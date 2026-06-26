Motivul pentru care companiile din Ucraina investesc masiv în România. Ce înseamnă asta pentru economia românească
Războiul din Ucraina schimbă nu doar situația de pe front, ci și harta economică a Europei de Est. Tot mai multe companii ucrainene aleg să investească în România, să construiască fabrici noi sau chiar să cumpere unități industriale existente. La prima vedere pare doar o mutare de afaceri, însă în realitate este o strategie prin care marile grupuri industriale încearcă să își protejeze producția și să se pregătească pentru reconstrucția Ucrainei după încheierea conflictului. Pentru România, acest val de investiții poate însemna locuri de muncă noi, modernizarea unor fabrici aflate în dificultate și consolidarea poziției țării ca principal centru industrial de la granița estică a Uniunii Europene.
De ce aleg companiile ucrainene România
Specialiștii spun că România oferă un avantaj pe care puține state din regiune îl au în acest moment: este membră a Uniunii Europene și a NATO, are acces direct la Marea Neagră prin Portul Constanța și dispune de legături feroviare și rutiere care permit transportul rapid către piețele din vestul Europei.
În plus, investițiile realizate pe teritoriul României beneficiază de stabilitatea oferită de apartenența la NATO, un aspect esențial pentru companiile care provin dintr-o țară aflată în război.
Pentru multe firme ucrainene nu este vorba despre mutarea completă a afacerii, ci despre dezvoltarea unor capacități de producție suplimentare într-un mediu sigur.
Investiții de zeci de milioane de euro
Unul dintre cele mai importante proiecte este cel al grupului farmaceutic Biopharma, care construiește o fabrică la Arad. Investiția este estimată la aproximativ 85 de milioane de euro, iar noua unitate ar urma să fie finalizată în 2027. Compania are o tradiție de peste 100 de ani și produce medicamente imunobiologice și produse obținute din plasma umană.
Proiectul este văzut ca un semnal că marile companii ucrainene nu mai caută doar soluții temporare, ci sunt dispuse să dezvolte afaceri pe termen lung în România.
Bătălia pentru Liberty Galați
Cea mai urmărită tranzacție rămâne însă cea privind combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, una dintre cele mai importante unități metalurgice din Europa de Est. Combinatul a fost scos la vânzare pentru aproximativ 444 de milioane de euro și a atras interesul mai multor investitori internaționali.
Printre aceștia se numără Metinvest, grup controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina, dar și compania românească UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, alături de investitori din India și Grecia.
Pentru Metinvest, Galațiul reprezintă mai mult decât o simplă fabrică. Combinatul oferă acces direct la Dunăre, la Portul Constanța și la infrastructura europeană de transport, reducând dependența de porturile ucrainene afectate de război.
România produce deja pentru Ucraina
Metinvest este deja prezentă în România prin fabrica de țevi din Iași. Strategia companiei este simplă: oțelul brut este produs în Ucraina, în zone considerate mai sigure, apoi este transportat în România, unde este prelucrat în produse finite.
Astfel, fabrica din Iași funcționează ca o unitate de procesare finală, iar produsele rezultate pot fi comercializate mai ușor pe piața Uniunii Europene, beneficiind de avantajele producției realizate într-un stat membru.
Ce câștigă România
Pentru economia românească, astfel de investiții pot avea mai multe efecte pozitive. În primul rând, aduc capital privat într-o perioadă în care multe fabrici au nevoie de modernizare sau de noi investitori. În al doilea rând, contribuie la păstrarea și chiar la crearea de locuri de muncă în industrie, un sector care în ultimii ani a trecut prin numeroase restructurări.
De asemenea, dezvoltarea producției industriale poate genera comenzi pentru firme locale de transport, construcții, logistică și servicii, ceea ce înseamnă venituri suplimentare pentru economia românească.
Pe termen lung, România ar putea deveni unul dintre principalele centre de producție și distribuție pentru reconstrucția Ucrainei, un proces estimat la sute de miliarde de euro de instituțiile financiare internaționale.
Există și motive de prudență
Pe lângă avantajele economice, specialiștii spun că autoritățile române trebuie să analizeze cu atenție fiecare investiție în sectoarele considerate strategice. Achiziția unor active importante din industria siderurgică, energetică sau farmaceutică ridică și întrebări legate de securitatea economică și de controlul infrastructurii critice.
Din acest motiv, astfel de tranzacții sunt analizate inclusiv prin prisma legislației privind investițiile străine și protejarea intereselor naționale.
Chiar și în aceste condiții, tendința este clară: pe măsură ce războiul continuă, tot mai multe companii ucrainene aleg România ca bază pentru dezvoltarea afacerilor lor. Pentru țara noastră, această schimbare poate reprezenta una dintre cele mai importante oportunități economice din ultimii ani, cu condiția ca investițiile să fie gestionate astfel încât beneficiile să se răsfrângă și asupra economiei românești.