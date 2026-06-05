Poate un avion să aterizeze în siguranță dacă are o defecțiune la trenul de aterizare?
Defecțiunile la trenul de aterizare se numără printre situațiile care provoacă cele mai multe emoții pasagerilor atunci când vine vorba despre siguranța zborului. De fiecare dată când apare un incident care implică sistemul de rulare al unei aeronave, apare și întrebarea: poate un avion să aterizeze în siguranță dacă există o problemă la trenul de aterizare? Un eveniment petrecut recent pe Aeroportul din Frankfurt a readus acest subiect în atenția publicului, după ce o aeronavă modernă a companiei Lufthansa a suferit o defecțiune majoră la trenul de aterizare frontal chiar înaintea unui zbor programat către Statele Unite.
Ce rol are trenul de aterizare și de ce este atât de important
Trenul de aterizare reprezintă unul dintre sistemele esențiale ale unei aeronave. Acesta susține avionul în timpul deplasării la sol, la decolare și la aterizare, preluând greutatea aparatului și forțele generate în timpul contactului cu pista.
În mod normal, aeronavele comerciale sunt echipate cu mai multe puncte de sprijin, iar sistemele sunt proiectate pentru a oferi un nivel ridicat de siguranță. Chiar și atunci când apare o problemă la unul dintre elemente, procedurile din aviație sunt concepute pentru a reduce riscurile și pentru a permite echipajului să gestioneze situația.
În cazul unei defecțiuni la trenul de aterizare, piloții urmează proceduri speciale și colaborează permanent cu turnul de control și cu echipele de intervenție de la sol. În multe situații, aeronavele pot efectua aterizări controlate chiar și atunci când unul dintre componentele sistemului de aterizare nu funcționează corespunzător.
Incidentul care a avut loc pe Aeroportul din Frankfurt
Discuțiile despre siguranța trenului de aterizare au reapărut după incidentul produs joi pe Aeroportul din Frankfurt.
O aeronavă Boeing 787-9 aparținând companiei Lufthansa a suferit o defecțiune structurală majoră în timp ce se afla la poarta de îmbarcare și se pregătea pentru zborul LH450 către Los Angeles.
Potrivit informațiilor comunicate de companie și de operatorul aeroportuar Fraport, trenul de aterizare frontal s-a rupt complet în timp ce avionul era staționat. În urma cedării sistemului de susținere, partea din față a aeronavei a coborât brusc și a intrat în contact cu solul.
Incidentul s-a produs la ora locală 12:45, iar autoritățile au activat imediat procedurile de urgență. Echipele tehnice și personalul de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a securiza zona și pentru a evalua avariile.
Mai mulți membri ai personalului au fost răniți
Din fericire, îmbarcarea pasagerilor nu începuse în momentul producerii incidentului. Totuși, la bord se aflau deja membrii echipajului și angajați ai personalului de la sol care efectuau ultimele verificări înainte de plecare.
Lufthansa a confirmat că mai multe persoane au fost rănite în urma mișcării bruște a aeronavei.
„Mai mulţi membri ai personalului au fost răniţi şi primesc îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții companiei.
Impactul cu platforma aeroportuară a provocat și avarii importante structurii avionului. Imaginile apărute ulterior au arătat aeronava rămasă parțial sprijinită pe partea inferioară a fuzelajului după cedarea trenului de aterizare frontal.
Ca urmare a incidentului, zborul către Los Angeles a fost anulat.
Poate ateriza un avion dacă apare o problemă la trenul de aterizare?
Evenimentul de la Frankfurt este diferit de situațiile în care o defecțiune apare în timpul zborului. Aeronava germană se afla staționată atunci când trenul de aterizare frontal a cedat.
Totuși, incidentul a readus în discuție o întrebare frecventă: ce se întâmplă dacă o astfel de problemă apare în aer?
În astfel de cazuri, procedurile standard prevăd evaluarea situației de către echipaj, verificări suplimentare și pregătirea unei aterizări controlate. Aeroporturile activează planuri speciale de intervenție, iar echipele de urgență sunt poziționate în apropierea pistei.
Scopul este ca aeronava să ajungă la sol în condiții cât mai sigure, chiar dacă există o defecțiune la sistemul de aterizare. Fiecare situație este însă diferită și depinde de natura exactă a problemei tehnice.
În cazul avionului Lufthansa implicat la Frankfurt, ancheta este abia la început, iar cauza producerii incidentului nu a fost stabilită.
„In prezent investigăm circumstanţele exacte împreună cu autorităţile relevante”, a precizat conducerea Lufthansa.
Tehnicienii și specialiștii din aviație analizează acum componentele afectate pentru a înțelege cum a fost posibil ca pilonul frontal de susținere să cedeze în timp ce aeronava era complet imobilizată la poarta de îmbarcare.