Când este bine să foloseşti butonul „recirculare” din mașină şi când trebuie să îl eviţi. Mulţi şoferi îl folosesc greşit

În aceste condiții, aerul condiționat răcește mai ușor aerul aflat deja în mașină, ceea ce poate duce la obținerea unei temperaturi confortabile într-un timp mai scurt. Din acest motiv, funcția este considerată utilă în special în perioadele cu temperaturi ridicate.

Pentru mulți conducători auto, aceasta este una dintre cele mai utilizate opțiuni ale sistemului de ventilație în sezonul estival.

Utilizarea prelungită nu este recomandată

Deși este eficientă în anumite situații, funcția de recirculare nu ar trebui folosită permanent. Menținerea acesteia activată pentru perioade îndelungate poate avea efecte care reduc confortul din interiorul mașinii.

Unul dintre efectele care pot apărea este aburirea geamurilor. În lipsa unui aport constant de aer proaspăt din exterior, condițiile din habitaclu pot favoriza apariția condensului pe suprafața geamurilor, ceea ce poate afecta vizibilitatea șoferului.

Din acest motiv, utilizarea continuă a recirculării nu este recomandată, chiar dacă la început contribuie la răcirea mai rapidă a interiorului.

Aerul din habitaclu poate deveni mai puțin proaspăt

Un alt aspect de care șoferii ar trebui să țină cont este legat de calitatea aerului respirat în interiorul autoturismului.

Folosirea îndelungată a funcției de recirculare poate favoriza creșterea concentrației de dioxid de carbon (CO₂) în habitaclu. În lipsa unui schimb constant de aer cu exteriorul, aerul respirat este recirculat în mod repetat, iar acest lucru poate modifica treptat compoziția acestuia.