Bicicletele și trotinetele vor avea acces la metrou și în timpul zilei. Programul valabil din 15 iulie
Călătorii care folosesc bicicleta sau trotineta pentru deplasările zilnice vor avea la dispoziție un interval suplimentar în care le vor putea transporta cu metroul. Metrorex a anunțat lansarea unui proiect pilot care modifică temporar programul de acces pentru aceste mijloace de transport, măsura urmând să fie aplicată în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026. Pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, utilizatorii vor putea intra cu bicicletele și trotinetele în rețeaua de metrou și la mijlocul zilei, în zilele lucrătoare.
Programul se extinde în perioada verii
Noua măsură va fi valabilă între 15 iulie și 15 septembrie 2026 și se aplică exclusiv în zilele lucrătoare. În acest interval, accesul cu bicicletele și trotinetele va fi permis și între orele 11:00 și 14:00.
Această facilitate se adaugă programului deja existent, care permite transportarea bicicletelor și trotinetelor între orele 20:00 și 23:00 în zilele lucrătoare. De asemenea, regulile rămân neschimbate pentru weekend și sărbătorile legale, când accesul este permis pe tot parcursul zilei.
Prin această modificare temporară, Metrorex testează extinderea intervalului orar destinat utilizatorilor care combină transportul cu metroul și deplasarea cu bicicleta sau trotineta.
Metrorex anunță lansarea unui proiect pilot
Compania a precizat că măsura face parte dintr-un proiect pilot destinat utilizatorilor acestor mijloace de deplasare.
În comunicatul transmis, Metrorex a anunțat:
„Metrorex anunţă lansarea unui proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete şi trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în reţeaua de metrou şi în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.”
Astfel, pe durata desfășurării proiectului, călătorii vor avea la dispoziție un interval suplimentar în care își pot transporta bicicleta sau trotineta cu metroul, fără modificarea celorlalte prevederi existente.
Există reguli clare privind locul în care pot fi transportate
Accesul cu bicicletele și trotinetele nu este permis în orice zonă a trenului. Regulamentul stabilește că acestea trebuie amplasate în spațiul special destinat, aflat în primul vagon, în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului.
Totodată, utilizatorii au obligația de a folosi prima ușă de acces în sensul de deplasare al trenului și de a poziționa bicicleta sau trotineta astfel încât să nu afecteze siguranța și confortul celorlalți pasageri.
Respectarea acestor reguli este necesară pentru ca circulația în interiorul garniturilor să se desfășoare în condiții normale și fără a crea dificultăți celorlalți călători.
Nu toate bicicletele sunt acceptate în rețeaua de metrou
Metrorex precizează că există și categorii de biciclete care nu vor putea fi transportate în metrou.
Astfel, nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activități comerciale de livrare sau transport de marfă. Restricția se aplică și bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci sau alte accesorii destinate transportului de bunuri, atunci când acestea depășesc dimensiunile unei biciclete obișnuite sau pot afecta circulația, siguranța ori confortul pasagerilor.
Prin urmare, proiectul pilot este destinat utilizării obișnuite a bicicletelor și trotinetelor, fără a include vehicule adaptate pentru activități comerciale.
Scopul proiectului este încurajarea mobilității urbane
Metrorex explică faptul că inițiativa urmărește promovarea unor mijloace de transport considerate prietenoase cu mediul și încurajarea deplasărilor urbane care combină transportul public cu bicicleta.
Compania precizează:
„Prin acest proiect pilot, Metrorex îşi propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât şi a bicicletei, ca parte a unei mobilităţi urbane moderne şi sustenabile. Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului şi a poluării, oferind, în acelaşi timp, o soluţie rapidă, sigură şi eficientă de transport.”
Pe durata proiectului pilot, utilizatorii vor putea beneficia de noul interval orar suplimentar, respectând regulile deja existente privind accesul și transportul bicicletelor și trotinetelor în rețeaua de metrou.