O bancă de încredere în 2026 este mai mult decât un sistem de economisire a banilor sau un mecanism de creditare, este un cumul de factori care generează confort psihologic, te ajută să deții în permanență controlul asupra finanțelor și, eventual, facilitează accesul la servicii complementare, precum asigurări, fonduri mutuale sau o serie de oferte la parteneri. ING are deja mulți ani de când strălucește pe acest front, dar mai lăudabil decât atât este însă extinderea constantă a beneficiilor pentru clienți. Așa te încurajează nu doar să-ți ții tu salariul sau economiile la această bancă, dar să aduci și prieteni sau rude la același furnizori de servicii financiare:
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Lipsa comisioanelor la retragerea din alte bancomate
Știi momentul acela în care retragi bani de la bancomatul altei bănci decât cea emitentă a cardului tău și ți se atrage atenția asupra unui comision de retragere aproape inevitabil? În cazul unui card ING, dacă îți intră salariul la ING, nu se aplică la tine. Indiferent de la ce bancomat retragi 100 de lei, 5.000 de lei sau orice altă sumă, poți sta liniștit că nu vei avea surprize cu bani în minus care nu știi unde ți-au plecat din cont. Important este ca în fiecare lună să încasezi minim 700 de lei în contul ING și să efectuezi o tranzacție cu cardul.
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Aplicația Home’Bank mi-a permis să obțin un credit de nevoie personale în doar câteva minute
Fără telefoane sau deplasări la un sediu ING Bank, în urmă cu aproximativ un an au fost necesari doar câțiva pași pentru a avea în cont banii necesari unor renovări în casă. Atâta timp cât ai veniturile declarate la ANAF și ești plătitor de taxe și impozite în România, ai toate șansele ca experiența să fie una similară sau identică și pentru tine.
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Plata eficientă a facturilor de utilități și înrolarea în serviciul RoPay
Dacă ai un cont la ING Bank și ești utilizator Home`Bank, niciodată nu a fost mai simplu să-ți salvezi furnizorii de utilități in-app pentru a vedea imediat dacă îți intră o nouă factură și, implicit, pentru a o achita. În plus, poți scana codul de bare de pe o factură fizică din aplicație ca să o achiți ca și cum ai face-o la PayPoint. Nu trebuie neglijată nici înrolarea în sistemul RoPay a ING care te ajută să trimiți bani unui prieten în timp real indiferent dacă ești în țară sau în străinătate, pe baza numărului de telefon al acestuia, cu condiția ca și banca lui să fie înscrisă în prealabil în RoPay. Așa scapi de instalat aplicații suplimentare și de mutat bani dintr-un cont în altul pentru o operațiune banală. Ca idee, peste 8 milioane de români sunt înrolați în prezent în RoPay, ei fiind clienți ale celor 10 bănci înscrise în program.
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Serviciul de relații cu clienții mi-a rezolvat problemele fără drumuri inutile
Chiar dacă în Sighișoara nu există un ING Office, nu am simțit că acest lucru mă lasă descoperit atunci când am avut nevoie de ajutor. În interacțiunile mele cu serviciul de relații cu clienții, am primit explicații clare și soluții fără să fiu trimis de la un departament la altul sau obligat să fac o deplasare într-un alt oraș. Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai importante teste pentru o bancă digitală: nu cât de bine funcționează lucrurile când totul merge perfect, ci cât de repede și coerent reacționează când apare o problemă. Faptul că poți rezolva telefonic sau direct din aplicație o mare parte dintre situațiile care altădată necesitau prezența la ghișeu a contribuit semnificativ la fidelitatea mea.
- Pot administra aproape totul din telefon, inclusiv cardurile și plățile de zi cu zi
Home’Bank nu este doar o aplicație în care verific soldul și fac transferuri, ci centrul prin care îmi gestionez relația cu banca. Pot modifica limitele cardului, verifica tranzacțiile aproape instantaneu, bloca temporar un card, consulta extrasele și controla mai ușor unde se duc banii. Plățile cu telefonul au devenit, la rândul lor, suficient de rapide și de firești încât portofelul fizic să rămână deseori acasă. Această combinație dintre control, transparență și viteză este unul dintre motivele pentru care nu am simțit nevoia să caut o alternativă. ING a reușit să transforme operațiunile bancare, care în trecut consumau timp și răbdare, în gesturi pe care le rezolvi în câteva secunde.
Bonus – Notificările rapide și controlul permanent asupra tranzacțiilor îmi oferă mai multă siguranță:
De fiecare dată când fac o plată cu cardul sau are loc o operațiune în cont, pot verifica aproape imediat ce s-a întâmplat, cui i-am plătit și ce sumă a fost retrasă. Indiferent dacă se plătește automat factura lunară la Netflix, abonamentul la iCloud sau pur și simplu am scos 200 de lei de pe card, imediat mi se atrage atenția. Într-o perioadă în care fraudele online sunt tot mai sofisticate, faptul că observi rapid o tranzacție suspectă poate face diferența dintre o problemă minoră și una complicată. În plus, posibilitatea de a bloca temporar cardul direct din Home’Bank și de a ajusta limitele de plată sau retragere îmi oferă senzația că dețin permanent controlul asupra propriilor bani, fără să depind de programul unui ghișeu sau de timpul de așteptare la telefon. Tot aici aș menționa și mecanismul de geolocalizare furnizat de ING. Când eu mă aflu în Sighișoara, de exemplu, iar cineva efectuează o tranzacție cu bani din contul meu în Brazilia, economiile mele sunt în siguranță pentru că ING blochează automat cardul și contul fraudate fără nicio intervenție din partea mea.
Concluzie – De ce am rămas client ING Bank după mai bine de un deceniu
Privind în urmă, fidelitatea mea față de ING nu a fost construită printr-o singură ofertă spectaculoasă, ci prin acumularea unor experiențe bune, repetate suficient de des încât relația cu banca să devină firească. Faptul că pot retrage bani fără comisioane în condițiile pachetului folosit, că îmi plătesc facturile, îmi gestionez cardurile, trimit bani prin RoPay sau accesez un credit direct din Home’Bank înseamnă timp câștigat și mai puține motive de stres. Cifrele comunicate de bancă par să confirme că experiența mea nu este una izolată: 95% dintre clienții persoane fizice sunt activi, Home’Bank adună aproximativ 1,5 milioane de accesări zilnice, iar șapte din zece credite acordate în 2026 au fost accesate direct din aplicație.
Pragul de două milioane de clienți activi devine astfel mai mult decât o realizare de imagine. El arată că ING a reușit să transforme bankingul digital într-un serviciu folosit constant de oameni de vârste diferite, fără să abandoneze componenta umană atunci când apare o problemă. Cele 500 de milioane de autentificări într-un an, cei 1,5 milioane de clienți înrolați în RoPay și procentul de 43% dintre clienții noi veniți prin recomandări spun aceeași poveste: utilizatorii nu doar își deschid un cont, ci îl folosesc și îl recomandă. În cazul meu, absența unui sediu sau a unui bancomat ING în Sighișoara nu a fost suficientă pentru a mă face să caut altă bancă, deoarece aplicația, controlul asupra banilor și sprijinul primit atunci când am avut nevoie au cântărit semnificativ mai mult.