Elon Musk își laudă rivalul AI și promite că nu îl va „deconecta”: Anthropic ajunge dependentă de infrastructura SpaceX
Elon Musk și-a schimbat radical tonul față de Anthropic, compania din spatele Claude, după ce utilizatori de pe X au sugerat că miliardarul ar putea „tăia” accesul rivalului la infrastructura SpaceX pentru a-i afecta afacerea. Potrivit TechCrunch, Musk a răspuns că o asemenea mișcare „nu este stilul” lui și a lăudat modelele Anthropic Mythos/Fable, pe care le-a numit cele mai bune disponibile în prezent.
Declarația este cu atât mai interesantă cu cât Musk nu a fost mereu prietenos cu Anthropic. În septembrie 2025, el scria că victoria nu a fost niciodată o posibilitate reală pentru companie. Acum, însă, pare să fi revenit asupra acelei poziții.
„Am greșit clar în privința Anthropic”, a transmis Musk pe X. Mai mult, acesta a spus că firma este, în prezent, liderul AI și că va avea probabil pregătit în curând Mythos 2.
Schimbarea de discurs nu vine într-un vid. În 2026, Anthropic a devenit unul dintre cei mai importanți clienți ai infrastructurii controlate de imperiul Musk.
De la rivalitate la dependență de infrastructură
Anthropic a semnat în luna mai un acord major pentru a cumpăra 300 de megawați de capacitate de calcul, echivalentul întregii producții a centrului de date Colossus 1, aflat lângă Memphis, Tennessee. Înțelegerea ar urma să aducă aproximativ 1,25 miliarde de dolari pe lună până în mai 2029.
Valoarea totală a contractului este estimată la aproximativ 40 de miliarde de dolari. Pentru SpaceX și xAI, este o afacere uriașă. Pentru Anthropic, este o garanție că poate continua să își antreneze și ruleze modelele avansate într-o perioadă în care puterea de calcul a devenit una dintre cele mai rare resurse din industria AI.
În acest context, întrebarea pusă de utilizatorii X devine firească: cât de confortabil este ca un rival direct să îți găzduiască infrastructura critică? Musk susține că nu ar folosi acest avantaj pentru a lovi Anthropic, chiar dacă cele două companii concurează în aceeași cursă.
El a invocat ca exemple Tesla și SpaceX. A amintit de decizia Tesla de a permite folosirea brevetelor sale de către alți producători, dar și de faptul că rețeaua Supercharger a fost deschisă competitorilor. A mai spus că SpaceX lansează sateliți ai companiilor rivale fără condiții incorecte.
Totuși, relația dintre Musk și rivalii săi tehnologici a fost adesea tensionată. Procesul intentat OpenAI arată că miliardarul nu evită confruntările atunci când consideră că miza este suficient de mare.
De aceea, alianța cu Anthropic și SpaceXAI rămâne una dintre cele mai ciudate și importante mișcări ale momentului în AI.
Mythos/Fable, modelele care au schimbat percepția
Musk a lăudat explicit modelele Mythos/Fable ale Anthropic, spunând că nicio altă companie nu a lansat ceva la același nivel. Este o afirmație puternică, mai ales venită de la fondatorul xAI, companie care încearcă să concureze direct cu Anthropic, OpenAI și Google.
Modelele Anthropic au fost deja în centrul unor controverse importante, inclusiv din cauza restricțiilor impuse temporar de guvernul american. Accesul la Mythos și Fable a fost limitat pe fondul îngrijorărilor privind capabilitățile lor avansate, în special în domenii sensibile precum securitatea cibernetică.
Ulterior, restricțiile au fost ridicate, iar compania a început să restaureze accesul la modelele sale. Discuția despre modelele AI Mythos și Fable a devenit, astfel, un simbol al dilemei actuale: cele mai puternice sisteme AI pot fi extraordinare pentru apărare, cercetare și productivitate, dar pot ridica și riscuri majore dacă sunt folosite greșit.
Pentru Musk, recunoașterea publică a performanței Anthropic poate fi citită în două feluri. Pe de o parte, pare un gest de respect față de un rival care a reușit să câștige teren în zona enterprise. Pe de altă parte, vine într-un moment în care Anthropic plătește sume uriașe pentru infrastructura controlată de Musk.
Cu alte cuvinte, rivalitatea există, dar banii și capacitatea de calcul au creat o relație de interdependență.
Ce riscuri ascunde o asemenea apropiere
Din punct de vedere contractual, Anthropic nu depinde doar de buna dispoziție a lui Musk. O întrerupere abuzivă a infrastructurii ar avea probabil consecințe juridice și financiare serioase. În plus, SpaceX are motive enorme să păstreze contractul intact.
Există însă și o altă dimensiune sensibilă: proximitatea tehnologică. Găzduirea infrastructurii pentru un rival poate oferi o înțelegere mai bună asupra modului în care acesta operează, scalează și își construiește produsele.
În industria AI, unde modelele sunt tot mai valoroase, apare mereu întrebarea despre „distilare”, adică procesul prin care o companie încearcă să învețe din comportamentul modelului alteia. Anthropic a acuzat deja, în trecut, companii chineze că ar fi folosit conturi false pentru a extrage informații din Claude.
Nu există indicii că SpaceX ar face așa ceva în cadrul contractului cu Anthropic. Totuși, simplul fapt că infrastructura critică a unui lider AI este găzduită de o companie controlată de un rival arată cât de complicată a devenit cursa.
Anthropic se află deja sub lupă și în alte zone, inclusiv după controverse legate de Claude Code și mecanismele sale interne. Într-un asemenea context, încrederea nu mai este doar o chestiune de imagine, ci o problemă strategică.
Pentru moment, Musk spune că nu ar lovi Anthropic prin infrastructură. Iar Anthropic pare să fi decis că beneficiul accesului la calcul masiv depășește riscul de a lucra cu un competitor.
În cursa AI, însă, alianțele pot fi la fel de fragile ca rivalitățile. Astăzi, Musk laudă Mythos/Fable. Mâine, următorul model xAI ar putea transforma din nou admirația în competiție directă.