Compania aeriană low-cost care va aduce internet la bord pentru milioane de pasageri. Este premieră în Europa

Tehnologia promite internet de mare viteză, conexiuni stabile și latență redusă chiar și în timpul zborurilor efectuate la altitudini de peste 9.000 de metri.

Practic, pasagerii vor putea să navigheze pe internet, să comunice prin aplicații de mesagerie, să lucreze online sau să urmărească conținut video în timpul călătoriei, indiferent de ruta pe care se află.

Wizz Air: pasagerii nu trebuie să aleagă între preț mic și conectivitate

Reprezentanții companiei susțin că proiectul face parte din strategia de modernizare a experienței oferite clienților.

„Călătoriile ultra-low-cost au avut întotdeauna scopul de a face experiența zborului accesibilă unui număr cât mai mare de oameni”, a declarat Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air.

Oficialul companiei consideră că accesul la internet în timpul zborului nu ar trebui să fie un privilegiu rezervat companiilor premium.

„În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și acces fiabil la internet la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, activitățile și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să conducem această schimbare prin colaborarea cu Starlink și să aducem beneficii maxime pasagerilor Wizz Air”, a declarat Ian Malin.

Ryanair a refuzat tehnologia lui Elon Musk

Anunțul făcut de Wizz Air vine la doar câteva luni după ce rivalul Ryanair a transmis că nu intenționează să implementeze sistemul Starlink pe flota sa. Astfel, Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a argumentat că instalarea antenelor și costurile asociate serviciului ar putea deveni prea mari pentru companie.

Potrivit estimărilor sale, utilizarea Starlink ar putea genera costuri suplimentare de până la 250 de milioane de dolari anual pentru operatorii aerieni.

„Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru Wi-Fi pentru un zbor mediu de o oră”, a declarat șeful Ryanair pentru Reuters.

Schimb dur de replici între Elon Musk și șeful Ryanair

Refuzul Ryanair a declanșat un schimb de replici extrem de dur între Michael O’Leary și Elon Musk.