Netflix, în mijlocul unui boicot în Ucraina după ce a cumpărat noi sezoane din „Masha și ursul”. De ce desenul animat rusesc a stârnit revoltă

Netflix nu a oferit, până în prezent, un răspuns public amplu legat de reacțiile stârnite de noul acord. Cert este că decizia pune platforma într-o poziție sensibilă, într-un moment în care orice asociere comercială cu produse media rusești este atent analizată în Ucraina.

Acordul Netflix care a reaprins disputa

Noul contract îi oferă Netflix drepturile de a difuza sezoanele 8 și 9 din „Masha și ursul”, dar menține în catalog și sezoanele mai vechi, alături de producțiile derivate „Poveștile Mașei” și „Poveștile înfricoșătoare ale Mașei”. Înțelegerea acoperă mai mult de 100 de țări, inclusiv piețe importante din Europa, America de Nord, Asia, America Latină și Orientul Mijlociu.

„Masha și ursul” este unul dintre cele mai exportate produse de animație rusească din ultimele două decenii. Serialul urmărește aventurile unei fetițe extrem de energice, Masha, și ale unui urs blând, retras, fost artist de circ. Pentru milioane de copii din întreaga lume, formula este simplă: episoade scurte, situații comice și personaje ușor de recunoscut.

În Ucraina, contextul schimbă însă complet percepția asupra serialului. De la începutul invaziei rusești la scară largă, orice produs cultural cu legături financiare, creative sau simbolice cu Rusia a devenit subiect de dezbatere publică. Pentru mulți ucraineni, preluarea unei noi serii de episoade de către Netflix nu este o alegere neutră de entertainment, ci o formă de legitimare comercială a unei producții rusești.

Pe rețelele sociale au apărut mesaje prin care utilizatorii sunt îndemnați să renunțe la abonamentele Netflix. Deocamdată, nu există date publice care să indice câte persoane au anulat efectiv serviciul sau dacă reacția a avut un impact vizibil asupra platformei. Totuși, amploarea criticilor arată cât de încărcat politic poate deveni un desen animat aparent inofensiv.

De ce este „Masha și ursul” considerat un instrument de soft power

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina a transmis că serialul nu ar trebui privit doar ca divertisment pentru copii. Instituția susține că animația contribuie la construirea unei imagini pozitive despre Rusia prin personajele sale, simboluri și felul în care sunt prezentate anumite comportamente și idei.

Potrivit poziției exprimate de autoritățile ucrainene, ursul blând și protector ar putea funcționa ca o reprezentare idealizată a Rusiei, în timp ce comportamentul Mașei este interpretat ca o formă de ironizare a altor popoare și de normalizare a unor tipare culturale asociate trecutului sovietic. Criticii serialului au invocat inclusiv teme de militarizare subtilă și referințe care pot părea banale pentru un public internațional, dar capătă o altă semnificație într-o țară aflată în război cu Rusia.