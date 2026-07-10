Cât timp rămâi fără permis dacă nu plătești o amendă de 500, 750 sau 1.000 de lei. Noua regulă explicată simplu
Amenzile rutiere neplătite îi pot lăsa pe șoferi fără dreptul de a conduce, începând din toamna acestui an, printr-un mecanism nou care leagă direct datoriile provenite din sancțiuni de suspendarea permisului. Guvernul a stabilit regulile procedurale necesare aplicării măsurii, iar pentru conducătorii auto cea mai importantă informație este simplă: dacă o amendă rămâne neachitată mai mult de 90 de zile, poate urma suspendarea dreptului de a conduce.
Cum funcționează noua regulă pentru șoferi
Măsura a fost introdusă în 2026, iar aplicarea efectivă este prevăzută după perioada de pregătire a sistemelor informatice și a procedurilor administrative. Potrivit mecanismului anunțat de autorități, suspendarea nu funcționează precum cea aplicată în mod obișnuit de Poliția Rutieră pentru viteză excesivă sau alte abateri grave, ci pornește de la existența unei amenzi rutiere neachitate în termenul stabilit de lege. Regula privind termenul de 90 de zile și aplicarea electronică a măsurii a fost prezentată și în explicațiile publice privind noul mecanism.
Practic, autoritățile fiscale locale, Ministerul Finanțelor și structurile Ministerului Afacerilor Interne vor schimba automat informații, astfel încât situația datoriei să ajungă în bazele de date în care este gestionat dreptul de a conduce.
O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați
Formula este una dintre cele mai importante prevederi pentru șoferi: perioada de suspendare se stabilește în funcție de suma rămasă neachitată, la un raport de o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Regula a fost prevăzută în mecanismul adoptat în 2026 și prezentată public încă din primăvară.
Astfel, dacă un șofer are o amendă neachitată de 500 de lei, perioada rezultată este de 10 zile. Pentru o datorie de 1.000 de lei, suspendarea ajunge la 20 de zile, iar în cazul unei sume de 2.000 de lei, șoferul poate rămâne fără dreptul de a conduce timp de 40 de zile. Fracțiile de zi nu sunt luate în calcul.
Este important de înțeles că această măsură are o cauză diferită de suspendările clasice pentru abateri rutiere. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o nouă pedeapsă pentru viteza cu care a circulat șoferul sau pentru trecerea pe culoarea roșie, ci despre consecința neachitării amenzii în termenul prevăzut.
|Suma amenzii neachitate
|Calcul
|Perioada de suspendare
|100 de lei
|100 ÷ 50
|2 zile
|200 de lei
|200 ÷ 50
|4 zile
|405 lei
|405 ÷ 50
|8 zile
|500 de lei
|500 ÷ 50
|10 zile
|750 de lei
|750 ÷ 50
|15 zile
|1.000 de lei
|1.000 ÷ 50
|20 de zile
|1.500 de lei
|1.500 ÷ 50
|30 de zile
|2.000 de lei
|2.000 ÷ 50
|40 de zile
|2.500 de lei
|2.500 ÷ 50
|50 de zile
|3.000 de lei
|3.000 ÷ 50
|60 de zile
|5.000 de lei
|5.000 ÷ 50
|100 de zile
Important: fracțiile de zi nu se iau în calcul. De exemplu, o datorie de 425 de lei ar atrage 8 zile de suspendare, nu 8,5 zile.
Cum se ajunge, concret, de la amendă la suspendare
Procedura începe după ce amenda este înregistrată în evidența fiscală. Autoritatea fiscală locală trebuie să urmărească obligația de plată și să transmită somația prevăzută de procedură, document în care șoferul va putea vedea suma datorată, termenul relevant și consecințele neachitării.
Dacă amenda nu este plătită integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, se poate activa mecanismul de suspendare. Potrivit regulilor prezentate pentru aplicarea măsurii, autoritatea fiscală introduce datele necesare în sistem, iar informația ajunge electronic la structurile care gestionează evidența permiselor.
Asta înseamnă că șoferul nu trebuie neapărat să meargă la un ghișeu și nici să predea fizic permisul pentru ca măsura să producă efecte. Documentul poate rămâne în portofel, însă în bazele de date persoana figurează fără drept de a conduce.
Ce se întâmplă dacă amenda este contestată
Există și o protecție importantă pentru șoferii care consideră că au fost sancționați pe nedrept. Procesul-verbal de contravenție poate fi contestat în instanță, iar MAI arată că plângerea contravențională se depune în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal.
În situațiile în care executarea este suspendată pe durata procesului, curgerea termenului relevant pentru noul mecanism este oprită pe perioada respectivă. Astfel, șoferul nu ar trebui să ajungă în situația de a pierde dreptul de a conduce pentru o amendă a cărei executare este suspendată în cadrul procedurii judiciare.
Plata ulterioară poate modifica perioada de suspendare
Un alt element important este că sistemul va ține cont de actualizarea datoriei. Dacă amenda este achitată ulterior, integral sau parțial, autoritatea fiscală trebuie să actualizeze informațiile, iar perioada de suspendare poate fi modificată sau poate înceta, în funcție de situația concretă.
Schimbul de informații se face electronic între instituții, ideea fiind ca plata să nu mai depindă de circulația unor documente pe hârtie între primărie, administrația fiscală și structurile MAI.
Ce amenzi sunt vizate de noua măsură
Pentru șoferi, un detaliu esențial este momentul de la care se aplică noul mecanism. Informațiile publice privind reglementarea indică intrarea în vigoare în august 2026, după intervalul de șase luni prevăzut pentru pregătirea aplicării, fiind indicată data de 25 august 2026. Mecanismul este prezentat ca aplicabil amenzilor vizate de noua reglementare după intrarea sa în vigoare, nu ca o transformare automată a tuturor datoriilor vechi în suspendări de permis.
Pentru a evita problemele, șoferii ar trebui să păstreze dovada plății unei amenzi, să verifice dacă suma a fost înregistrată corect și să nu ignore eventualele somații primite de la autoritatea fiscală. De asemenea, istoricul sancțiunilor rutiere poate fi obținut online prin serviciul pus la dispoziție de MAI, pentru utilizatorii cu un cont validat.
Noua regulă schimbă astfel radical consecințele unei amenzi ignorate: după intrarea în vigoare a mecanismului, simpla amânare a plății poate ajunge să afecteze direct dreptul de a conduce.