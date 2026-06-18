Fabrici noi și investiții în industrie. Guvernul pregăteşte unul dintre cele mai mari programe de relansare a producției locale, cum vor fi selectate proiectele
Guvernul a aprobat primul program major de relansare a producției locale, un mecanism de finanțare cu un buget total de peste 5,3 miliarde de lei destinat investițiilor mari în industrie, cu scopul de a dezvolta capacități de producție în România, de a reduce dependența de importuri și de a crea noi locuri de muncă.
Un program dedicat investițiilor mari
Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că programul reprezintă primul instrument de finanțare inclus în planul de relansare economică pregătit de Ministerul Finanțelor.
Potrivit oficialului, schema de sprijin se adresează companiilor care intenționează să realizeze investiții de cel puțin 50 de milioane de lei în România și urmărește dezvoltarea unor noi capacități de producție în sectoarele considerate strategice pentru economie.
„Este un pas major pentru susținerea și dezvoltarea unor noi capacități de producție în România”, a declarat Alexandru Nazare.
Ce investiții vor putea fi finanțate de stat
Programul vizează în special proiectele care contribuie la dezvoltarea industriei prelucrătoare și la creșterea producției interne. Companiile vor putea obține sprijin pentru construirea de fabrici noi, extinderea capacităților existente, achiziția de echipamente tehnologice moderne și implementarea unor active necorporale, precum software industrial, brevete, licențe sau tehnologii avansate.
Ajutorul de stat va putea fi acordat fie sub formă de grant direct, fie sub formă de credit fiscal, în funcție de specificul proiectului și de nevoile investitorului.
România vrea să reducă dependența de importuri
Unul dintre obiectivele principale ale programului este stimularea producției locale în domeniile în care România importă în prezent cantități importante de bunuri care ar putea fi realizate în țară.
Autoritățile susțin că dezvoltarea industriei locale poate contribui la reducerea deficitului comercial și la păstrarea unei părți mai mari din valoarea adăugată în economia națională.
„România are nevoie să producă mai mult aici, în țară. Avem nevoie de investiții care creează valoare adăugată, locuri de muncă și capacitate industrială. Avem nevoie de capital pus la lucru în economia reală”, a afirmat Alexandru Nazare.
Cum vor fi selectate proiectele
Nu toate investițiile vor primi automat finanțare. Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectele vor fi evaluate în funcție de impactul economic pe care îl generează. Vor conta nivelul producției realizate în România, contribuția la dezvoltarea lanțurilor valorice locale, gradul de automatizare, transferul tehnologic și numărul locurilor de muncă create.
Astfel, autoritățile încearcă să direcționeze fondurile către investițiile cu efecte economice pe termen lung.
Finanțări acordate până în 2036
Programul a fost conceput astfel încât să ofere predictibilitate investitorilor. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile efective către beneficiari se vor realiza până în anul 2036.
În fiecare an vor fi organizate sesiuni de depunere a proiectelor, care vor rămâne deschise timp de 30 de zile lucrătoare și vor fi anunțate cu cel puțin o lună înainte. Acest calendar extins este gândit pentru a permite companiilor să pregătească investiții complexe și să își planifice dezvoltarea pe termen lung.
De la consum, la producție
Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, România trebuie să își schimbe treptat modelul economic și să se bazeze mai mult pe producție și investiții decât pe consum.
Programul este integrat într-o strategie mai amplă care include implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, accelerarea absorbției fondurilor europene și creșterea competitivității economiei românești.
„Nu putem avea o economie mai competitivă fără capacități moderne de producție, fără tehnologie și fără companii care cresc în țară. România trebuie să treacă mai hotărât de la consum la producție”, a subliniat Alexandru Nazare.
Dacă programul își va atinge obiectivele, efectele ar putea fi resimțite nu doar de marile companii, ci și de angajați, furnizori și comunitățile locale, prin apariția unor investiții noi, a unor locuri de muncă mai bine plătite și a unei economii mai puțin dependente de importuri.