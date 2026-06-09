Compania aeriană low-cost care va aduce internet la bord pentru milioane de pasageri. Este premieră în Europa
Pasagerii care aleg să zboare cu Wizz Air vor avea parte de o schimbare importantă în următorii ani. Compania aeriană a anunțat că va introduce internet de mare viteză la bordul aeronavelor sale prin intermediul tehnologiei Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de compania SpaceX, deținută de Elon Musk. Prin această mutare, operatorul aerian maghiar va deveni prima companie ultra-low-cost din Europa care oferă acces la tehnologia Starlink pentru milioane de pasageri, într-un moment în care conectivitatea în timpul zborului devine tot mai importantă pentru călători.
Internet la bord chiar și la peste 9.000 de metri altitudine
Potrivit informațiilor transmise de companie, toate aeronavele Wizz Air de nouă generație sunt programate să fie echipate treptat cu sistemele Starlink începând din 2027.
Tehnologia promite internet de mare viteză, conexiuni stabile și latență redusă chiar și în timpul zborurilor efectuate la altitudini de peste 9.000 de metri.
Practic, pasagerii vor putea să navigheze pe internet, să comunice prin aplicații de mesagerie, să lucreze online sau să urmărească conținut video în timpul călătoriei, indiferent de ruta pe care se află.
Wizz Air: pasagerii nu trebuie să aleagă între preț mic și conectivitate
Reprezentanții companiei susțin că proiectul face parte din strategia de modernizare a experienței oferite clienților.
„Călătoriile ultra-low-cost au avut întotdeauna scopul de a face experiența zborului accesibilă unui număr cât mai mare de oameni”, a declarat Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air.
Oficialul companiei consideră că accesul la internet în timpul zborului nu ar trebui să fie un privilegiu rezervat companiilor premium.
„În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și acces fiabil la internet la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, activitățile și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să conducem această schimbare prin colaborarea cu Starlink și să aducem beneficii maxime pasagerilor Wizz Air”, a declarat Ian Malin.
Ryanair a refuzat tehnologia lui Elon Musk
Anunțul făcut de Wizz Air vine la doar câteva luni după ce rivalul Ryanair a transmis că nu intenționează să implementeze sistemul Starlink pe flota sa. Astfel, Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a argumentat că instalarea antenelor și costurile asociate serviciului ar putea deveni prea mari pentru companie.
Potrivit estimărilor sale, utilizarea Starlink ar putea genera costuri suplimentare de până la 250 de milioane de dolari anual pentru operatorii aerieni.
„Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru Wi-Fi pentru un zbor mediu de o oră”, a declarat șeful Ryanair pentru Reuters.
Schimb dur de replici între Elon Musk și șeful Ryanair
Refuzul Ryanair a declanșat un schimb de replici extrem de dur între Michael O’Leary și Elon Musk.
Miliardarul american a susținut pe platforma X că șeful Ryanair este „dezinformat” și că operatorul aerian nu înțelege impactul real al sistemului asupra consumului de combustibil.
Conflictul a escaladat rapid, iar O’Leary a declarat ulterior că Musk nu știe „absolut nimic” despre aviație, folosind inclusiv termeni foarte duri la adresa acestuia.
Răspunsul lui Musk nu a întârziat.
„CEO-ul Ryanair este un idiot desăvârșit. Concediați-l”, a scris fondatorul SpaceX pe platforma X.
Mai mult, când un utilizator i-a sugerat să cumpere Ryanair și să îl concedieze personal pe Michael O’Leary, Musk a răspuns simplu: „Bună idee”.
Ce înseamnă schimbarea pentru români
Pentru românii care folosesc frecvent zborurile low-cost spre destinații din Europa, introducerea internetului la bord poate reprezenta una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani.
În condițiile în care milioane de pasageri călătoresc anual cu Wizz Air, accesul la internet în timpul zborului ar putea transforma timpul petrecut în avion într-o perioadă în care oamenii pot lucra, comunica sau se pot distra online, fără întreruperi.
Dacă planurile companiei vor fi respectate, începând cu 2027, Wizz Air va deveni pionierul conectivității în segmentul ultra-low-cost european, într-un domeniu în care până acum majoritatea operatorilor au fost reticenți din cauza costurilor ridicate.