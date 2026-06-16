Modificări la șoselele de mare viteză. Banda de urgență devine obligatorie pe drumurile expres. Ce alte schimbări apar

Această schimbare va permite amenajarea unei benzi de staționare de urgență cu lățimea de 2,5 metri, o facilitate pe care mulți șoferi au cerut-o încă de la inaugurarea primelor drumuri expres din România.

Până acum, standardul prevedea doar un acostament de 1,5 metri, dintre care doar 0,75 metri erau asfaltați, spațiu insuficient pentru oprirea în siguranță a unui vehicul în cazul unei defecțiuni. Mai mult, pe lângă banda de urgență, CNAIR va amenaja și alveole speciale pentru opriri de urgență.

Vor apărea alveole la fiecare câțiva kilometri

Noile alveole vor avea o lungime de 145 de metri și vor fi amplasate la intervale cuprinse între 1,5 și 3 kilometri. Practic, acestea vor fi construite doar în zone unde vizibilitatea permite oprirea și reintrarea în trafic în condiții de siguranță.

Practic, șoferii care întâmpină probleme tehnice, au o pană sau sunt nevoiți să oprească de urgență vor avea spații dedicate, asemănătoare celor întâlnite pe multe drumuri rapide din Europa.

Ce se întâmplă cu drumurile deja construite

Pentru drumurile expres care sunt deja în circulație, modificările nu vor fi aplicate imediat. CNAIR a precizat că noile standarde vor fi introduse odată cu viitoarele lucrări de modernizare.

„Pentru drumurile expres existente (DEx Craiova-Pitești și DEx Tureni-A3) sau pentru cele care sunt aproape de finalizare (DEx Brăila-Galați), modificările vor fi implementate cu ocazia unor viitoare proiecte de modernizare”, au transmis reprezentanții companiei.

În schimb, pentru proiectele care se află încă în faza de proiectare, noile cerințe vor fi incluse de la început. Printre acestea se numără DEx Arad-Oradea și DEx Suceava-Siret.

Care este diferența dintre un drum expres și o autostradă

Deși noile reguli apropie tot mai mult drumurile expres de autostrăzi, există în continuare diferențe importante. Autostrăzile au o platformă totală de 26 de metri, în timp ce drumurile expres vor ajunge la 23 de metri după modificarea standardului. Benzile de circulație de pe autostradă au o lățime de 3,75 metri, în timp ce pe drumurile expres acestea măsoară 3,50 metri.