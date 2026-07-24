Top 5 motive pentru care folosesc ING Bank, sunt unul dintre cei 2 milioane de clienți activi în România. Cum și-a fidelizat utilizatorii și a reușit să mă țină în horă

Cum a ajuns ING Bank la 2 milioane de utilizatori activi și ce înseamnă această performanță de fapt

Până la partea de experiență personală, aș vrea însă să trec în revistă câteva aspecte legate de performanța ING pe piața din România până în acest moment. S-ar putea să vezi cu alți ochi filiala din România a grupului de origine olandeză după ce descoperi modul cât se poate de eficient și, în același timp, organic, prin care banca a devenit una dintre cele mai bune când vine vorba de servicii financiare pentru persoane fizice și juridice.

Cel mai important detaliu din această ecuație este că pragul de două milioane nu descrie doar o bază mare de conturi deschise, ci două milioane de clienți activi, persoane fizice și juridice. ING Bank România insistă pe faptul că a ajuns aici prin creștere organică, fără achiziția altor bănci sau a unor portofolii de clienți, o particularitate unică în topul celor mai mari instituții bancare locale. Este, practic, rezultatul a 32 de ani de activitate pe piața românească și al unei strategii în care relația pe termen lung a contat mai mult decât atragerea rapidă a unor utilizatori care deschid un cont și uită de el. Faptul că 95% dintre clienții persoane fizice sunt activi confirmă că vorbim despre utilizare reală, nu despre o cifră bună doar pentru comunicate și prezentări corporative.

Motorul acestei performanțe este, fără îndoială, Home’Bank, o platformă lansată în urmă cu două decenii, într-o perioadă în care internet bankingul era încă o experiență rudimentară pentru cei mai mulți români. Aplicația a evoluat de la un instrument disponibil doar pe desktop și cu funcții limitate la principalul punct de contact dintre bancă și clienții săi, reunind peste 130 de produse și servicii. În prezent, este accesată de aproximativ 1,5 milioane de ori în fiecare zi, depășește 1.000 de utilizatori activi pe minut și a adunat circa 500 de milioane de autentificări într-un singur an. Mai relevant decât frecvența accesării este însă ce poți face efectiv în aplicație: să deschizi conturi, să economisești, să investești, să transferi bani sau să accesezi credite, șapte din zece împrumuturi acordate în 2026 fiind contractate direct din Home’Bank.

La fel de important, creșterea ING pare să fi fost alimentată într-o proporție semnificativă de recomandările clienților existenți. În perioada ianuarie–mai 2026, 43% dintre clienții noi au venit prin programul de recomandări al băncii, iar jumătate dintre aceștia aveau sub 24 de ani. Cu alte cuvinte, serviciul nu doar că este utilizat constant, dar este suficient de apreciat încât oamenii să-l recomande mai departe prietenilor și familiei. Imaginea este completată de faptul că 97% dintre cei care au interacționat cu echipele ING Office declară că apreciază sprijinul primit, în timp ce 94% dintre clienții care sună la bancă primesc o soluție pe loc. În acest context, cele două milioane de persoane nu reprezintă doar o bornă comercială, ci rezultatul unei combinații între digitalizare, încredere, recomandări și capacitatea de a păstra clienții activi după momentul deschiderii contului.

Experiența mea cu ING Bank România – 5 motive care m-au făcut client fidel

O bancă de încredere în 2026 este mai mult decât un sistem de economisire a banilor sau un mecanism de creditare, este un cumul de factori care generează confort psihologic, te ajută să deții în permanență controlul asupra finanțelor și, eventual, facilitează accesul la servicii complementare, precum asigurări, fonduri mutuale sau o serie de oferte la parteneri. ING are deja mulți ani de când strălucește pe acest front, dar mai lăudabil decât atât este însă extinderea constantă a beneficiilor pentru clienți. Așa te încurajează nu doar să-ți ții tu salariul sau economiile la această bancă, dar să aduci și prieteni sau rude la același furnizori de servicii financiare:

Lipsa comisioanelor la retragerea din alte bancomate

Știi momentul acela în care retragi bani de la bancomatul altei bănci decât cea emitentă a cardului tău și ți se atrage atenția asupra unui comision de retragere aproape inevitabil? În cazul unui card ING, dacă îți intră salariul la ING, nu se aplică la tine. Indiferent de la ce bancomat retragi 100 de lei, 5.000 de lei sau orice altă sumă, poți sta liniștit că nu vei avea surprize cu bani în minus care nu știi unde ți-au plecat din cont. Important este ca în fiecare lună să încasezi minim 700 de lei în contul ING și să efectuezi o tranzacție cu cardul.

Aplicația Home’Bank mi-a permis să obțin un credit de nevoie personale în doar câteva minute

Fără telefoane sau deplasări la un sediu ING Bank, în urmă cu aproximativ un an au fost necesari doar câțiva pași pentru a avea în cont banii necesari unor renovări în casă. Atâta timp cât ai veniturile declarate la ANAF și ești plătitor de taxe și impozite în România, ai toate șansele ca experiența să fie una similară sau identică și pentru tine.