De ce miliardarii Rusiei nu se revoltă împotriva lui Putin. Cum funcţionează exact sistemul de recompense și pedepse al Kremlinulu

„Nu am putut tocmi prețul. Era ca o luare de ostatici – iei ceea ce ți se oferă. Nu puteam negocia”, a declarat Tinkov pentru New York Times.

În numai o săptămână, o companie asociată miliardarului Vladimir Potanin a anunțat cumpărarea băncii. Tinkov susține că tranzacția s-a făcut la un preț echivalent cu doar 3% din valoarea reală, iar în cele din urmă el ar fi pierdut aproape 9 miliarde de dolari din averea deținută cândva și a părăsit Rusia.

Mesajul pentru ceilalți oameni foarte bogați a fost greu de ignorat: averea nu oferă protecție atunci când intră în conflict cu puterea politică.

Oligarhii ruși aveau cândva puterea să influențeze Kremlinul

Situația este radical diferită față de anii 1990. După destrămarea Uniunii Sovietice, un grup restrâns de oameni de afaceri a preluat controlul asupra unor întreprinderi uriașe care aparținuseră statului, acumulând averi spectaculoase într-o perioadă în care capitalismul rus abia se forma. Acești oameni au devenit cunoscuți drept oligarhi nu doar pentru că erau bogați, ci pentru că banii lor se transformaseră în influență politică. Controlau companii strategice, instituții media și puteau interveni în luptele pentru putere.

Boris Berezovski, considerat cândva unul dintre cei mai influenți oligarhi ai țării, a susținut chiar că a contribuit la ascensiunea lui Putin la președinție în anul 2000. Ulterior, aflat în exil, și-a cerut public iertare.

„Nu am văzut viitorul tiran lacom și uzurpator dinăuntrul său, omul care avea să calce în picioare libertatea și să oprească dezvoltarea Rusiei”, scria Berezovski în 2012, conform BBC.

Puțin peste un an mai târziu, el a fost găsit mort în Marea Britanie, în circumstanțe care au generat numeroase întrebări. Până atunci însă, vechiul model al oligarhului capabil să influențeze independent Kremlinul fusese deja distrus.

Întâlnirea de la Kremlin care a arătat cine deține puterea

Pe 24 februarie 2022, la doar câteva ore după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, Putin i-a convocat la Kremlin pe unii dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei. Desigur, ei știau că sancțiunile occidentale urmau să lovească afacerile, conturile, proprietățile și accesul la piețele internaționale. Un jurnalist prezent i-a descris pe miliardarii adunați acolo drept „palizi și nedormiți”.

Putin le-a transmis însă un mesaj clar: