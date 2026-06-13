Hainele din cauza cărora nu ţi se permite accesul în avion. La ce să fii atent vara aceasta când pleci în concediu

Mary Jo Manzares, însoțitoare de bord cu o experiență de 33 de ani, a explicat pentru CNN că unele articole vestimentare pot genera conflicte între pasageri sau pot fi considerate nepotrivite pentru călătoria cu avionul.

Printre cele mai frecvente situații se numără tricourile care conțin mesaje obscene, texte ofensatoare sau imagini considerate nepotrivite. În astfel de cazuri, personalul aeroportului poate solicita pasagerului să își schimbe hainele sau să acopere mesajul respectiv înainte de îmbarcare.

Potrivit acesteia, chiar și un slogan care la prima vedere pare inofensiv poate genera discuții sau dispute între pasageri.

Costumele de baie și mesajele politice pot atrage atenția personalului

Există și alte tipuri de îmbrăcăminte care pot determina intervenția echipajului sau a personalului de la poarta de îmbarcare.

Pasagerii care se prezintă în bikini, costume de baie, tricouri de fotbal sau haine care afișează mesaje politice se pot confrunta cu solicitarea de a-și acoperi ținuta înainte de a urca la bord.

În situațiile în care persoanele respective refuză să coopereze, există posibilitatea să nu mai fie acceptate în avion.

Aceleași reguli pot fi aplicate și celor care se prezintă la îmbarcare purtând haine considerate excesiv de murdare sau care provoacă un disconfort evident celor din jur din cauza mirosului.