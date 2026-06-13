Hainele din cauza cărora nu ţi se permite accesul în avion. La ce să fii atent vara aceasta când pleci în concediu
Pentru majoritatea oamenilor, alegerea hainelor pentru o călătorie cu avionul ține în primul rând de confort. Mulți pasageri își pregătesc bagajele, verifică documentele și ora zborului, fără să se gândească prea mult dacă ținuta aleasă le-ar putea crea probleme la aeroport. Cu toate acestea, există situații în care anumite articole vestimentare pot atrage atenția personalului aerian și pot duce chiar la refuzul îmbarcării. O însoțitoare de bord cu peste trei decenii de experiență a explicat în ce condiții se poate ajunge la astfel de situații și care sunt hainele ce pot provoca neplăceri înainte de decolare,
Mesajele și imaginile de pe tricouri pot deveni o problemă
Deși personalul companiilor aeriene nu urmărește în mod obișnuit modul în care sunt îmbrăcați pasagerii, există anumite excepții care pot necesita intervenția angajaților aeroportuari.
Mary Jo Manzares, însoțitoare de bord cu o experiență de 33 de ani, a explicat pentru CNN că unele articole vestimentare pot genera conflicte între pasageri sau pot fi considerate nepotrivite pentru călătoria cu avionul.
Printre cele mai frecvente situații se numără tricourile care conțin mesaje obscene, texte ofensatoare sau imagini considerate nepotrivite. În astfel de cazuri, personalul aeroportului poate solicita pasagerului să își schimbe hainele sau să acopere mesajul respectiv înainte de îmbarcare.
Potrivit acesteia, chiar și un slogan care la prima vedere pare inofensiv poate genera discuții sau dispute între pasageri.
Costumele de baie și mesajele politice pot atrage atenția personalului
Există și alte tipuri de îmbrăcăminte care pot determina intervenția echipajului sau a personalului de la poarta de îmbarcare.
Pasagerii care se prezintă în bikini, costume de baie, tricouri de fotbal sau haine care afișează mesaje politice se pot confrunta cu solicitarea de a-și acoperi ținuta înainte de a urca la bord.
În situațiile în care persoanele respective refuză să coopereze, există posibilitatea să nu mai fie acceptate în avion.
Aceleași reguli pot fi aplicate și celor care se prezintă la îmbarcare purtând haine considerate excesiv de murdare sau care provoacă un disconfort evident celor din jur din cauza mirosului.
Mary Jo Manzares explică faptul că astfel de măsuri sunt luate pentru a preveni situațiile tensionate care pot apărea în timpul zborului.
„Atunci când se călătorește la 9.000 de metri, se întâmplă adesea ca pasagerii să înceapă să „glumească” unii cu alții sau să își facă comentarii nepotrivite. Adăugați la asta puțin alcool și puteți avea parte de o aterizare de urgență. Nimeni nu își dorește asta”, a explicat Manzares.
Încălțămintea poate influența siguranța la bord
Pe lângă haine, și încălțămintea poate deveni un subiect important atunci când vine vorba despre călătoria cu avionul.
Potrivit informațiilor prezentate, tocurile foarte înalte nu sunt considerate o alegere recomandată pentru zbor. În același timp, unele companii aeriene nu permit purtarea papucilor de plajă sau deplasarea fără încălțăminte în timpul călătoriei.
Motivul principal este legat de siguranță. În eventualitatea unei situații neprevăzute la bord, anumite tipuri de încălțăminte pot crește riscul de accidentare și pot îngreuna deplasarea pasagerilor.
Din acest motiv, companiile aeriene preferă ca pasagerii să poarte încălțăminte care oferă stabilitate și protecție.
Diferențe între Statele Unite și Europa
În Statele Unite, regulile privind ținuta pasagerilor pot fi aplicate mai strict în anumite situații, iar personalul poate decide refuzul îmbarcării dacă apreciază că există riscul apariției unor probleme la bord.
În Europa, situația este diferită în multe cazuri. Companiile aeriene încearcă de regulă să găsească o soluție amiabilă înainte de a lua măsuri extreme.
Acest lucru se întâmplă și pentru că legislația europeană privind drepturile pasagerilor poate obliga operatorii aerieni să acorde compensații în anumite situații în care o persoană este împiedicată să călătorească.
În contextul sezonului de vacanțe din 2026, specialiștii recomandă turiștilor să acorde atenție ținutei alese pentru aeroport și zbor. O alegere aparent banală poate genera discuții neplăcute și poate complica începutul concediului, mai ales în cazul zborurilor internaționale.