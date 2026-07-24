Românii sub 30 de ani pot încasa bani în fiecare lună dacă se angajează. Bonusul oferit de stat
Tinerii care își găsesc primul loc de muncă vor putea beneficia de un sprijin financiar acordat de stat, pe lângă salariul primit de la angajator. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale programului prin care persoanele cu vârste între 16 și 30 de ani, care se angajează cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, pot încasa o primă de stabilitate de până la 1.250 de lei pe lună. Măsura are ca obiectiv încurajarea integrării pe piața muncii a tinerilor care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională.
Cum pot obține tinerii bonusul acordat de stat
Programul se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. În aceste condiții, beneficiarii vor primi o primă de stabilitate neimpozabilă, care se adaugă salariului plătit de angajator.
Sprijinul financiar va fi acordat timp de doi ani. În primul an, valoarea bonusului va fi de 1.000 de lei pe lună, iar în al doilea an aceasta va crește la 1.250 de lei lunar.
Pentru a beneficia de întreaga sumă, persoanele înscrise în program trebuie să își păstreze locul de muncă pe toată perioada în care este acordată prima.
Normele de aplicare ale programului au fost aprobate joi de Guvern, ceea ce permite implementarea acestei măsuri destinate tinerilor aflați la început de drum în carieră.
De ce a fost introdusă această măsură
Noua primă de stabilitate vine într-un context în care România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul tinerilor fără ocupație.
Cele mai recente date Eurostat arată că 19% dintre persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani nu lucrează, nu studiază și nu participă la cursuri de formare profesională. Procentul este aproape dublu comparativ cu media Uniunii Europene.
Autoritățile urmăresc să îi încurajeze pe tinerii din categoria NEET – cei care nu au un loc de muncă și nu sunt implicați într-o formă de educație sau formare profesională – să intre pe piața muncii.
În același timp, măsurile aprobate de Guvern îi vizează și pe șomerii cu vârste de până la 50 de ani, pentru care au fost extinse formele de sprijin, în încercarea de a crește numărul persoanelor active.
Ce spun cei vizați și specialiștii despre noul program
Unii dintre tinerii care și-ar putea găsi primul loc de muncă spun că bonusul oferit de stat ar putea reprezenta un motiv în plus pentru a accepta o ofertă de angajare.
„După părerea mea, este un program fiabil, care o să încurajeze tinerii să lucreze și să se angajeze în primul lor job. Sunt în căutarea unui job, însă din păcate nu mi-am găsit încă. Sper că până în toamnă o să îmi găsesc ceva potrivit”, a declarat o tânără, potrivit stirileprotv.ro.
Și persoanele care ar putea beneficia de extinderea măsurilor pentru șomeri apreciază inițiativa.
„Cred că dacă pot să muncească în continuare și sunt sănătoși, cred că e benefic, aduce un avantaj”, a spus un bărbat.
Specialiștii consideră că măsura încearcă să răspundă unei probleme importante de pe piața muncii din România. Sociologul Dan Petre avertizează că dezechilibrul dintre numărul angajaților și cel al pensionarilor devine tot mai accentuat.
„În România există o relație inversă între numărul de angajați și numărul de pensionari. Această situație se accentuează, ceea ce este posibil să conducă într-un timp relativ scurt la o situație nesustenabilă, pentru că avem din ce în ce mai puțini angajați și din ce în ce mai mulți pensionari”, a transmis acesta.