Se poate face succesiune doar pentru un teren? Ce trebuie să știe moștenitorii înainte de a merge la notar

Succesiunea poate fi făcută doar pentru un teren

Moștenitorii nu sunt obligați să includă toate bunurile defunctului într-o singură procedură succesorală. Dacă există un interes imediat doar pentru un anumit teren, succesiunea poate fi dezbătută exclusiv pentru acel bun.

Această variantă este cunoscută drept succesiune parțială și este utilizată în numeroase situații, de exemplu atunci când un teren trebuie vândut, donat sau folosit pentru obținerea unor documente ori finanțări.

Pentru celelalte bunuri care au aparținut persoanei decedate, procedura poate fi continuată ulterior. În acest caz, notarul poate emite un certificat de moștenitor suplimentar, prin care sunt incluse și celelalte terenuri, imobile sau alte bunuri rămase în patrimoniul defunctului.

Astfel, moștenitorii nu sunt obligați să rezolve întreaga succesiune dintr-o singură etapă, dacă acest lucru nu este necesar.

Este obligatoriu ca terenul să fie intabulat?

O altă întrebare frecventă este dacă terenul trebuie să aibă cadastru și intabulare înainte de începerea procedurii succesorale.

Potrivit informațiilor furnizate de specialiștii Cadastru24, lipsa cadastrului și a intabulării nu împiedică deschiderea succesiunii la notar. Cu alte cuvinte, procedura succesorală poate fi realizată chiar dacă terenul nu este înscris în cartea funciară.

Totuși, dacă moștenitorii intenționează să vândă terenul sau să îl ipotecheze ulterior, va fi necesară efectuarea cadastrului și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.