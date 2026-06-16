Modificări la șoselele de mare viteză. Banda de urgență devine obligatorie pe drumurile expres. Ce alte schimbări apar
Șoferii care circulă pe drumurile expres din România vor beneficia în viitor de condiții mai apropiate de cele de pe autostrăzi. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis modificarea standardelor tehnice pentru aceste șosele de mare viteză, după ce analiza traficului a arătat că sunt necesare măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței rutiere. Decizia vine într-un moment în care rețeaua de drumuri rapide a României se extinde într-un ritm fără precedent, iar autoritățile încearcă să adapteze infrastructura la nevoile reale ale șoferilor.
Ce se schimbă pe drumurile expres
Principala modificare aprobată de Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR este lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,50 metri la 23 de metri.
Această schimbare va permite amenajarea unei benzi de staționare de urgență cu lățimea de 2,5 metri, o facilitate pe care mulți șoferi au cerut-o încă de la inaugurarea primelor drumuri expres din România.
Până acum, standardul prevedea doar un acostament de 1,5 metri, dintre care doar 0,75 metri erau asfaltați, spațiu insuficient pentru oprirea în siguranță a unui vehicul în cazul unei defecțiuni. Mai mult, pe lângă banda de urgență, CNAIR va amenaja și alveole speciale pentru opriri de urgență.
Vor apărea alveole la fiecare câțiva kilometri
Noile alveole vor avea o lungime de 145 de metri și vor fi amplasate la intervale cuprinse între 1,5 și 3 kilometri. Practic, acestea vor fi construite doar în zone unde vizibilitatea permite oprirea și reintrarea în trafic în condiții de siguranță.
Practic, șoferii care întâmpină probleme tehnice, au o pană sau sunt nevoiți să oprească de urgență vor avea spații dedicate, asemănătoare celor întâlnite pe multe drumuri rapide din Europa.
Ce se întâmplă cu drumurile deja construite
Pentru drumurile expres care sunt deja în circulație, modificările nu vor fi aplicate imediat. CNAIR a precizat că noile standarde vor fi introduse odată cu viitoarele lucrări de modernizare.
„Pentru drumurile expres existente (DEx Craiova-Pitești și DEx Tureni-A3) sau pentru cele care sunt aproape de finalizare (DEx Brăila-Galați), modificările vor fi implementate cu ocazia unor viitoare proiecte de modernizare”, au transmis reprezentanții companiei.
În schimb, pentru proiectele care se află încă în faza de proiectare, noile cerințe vor fi incluse de la început. Printre acestea se numără DEx Arad-Oradea și DEx Suceava-Siret.
Care este diferența dintre un drum expres și o autostradă
Deși noile reguli apropie tot mai mult drumurile expres de autostrăzi, există în continuare diferențe importante. Autostrăzile au o platformă totală de 26 de metri, în timp ce drumurile expres vor ajunge la 23 de metri după modificarea standardului. Benzile de circulație de pe autostradă au o lățime de 3,75 metri, în timp ce pe drumurile expres acestea măsoară 3,50 metri.
De asemenea, limita maximă de viteză rămâne diferită. Astfel, pe autostradă se poate circula cu până la 130 km/h, în timp ce pe drumurile expres limita este de 120 km/h.
Tabel explicativ: Drum expres vs. autostradă
|Ce trebuie să știi
|Pe scurt
|Lățimea platformei
|Drumul expres va avea 23 m după noile standarde, față de 26 m la autostradă.
|Lățimea benzilor de circulație
|3,50 m pe drumul expres, comparativ cu 3,75 m pe autostradă.
|Bandă de urgență
|Drumurile expres vor avea bandă de staționare de 2,5 m și alveole speciale pentru urgențe.
|Opriri de urgență
|Vor fi amenajate alveole de 145 m lungime, la intervale de 1,5 – 3 km.
|Viteza maximă admisă
|120 km/h pe drum expres, respectiv 130 km/h pe autostradă.
|Siguranță rutieră
|Noile norme urmăresc reducerea riscurilor în cazul defecțiunilor și accidentelor.
|Drumuri afectate
|DEx Craiova-Pitești, DEx Tureni-A3 și DEx Brăila-Galați vor fi adaptate la modernizări viitoare.
|Proiecte noi
|DEx Arad-Oradea și DEx Suceava-Siret vor include noile standarde încă din faza de proiectare.
|Rețeaua actuală
|România are aproximativ 1.372 km de autostrăzi și drumuri expres deschiși circulației.
|Lucrări în execuție
|Alți 887 km de șosele rapide sunt în prezent în construcție.
România continuă să construiască șosele de mare viteză
Noile standarde apar într-o perioadă în care rețeaua de infrastructură rutieră se dezvoltă accelerat. Potrivit datelor oficiale, România are în prezent aproximativ 1.372 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres aflați în circulație. În același timp, alți 887 de kilometri de șosele rapide se află în diferite stadii de execuție.
Printre proiectele importante aflate în pregătire se numără și drumurile expres Buzău–Brăila și Brăila–Tulcea, pentru care CNAIR a început deja investigațiile geotehnice.
Prin introducerea benzilor de urgență și a alveolelor speciale, autoritățile speră să reducă riscurile generate de opririle neprevăzute și să aducă drumurile expres mai aproape de standardele de siguranță întâlnite pe autostrăzile moderne din Europa.