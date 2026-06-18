Fabrici noi și investiții în industrie. Guvernul pregăteşte unul dintre cele mai mari programe de relansare a producției locale, cum vor fi selectate proiectele

Potrivit oficialului, schema de sprijin se adresează companiilor care intenționează să realizeze investiții de cel puțin 50 de milioane de lei în România și urmărește dezvoltarea unor noi capacități de producție în sectoarele considerate strategice pentru economie.

„Este un pas major pentru susținerea și dezvoltarea unor noi capacități de producție în România”, a declarat Alexandru Nazare.

Ce investiții vor putea fi finanțate de stat

Programul vizează în special proiectele care contribuie la dezvoltarea industriei prelucrătoare și la creșterea producției interne. Companiile vor putea obține sprijin pentru construirea de fabrici noi, extinderea capacităților existente, achiziția de echipamente tehnologice moderne și implementarea unor active necorporale, precum software industrial, brevete, licențe sau tehnologii avansate.

Ajutorul de stat va putea fi acordat fie sub formă de grant direct, fie sub formă de credit fiscal, în funcție de specificul proiectului și de nevoile investitorului.

România vrea să reducă dependența de importuri

Unul dintre obiectivele principale ale programului este stimularea producției locale în domeniile în care România importă în prezent cantități importante de bunuri care ar putea fi realizate în țară.

Autoritățile susțin că dezvoltarea industriei locale poate contribui la reducerea deficitului comercial și la păstrarea unei părți mai mari din valoarea adăugată în economia națională.

„România are nevoie să producă mai mult aici, în țară. Avem nevoie de investiții care creează valoare adăugată, locuri de muncă și capacitate industrială. Avem nevoie de capital pus la lucru în economia reală”, a afirmat Alexandru Nazare.

Cum vor fi selectate proiectele

Nu toate investițiile vor primi automat finanțare. Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectele vor fi evaluate în funcție de impactul economic pe care îl generează. Vor conta nivelul producției realizate în România, contribuția la dezvoltarea lanțurilor valorice locale, gradul de automatizare, transferul tehnologic și numărul locurilor de muncă create.

Astfel, autoritățile încearcă să direcționeze fondurile către investițiile cu efecte economice pe termen lung.