Cât timp rămâi fără permis dacă nu plătești o amendă de 500, 750 sau 1.000 de lei. Noua regulă explicată simplu

Practic, autoritățile fiscale locale, Ministerul Finanțelor și structurile Ministerului Afacerilor Interne vor schimba automat informații, astfel încât situația datoriei să ajungă în bazele de date în care este gestionat dreptul de a conduce.

O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați

Formula este una dintre cele mai importante prevederi pentru șoferi: perioada de suspendare se stabilește în funcție de suma rămasă neachitată, la un raport de o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Regula a fost prevăzută în mecanismul adoptat în 2026 și prezentată public încă din primăvară.

Astfel, dacă un șofer are o amendă neachitată de 500 de lei, perioada rezultată este de 10 zile. Pentru o datorie de 1.000 de lei, suspendarea ajunge la 20 de zile, iar în cazul unei sume de 2.000 de lei, șoferul poate rămâne fără dreptul de a conduce timp de 40 de zile. Fracțiile de zi nu sunt luate în calcul.

Este important de înțeles că această măsură are o cauză diferită de suspendările clasice pentru abateri rutiere. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o nouă pedeapsă pentru viteza cu care a circulat șoferul sau pentru trecerea pe culoarea roșie, ci despre consecința neachitării amenzii în termenul prevăzut.

Suma amenzii neachitate Calcul Perioada de suspendare 100 de lei 100 ÷ 50 2 zile 200 de lei 200 ÷ 50 4 zile 405 lei 405 ÷ 50 8 zile 500 de lei 500 ÷ 50 10 zile 750 de lei 750 ÷ 50 15 zile 1.000 de lei 1.000 ÷ 50 20 de zile 1.500 de lei 1.500 ÷ 50 30 de zile 2.000 de lei 2.000 ÷ 50 40 de zile 2.500 de lei 2.500 ÷ 50 50 de zile 3.000 de lei 3.000 ÷ 50 60 de zile 5.000 de lei 5.000 ÷ 50 100 de zile Important: fracțiile de zi nu se iau în calcul. De exemplu, o datorie de 425 de lei ar atrage 8 zile de suspendare, nu 8,5 zile.

Cum se ajunge, concret, de la amendă la suspendare

Procedura începe după ce amenda este înregistrată în evidența fiscală. Autoritatea fiscală locală trebuie să urmărească obligația de plată și să transmită somația prevăzută de procedură, document în care șoferul va putea vedea suma datorată, termenul relevant și consecințele neachitării.

Dacă amenda nu este plătită integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, se poate activa mecanismul de suspendare. Potrivit regulilor prezentate pentru aplicarea măsurii, autoritatea fiscală introduce datele necesare în sistem, iar informația ajunge electronic la structurile care gestionează evidența permiselor.

Asta înseamnă că șoferul nu trebuie neapărat să meargă la un ghișeu și nici să predea fizic permisul pentru ca măsura să producă efecte. Documentul poate rămâne în portofel, însă în bazele de date persoana figurează fără drept de a conduce.