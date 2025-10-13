Limita de viteză pentru drumurile expres din România. Când rămâi fără permis?

Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 13:54
de Vieriu Ionut

AUTO
Care este limita de viteză pe drumurile expres din România în 2025

Românii circulă tot mai des pe drumuri expres, noile artere rapide construite pentru a reduce timpii de deplasare între marile orașe. Totuși, odată cu avantajele acestor drumuri vin și reguli stricte privind viteza. Autoritățile au stabilit limite clare pentru fiecare categorie de vehicule și tip de șofer, iar depășirea acestora poate atrage sancțiuni severe, inclusiv suspendarea permisului de conducere. În 2025, Codul Rutier aduce reglementări detaliate care îi vizează pe toți participanții la trafic.

Care este limita de viteză pe drumurile expres

Drumurile expres sunt încadrate, alături de autostrăzi, în categoria șoselelor de mare viteză din România. Conform legislației, viteza maximă admisă pe o autostradă este de 130 km/h, în timp ce pe un drum expres limita este de 120 km/h. Aceste valori pot însă varia în funcție de mai mulți factori, precum categoria vehiculului, experiența șoferului sau condițiile specifice de trafic.

Pe aceste drumuri nu au voie să circule vehicule care, din construcție, nu pot depăși 50 km/h. Regulile sunt diferențiate, astfel încât fiecare categorie de vehicul are o limită proprie.

Pentru șoferii care conduc mașini din categoriile A și B, viteza maximă permisă este de 120 km/h, iar dacă vehiculul tractează o remorcă, limita scade la 110 km/h. În cazul șoferilor începători, adică cei cu mai puțin de un an de experiență, limita este de 100 km/h.

Autovehiculele din categoriile C, D și D1 nu pot depăși 100 km/h, iar cele care tractează o remorcă au restricția de 90 km/h. În ceea ce privește subcategoriile A1, B1 și C1, limita este de 85 km/h, iar dacă acestea trag o remorcă, viteza maximă scade la 75 km/h. Pentru șoferii începători care conduc vehicule din subcategoriile A1 și B1, legea impune o limită de 65 km/h.

Restricții pentru vehicule speciale și zone periculoase

Există și excepții. Autovehiculele cu mase sau gabarite depășite, ori cele care transportă produse periculoase, nu pot depăși 70 km/h în afara localităților, inclusiv pe drumurile expres.

Administratorii de drum pot impune limite temporare sau permanente mai mici, între 60 și 80 km/h, în zonele unde există un risc ridicat de accidente – cum ar fi curbele periculoase, intersecțiile complexe sau sectoarele cu lucrări.

Când rămâi fără permis pe un drum expres

Depășirea limitelor de viteză este sancționată gradual, în funcție de abatere.

  • Cu 10-20 km/h peste limită: 2-3 puncte de amendă
  • Cu 21-30 km/h peste limită: 4-5 puncte de amendă
  • Cu 31-40 km/h peste limită: 6-8 puncte de amendă
  • Cu peste 41 km/h: între 9 și 20 de puncte de amendă

Dacă depășirea este de peste 50 km/h, permisul se suspendă pentru 90 de zile, iar la o depășire de peste 70 km/h, perioada de suspendare ajunge la 120 de zile.

În 2025, punctul de amendă este echivalent cu 5% din salariul minim brut pe economie, adică 202,5 lei, ceea ce înseamnă că amenda maximă poate depăși 4.000 de lei.

Așadar, un șofer care este surprins pe un drum expres cu o viteză de 171 km/h sau mai mare își pierde permisul, dacă vehiculul aparține categoriilor A sau B. Pentru șoferii care tractează o remorcă, limita care duce la suspendarea permisului este de 161 km/h.

În cazul celor aflați la început de drum, adică șoferi începători, permisul se reține de la 151 km/h în sus. Aceeași regulă se aplică și pentru vehiculele din categoriile C, D și D1, în timp ce pentru camioanele sau autobuzele cu remorcă, limita scade la 141 km/h.

Vehiculele mai mici, din subcategoriile A1, B1 și C1, riscă suspendarea permisului de la 136 km/h, iar pentru cele care tractează o remorcă, limita este de 126 km/h. Cei din categoriile inferioare, aflați la început de experiență, pot rămâne fără permis de la 116 km/h.

Când scapi doar cu amendă

Dacă șoferul depășește limita legală cu mai puțin de 50 km/h, șoferul nu rămâne fără permis, dar primește amendă, valoarea acesteia fiind proporțională cu depășirea. De asemenea, dacă viteza este depășită cu 1-9 km/h, nu se aplică sancțiuni, însă, în cazul unui accident, acest detaliu poate fi reținut ca factor agravant.

