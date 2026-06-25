Netflix, în mijlocul unui boicot în Ucraina după ce a cumpărat noi sezoane din „Masha și ursul”. De ce desenul animat rusesc a stârnit revoltă
Netflix se află în centrul unei controverse puternice în Ucraina, după ce platforma a cumpărat drepturile de difuzare pentru sezoanele 8 și 9 din serialul animat rusesc „Masha și ursul”. În același timp, compania a prelungit acordul pentru sezoanele anterioare și pentru producțiile derivate din universul popularei animații pentru copii.
Decizia a provocat reacții dure în spațiul online ucrainean, unde au apărut apeluri la boicotarea platformei și la anularea abonamentelor Netflix. Nemulțumirea nu pornește doar de la originea rusă a serialului, ci și de la acuzațiile formulate de autoritățile de la Kiev, care susțin că animația poate funcționa drept instrument de influență culturală și propagandă.
Netflix nu a oferit, până în prezent, un răspuns public amplu legat de reacțiile stârnite de noul acord. Cert este că decizia pune platforma într-o poziție sensibilă, într-un moment în care orice asociere comercială cu produse media rusești este atent analizată în Ucraina.
Acordul Netflix care a reaprins disputa
Noul contract îi oferă Netflix drepturile de a difuza sezoanele 8 și 9 din „Masha și ursul”, dar menține în catalog și sezoanele mai vechi, alături de producțiile derivate „Poveștile Mașei” și „Poveștile înfricoșătoare ale Mașei”. Înțelegerea acoperă mai mult de 100 de țări, inclusiv piețe importante din Europa, America de Nord, Asia, America Latină și Orientul Mijlociu.
„Masha și ursul” este unul dintre cele mai exportate produse de animație rusească din ultimele două decenii. Serialul urmărește aventurile unei fetițe extrem de energice, Masha, și ale unui urs blând, retras, fost artist de circ. Pentru milioane de copii din întreaga lume, formula este simplă: episoade scurte, situații comice și personaje ușor de recunoscut.
În Ucraina, contextul schimbă însă complet percepția asupra serialului. De la începutul invaziei rusești la scară largă, orice produs cultural cu legături financiare, creative sau simbolice cu Rusia a devenit subiect de dezbatere publică. Pentru mulți ucraineni, preluarea unei noi serii de episoade de către Netflix nu este o alegere neutră de entertainment, ci o formă de legitimare comercială a unei producții rusești.
Pe rețelele sociale au apărut mesaje prin care utilizatorii sunt îndemnați să renunțe la abonamentele Netflix. Deocamdată, nu există date publice care să indice câte persoane au anulat efectiv serviciul sau dacă reacția a avut un impact vizibil asupra platformei. Totuși, amploarea criticilor arată cât de încărcat politic poate deveni un desen animat aparent inofensiv.
De ce este „Masha și ursul” considerat un instrument de soft power
Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina a transmis că serialul nu ar trebui privit doar ca divertisment pentru copii. Instituția susține că animația contribuie la construirea unei imagini pozitive despre Rusia prin personajele sale, simboluri și felul în care sunt prezentate anumite comportamente și idei.
Potrivit poziției exprimate de autoritățile ucrainene, ursul blând și protector ar putea funcționa ca o reprezentare idealizată a Rusiei, în timp ce comportamentul Mașei este interpretat ca o formă de ironizare a altor popoare și de normalizare a unor tipare culturale asociate trecutului sovietic. Criticii serialului au invocat inclusiv teme de militarizare subtilă și referințe care pot părea banale pentru un public internațional, dar capătă o altă semnificație într-o țară aflată în război cu Rusia.
Este important de precizat că aceste acuzații reprezintă poziția instituțiilor și experților ucraineni care au analizat conținutul, nu o concluzie universal acceptată despre fiecare episod al animației. Pentru publicul din multe alte țări, „Masha și ursul” rămâne un serial destinat copiilor, fără o miză politică evidentă. Tocmai această diferență de percepție explică de ce disputa este atât de intensă.
În Ucraina, problema este însă mai largă decât un singur desen animat. Autoritățile au discutat în ultimii ani despre limitarea unor produse culturale rusești și despre impactul pe care acestea îl pot avea asupra copiilor. Argumentul principal este că influența nu se exercită doar prin știri, filme politice sau declarații oficiale, ci și prin conținut aparent inocent, consumat zilnic de familii.
Boicotul Netflix, între revoltă simbolică și presiune reală
Reacția împotriva Netflix are o componentă simbolică puternică. Platforma s-a retras din Rusia în 2022, după declanșarea invaziei în Ucraina, iar acum este acuzată că menține în circulație globală un produs creat de un studio rusesc. Pentru criticii deciziei, diferența dintre prezența comercială directă în Rusia și achiziționarea de conținut rusesc nu este suficient de mare.
Pe de altă parte, Netflix operează prin acorduri de licențiere realizate la scară globală, iar conținutul disponibil diferă în funcție de teritoriu. Asta înseamnă că serialul poate fi prezent în anumite piețe și absent în altele, în funcție de drepturile cumpărate, restricțiile locale și regulile de distribuție aplicate în fiecare țară.
Controversa arată, încă o dată, că marile platforme de streaming nu mai pot trata deciziile de programare drept simple alegeri comerciale. Într-un climat geopolitic tensionat, selecția unui serial pentru copii poate genera reacții politice, acuzații de propagandă și apeluri la boicot.
Pentru Netflix, cazul „Masha și ursul” devine un test de imagine. Chiar dacă nu este clar dacă boicotul va avea efect financiar, reacția din Ucraina transmite un mesaj puternic: în timpul războiului, produsele culturale rusești sunt privite printr-un filtru mult mai sever, iar neutralitatea comercială este din ce în ce mai greu de susținut