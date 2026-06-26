Motivul pentru care companiile din Ucraina investesc masiv în România. Ce înseamnă asta pentru economia românească

În plus, investițiile realizate pe teritoriul României beneficiază de stabilitatea oferită de apartenența la NATO, un aspect esențial pentru companiile care provin dintr-o țară aflată în război.

Pentru multe firme ucrainene nu este vorba despre mutarea completă a afacerii, ci despre dezvoltarea unor capacități de producție suplimentare într-un mediu sigur.

Investiții de zeci de milioane de euro

Unul dintre cele mai importante proiecte este cel al grupului farmaceutic Biopharma, care construiește o fabrică la Arad. Investiția este estimată la aproximativ 85 de milioane de euro, iar noua unitate ar urma să fie finalizată în 2027. Compania are o tradiție de peste 100 de ani și produce medicamente imunobiologice și produse obținute din plasma umană.

Proiectul este văzut ca un semnal că marile companii ucrainene nu mai caută doar soluții temporare, ci sunt dispuse să dezvolte afaceri pe termen lung în România.

Bătălia pentru Liberty Galați

Cea mai urmărită tranzacție rămâne însă cea privind combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, una dintre cele mai importante unități metalurgice din Europa de Est. Combinatul a fost scos la vânzare pentru aproximativ 444 de milioane de euro și a atras interesul mai multor investitori internaționali.

Printre aceștia se numără Metinvest, grup controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina, dar și compania românească UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, alături de investitori din India și Grecia.

Pentru Metinvest, Galațiul reprezintă mai mult decât o simplă fabrică. Combinatul oferă acces direct la Dunăre, la Portul Constanța și la infrastructura europeană de transport, reducând dependența de porturile ucrainene afectate de război.