Când este bine să foloseşti butonul „recirculare” din mașină şi când trebuie să îl eviţi. Mulţi şoferi îl folosesc greşit
Mulți șoferi folosesc zilnic sistemul de climatizare al mașinii fără să acorde atenție unui buton care poate influența atât confortul din habitaclu, cât și calitatea aerului respirat. Funcția de recirculare este apreciată în special în sezonul cald, deoarece poate contribui la răcirea mai rapidă a interiorului autoturismului. Totuși, utilizarea sa fără întrerupere nu este recomandată, deoarece poate avea și efecte nedorite, motiv pentru care este important să fie folosită doar în anumite situații.
Funcția de recirculare este de mare ajutor în zilele călduroase
În timpul verii, când temperaturile din interiorul unui autoturism pot deveni foarte ridicate, butonul de recirculare poate contribui la creșterea eficienței sistemului de climatizare. Activarea acestei funcții face ca instalația să recircule aerul deja existent în habitaclu, în loc să aspire permanent aer din exterior.
În aceste condiții, aerul condiționat răcește mai ușor aerul aflat deja în mașină, ceea ce poate duce la obținerea unei temperaturi confortabile într-un timp mai scurt. Din acest motiv, funcția este considerată utilă în special în perioadele cu temperaturi ridicate.
Pentru mulți conducători auto, aceasta este una dintre cele mai utilizate opțiuni ale sistemului de ventilație în sezonul estival.
Utilizarea prelungită nu este recomandată
Deși este eficientă în anumite situații, funcția de recirculare nu ar trebui folosită permanent. Menținerea acesteia activată pentru perioade îndelungate poate avea efecte care reduc confortul din interiorul mașinii.
Unul dintre efectele care pot apărea este aburirea geamurilor. În lipsa unui aport constant de aer proaspăt din exterior, condițiile din habitaclu pot favoriza apariția condensului pe suprafața geamurilor, ceea ce poate afecta vizibilitatea șoferului.
Din acest motiv, utilizarea continuă a recirculării nu este recomandată, chiar dacă la început contribuie la răcirea mai rapidă a interiorului.
Aerul din habitaclu poate deveni mai puțin proaspăt
Un alt aspect de care șoferii ar trebui să țină cont este legat de calitatea aerului respirat în interiorul autoturismului.
Folosirea îndelungată a funcției de recirculare poate favoriza creșterea concentrației de dioxid de carbon (CO₂) în habitaclu. În lipsa unui schimb constant de aer cu exteriorul, aerul respirat este recirculat în mod repetat, iar acest lucru poate modifica treptat compoziția acestuia.
Din acest motiv, este recomandat ca funcția să fie utilizată doar atunci când este necesar, iar ulterior sistemul de ventilație să permită din nou introducerea aerului din exterior.
Mulți șoferi folosesc această funcție fără să știe când este momentul potrivit
Butonul de recirculare este prezent pe majoritatea autoturismelor echipate cu sisteme de ventilație sau climatizare, însă nu este întotdeauna utilizat în mod corect.
Deși reprezintă o soluție practică pentru răcirea habitaclului în sezonul cald, acesta nu este conceput pentru a rămâne activ permanent pe durata deplasării. Tocmai de aceea, utilizarea lui trebuie adaptată în funcție de condițiile din interiorul mașinii și de necesitatea de a asigura un schimb de aer cu exteriorul.
Folosit în momentele potrivite, butonul de recirculare poate contribui la creșterea confortului termic din habitaclu. În schimb, dacă rămâne activ pentru perioade lungi, poate favoriza atât aburirea geamurilor, cât și creșterea concentrației de CO₂, două efecte care explică de ce specialiștii recomandă folosirea sa doar atunci când este cu adevărat necesară.