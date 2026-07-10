Bicicletele și trotinetele vor avea acces la metrou și în timpul zilei. Programul valabil din 15 iulie

Această facilitate se adaugă programului deja existent, care permite transportarea bicicletelor și trotinetelor între orele 20:00 și 23:00 în zilele lucrătoare. De asemenea, regulile rămân neschimbate pentru weekend și sărbătorile legale, când accesul este permis pe tot parcursul zilei.

Prin această modificare temporară, Metrorex testează extinderea intervalului orar destinat utilizatorilor care combină transportul cu metroul și deplasarea cu bicicleta sau trotineta.

Metrorex anunță lansarea unui proiect pilot

Compania a precizat că măsura face parte dintr-un proiect pilot destinat utilizatorilor acestor mijloace de deplasare.

În comunicatul transmis, Metrorex a anunțat:

„Metrorex anunţă lansarea unui proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete şi trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în reţeaua de metrou şi în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.”

Astfel, pe durata desfășurării proiectului, călătorii vor avea la dispoziție un interval suplimentar în care își pot transporta bicicleta sau trotineta cu metroul, fără modificarea celorlalte prevederi existente.

Există reguli clare privind locul în care pot fi transportate

Accesul cu bicicletele și trotinetele nu este permis în orice zonă a trenului. Regulamentul stabilește că acestea trebuie amplasate în spațiul special destinat, aflat în primul vagon, în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului.

Totodată, utilizatorii au obligația de a folosi prima ușă de acces în sensul de deplasare al trenului și de a poziționa bicicleta sau trotineta astfel încât să nu afecteze siguranța și confortul celorlalți pasageri.