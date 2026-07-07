Se poate face succesiune doar pentru un teren? Ce trebuie să știe moștenitorii înainte de a merge la notar
Atunci când o persoană moștenește mai multe bunuri, apare frecvent întrebarea dacă este obligatoriu ca succesiunea să fie făcută pentru întreaga avere sau dacă procedura poate fi deschisă doar pentru un singur bun, de exemplu un teren. Situația este întâlnită mai ales în familiile în care există mai multe proprietăți, iar moștenitorii au nevoie urgentă de actele pentru una dintre ele.
Potrivit legislației și practicii notariale, este posibilă deschiderea unei succesiuni parțiale, ceea ce înseamnă că procedura poate viza doar o parte din masa succesorală, urmând ca restul bunurilor să fie incluse ulterior într-un certificat suplimentar de moștenitor.
Succesiunea poate fi făcută doar pentru un teren
Moștenitorii nu sunt obligați să includă toate bunurile defunctului într-o singură procedură succesorală. Dacă există un interes imediat doar pentru un anumit teren, succesiunea poate fi dezbătută exclusiv pentru acel bun.
Această variantă este cunoscută drept succesiune parțială și este utilizată în numeroase situații, de exemplu atunci când un teren trebuie vândut, donat sau folosit pentru obținerea unor documente ori finanțări.
Pentru celelalte bunuri care au aparținut persoanei decedate, procedura poate fi continuată ulterior. În acest caz, notarul poate emite un certificat de moștenitor suplimentar, prin care sunt incluse și celelalte terenuri, imobile sau alte bunuri rămase în patrimoniul defunctului.
Astfel, moștenitorii nu sunt obligați să rezolve întreaga succesiune dintr-o singură etapă, dacă acest lucru nu este necesar.
Este obligatoriu ca terenul să fie intabulat?
O altă întrebare frecventă este dacă terenul trebuie să aibă cadastru și intabulare înainte de începerea procedurii succesorale.
Potrivit informațiilor furnizate de specialiștii Cadastru24, lipsa cadastrului și a intabulării nu împiedică deschiderea succesiunii la notar. Cu alte cuvinte, procedura succesorală poate fi realizată chiar dacă terenul nu este înscris în cartea funciară.
Totuși, dacă moștenitorii intenționează să vândă terenul sau să îl ipotecheze ulterior, va fi necesară efectuarea cadastrului și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.
Din acest motiv, în multe cazuri proprietarii aleg să realizeze aceste formalități după finalizarea succesiunii, înainte de orice tranzacție.
Ce se întâmplă dacă pe teren există și o casă
Situația este diferită atunci când terenul are construită o locuință.
Din punct de vedere juridic, terenul și construcția pot forma un ansamblu care trebuie analizat împreună în cadrul succesiunii. De aceea, nu întotdeauna este posibil ca moștenirea să fie tratată separat pentru fiecare componentă.
De asemenea, legea nu permite renunțarea la moștenire doar pentru un anumit bun. Cu alte cuvinte, un moștenitor nu poate accepta terenul și refuza casa sau invers, dacă acestea fac parte din aceeași moștenire și din același patrimoniu succesoral.
Acceptarea sau renunțarea la moștenire privește, în principiu, întregul patrimoniu transmis prin succesiune, nu doar anumite bunuri alese de moștenitor.
Când este utilă succesiunea parțială
Succesiunea parțială poate reprezenta o soluție practică atunci când există motive urgente pentru clarificarea situației juridice a unui singur bun. De exemplu, moștenitorii pot avea nevoie să vândă un teren, să îl dea în arendă, să îl folosească pentru accesarea unor fonduri sau să rezolve un litigiu privind proprietatea.
În astfel de cazuri, dezbaterea succesiunii doar pentru terenul respectiv permite obținerea documentelor necesare fără a fi nevoie ca toate celelalte bunuri să fie incluse imediat în procedură.
Totuși, fiecare succesiune are particularitățile sale, iar existența mai multor moștenitori, a unor construcții sau a unor acte de proprietate incomplete poate influența modul în care se desfășoară procedura. Din acest motiv, înainte de deschiderea succesiunii este recomandată o discuție cu notarul public, care poate stabili ce documente sunt necesare și dacă, în cazul concret, succesiunea poate fi dezbătută doar pentru terenul dorit.