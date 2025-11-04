Autostrada care îți încarcă mașina electrică din mers. Cum funcționează „minunea” wireless, cât de eficientă este, de fapt

Franța face un pas major către viitorul mobilității electrice, odată cu inaugurarea unei porțiuni de 1,5 kilometri din autostrada A10, unde mașinile electrice pot fi încărcate wireless în timpul mersului.

Sistemul, dezvoltat de VINCI Autoroutes în parteneriat cu Electreon, oferă o viteză de încărcare comparabilă cu cea a stațiilor Tesla V4 Supercharger, atingând vârfuri de până la 300 kW, și totul fără cabluri sau opriri.

Această premieră marchează prima etapă a proiectului francez „Charge as you Drive”, care are ca obiectiv transformarea a aproape 9.000 de kilometri de drumuri în „autostrăzi electrice” până în anul 2035. Scopul este, de altfel, unul ambițios: eliminarea timpilor de staționare pentru reîncărcare și reducerea semnificativă a emisiilor din transportul rutier, scrie Carscoops.

Încărcare wireless la viteze de autostradă

În cadrul testelor publice inițiale, patru mașini electrice modificate, un camion de mare tonaj, o furgonetă, un autoturism și un autobuz, au reușit să se încarce în timp ce circulau cu viteză de autostradă.

Sistemul funcționează prin inducție electromagnetică, transferând energie de la bobine amplasate sub asfalt către receptoarele instalate sub mașini.

Testele independente realizate de Universitatea Gustave Eiffel au confirmat o putere medie de peste 200 kW, cu vârfuri ce depășesc 300 kW, suficiente pentru a menține chiar și un camion greu în mișcare pe autostradă fără oprire.

„Acesta este un moment esențial în dezvoltarea globală a infrastructurii rutiere wireless”, a declarat Oren Ezer, directorul executiv al companiei Electreon. „Tehnologia noastră nu doar că atinge obiectivele impuse de guvernul francez, ci le și depășește prin fiabilitate și putere ridicată”, a mai spus acesta.

O soluție pentru transportul de marfă și mobilitatea viitorului

Pentru sectorul transporturilor, această inovație ar putea schimba radical logistica. Timpii de încărcare ai mașinilor electrice reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru flotele electrice de transport, în special pe rutele lungi. Un sistem care permite încărcarea continuă în mers ar elimina necesitatea opririlor prelungite la stațiile de alimentare.

Potrivit Nicolas Notebaert, CEO VINCI Autoroutes, noua tehnologie va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul de marfă, care în prezent reprezintă peste 16% din totalul emisiilor Franței.

Proiecte similare în SUA, Israel și Suedia

Electreon dezvoltă infrastructuri similare în nouă țări, printre care SUA, Israel și Suedia. În Michigan și Utah există deja secțiuni de drumuri electrificate, iar la Tel Aviv compania a testat încărcarea rapidă a autobuzelor urbane, demonstrând o reducere de aproape 90% a capacității necesare a bateriilor datorită reîncărcării continue în trafic.

În Suedia, proiectul Smartroad Gotland testează o porțiune de 1,6 kilometri destinată autobuzelor și camioanelor electrice, pentru a evalua sustenabilitatea pe termen lung a autostrăzilor electrificate.

Dacă aceste inițiative își dovedesc eficiența, problema timpilor de încărcare a mașinilor electrice și a infrastructurii insuficiente ar putea deveni în curând o amintire, deschizând drumul către o nouă eră a mobilității electrice fără opriri și fără cabluri.