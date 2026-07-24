Românii sub 30 de ani pot încasa bani în fiecare lună dacă se angajează. Bonusul oferit de stat

Sprijinul financiar va fi acordat timp de doi ani. În primul an, valoarea bonusului va fi de 1.000 de lei pe lună, iar în al doilea an aceasta va crește la 1.250 de lei lunar.

Pentru a beneficia de întreaga sumă, persoanele înscrise în program trebuie să își păstreze locul de muncă pe toată perioada în care este acordată prima.

Normele de aplicare ale programului au fost aprobate joi de Guvern, ceea ce permite implementarea acestei măsuri destinate tinerilor aflați la început de drum în carieră.

De ce a fost introdusă această măsură

Noua primă de stabilitate vine într-un context în care România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul tinerilor fără ocupație.

Cele mai recente date Eurostat arată că 19% dintre persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani nu lucrează, nu studiază și nu participă la cursuri de formare profesională. Procentul este aproape dublu comparativ cu media Uniunii Europene.

Autoritățile urmăresc să îi încurajeze pe tinerii din categoria NEET – cei care nu au un loc de muncă și nu sunt implicați într-o formă de educație sau formare profesională – să intre pe piața muncii.

În același timp, măsurile aprobate de Guvern îi vizează și pe șomerii cu vârste de până la 50 de ani, pentru care au fost extinse formele de sprijin, în încercarea de a crește numărul persoanelor active.