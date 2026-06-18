Modelele AI „periculoase” nu mai pot fi oprite: criza Anthropic arată ce urmează pentru securitatea cibernetică

De ce a intervenit guvernul american

La finalul săptămânii trecute, Anthropic a retras offline modelele Claude Fable 5 și Mythos 5, după ce administrația americană a emis o directivă de control al exporturilor care interzicea accesul „oricărui cetățean străin” la aceste servicii. Motivul invocat ține de securitatea națională, în contextul în care Mythos 5 este prezentat ca un model cu abilități avansate în identificarea vulnerabilităților software.

Anthropic avertizase deja că astfel de modele au o natură duală. În mâinile unui cercetător în securitate cibernetică, ele pot ajuta la descoperirea și repararea problemelor înainte ca acestea să fie exploatate. În mâinile unui actor rău intenționat, aceeași capacitate poate accelera descoperirea unor puncte slabe și dezvoltarea unor atacuri.

Compania lansase inițial o versiune Mythos Preview pentru un consorțiu restrâns, în cadrul unui grup de lucru numit Project Glasswing. Ulterior, Mythos 5 a fost oferit privat aceluiași grup, iar Claude Fable 5 a fost lansat public cu restricții explicite pentru întrebări din zone sensibile, precum biologia și securitatea cibernetică.

Guvernul american a intervenit însă pe fondul temerii că mecanismele de protecție din Fable 5 ar putea fi ocolite, oferind acces indirect la capabilități comparabile cu cele ale Mythos 5. Pentru autorități, riscul nu a fost doar existența modelului, ci posibilitatea ca acesta să ajungă în mâinile unor actori străini sau ostili.

Blocarea unui model nu blochează evoluția AI

Experții în securitate spun că această abordare poate întârzia problema, dar nu o poate rezolva. Dacă un singur laborator a ajuns la un model cu astfel de capabilități, este rezonabil să presupui că și alte companii vor ajunge acolo în curând. În unele cazuri, este posibil ca ele să fi ajuns deja, dar să nu fi anunțat public.

Tarah Wheeler, specialistă în securitate cibernetică, a avertizat că este o greșeală să presupui că doar Anthropic poate dezvolta modele similare. Alte companii urmăresc aceeași direcție și pot alege să păstreze în rezervă produse comparabile, tocmai pentru a vedea cum reacționează autoritățile în cazul Anthropic.

OpenAI a testat, la rândul său, modele și strategii axate pe securitate cibernetică, iar industria se mișcă rapid spre agenți AI capabili să analizeze cod, să caute probleme și să propună soluții. Chiar și modelele mai mici sau open-source pot deveni mult mai puternice atunci când sunt combinate cu instrumente, fluxuri de lucru și prompturi specializate.