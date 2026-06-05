Poate un avion să aterizeze în siguranță dacă are o defecțiune la trenul de aterizare?

În mod normal, aeronavele comerciale sunt echipate cu mai multe puncte de sprijin, iar sistemele sunt proiectate pentru a oferi un nivel ridicat de siguranță. Chiar și atunci când apare o problemă la unul dintre elemente, procedurile din aviație sunt concepute pentru a reduce riscurile și pentru a permite echipajului să gestioneze situația.

În cazul unei defecțiuni la trenul de aterizare, piloții urmează proceduri speciale și colaborează permanent cu turnul de control și cu echipele de intervenție de la sol. În multe situații, aeronavele pot efectua aterizări controlate chiar și atunci când unul dintre componentele sistemului de aterizare nu funcționează corespunzător.

Incidentul care a avut loc pe Aeroportul din Frankfurt

Discuțiile despre siguranța trenului de aterizare au reapărut după incidentul produs joi pe Aeroportul din Frankfurt.

O aeronavă Boeing 787-9 aparținând companiei Lufthansa a suferit o defecțiune structurală majoră în timp ce se afla la poarta de îmbarcare și se pregătea pentru zborul LH450 către Los Angeles.

Potrivit informațiilor comunicate de companie și de operatorul aeroportuar Fraport, trenul de aterizare frontal s-a rupt complet în timp ce avionul era staționat. În urma cedării sistemului de susținere, partea din față a aeronavei a coborât brusc și a intrat în contact cu solul.

Incidentul s-a produs la ora locală 12:45, iar autoritățile au activat imediat procedurile de urgență. Echipele tehnice și personalul de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a securiza zona și pentru a evalua avariile.

Mai mulți membri ai personalului au fost răniți

Din fericire, îmbarcarea pasagerilor nu începuse în momentul producerii incidentului. Totuși, la bord se aflau deja membrii echipajului și angajați ai personalului de la sol care efectuau ultimele verificări înainte de plecare.