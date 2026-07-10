Elon Musk își laudă rivalul AI și promite că nu îl va „deconecta”: Anthropic ajunge dependentă de infrastructura SpaceX

„Am greșit clar în privința Anthropic”, a transmis Musk pe X. Mai mult, acesta a spus că firma este, în prezent, liderul AI și că va avea probabil pregătit în curând Mythos 2.

Schimbarea de discurs nu vine într-un vid. În 2026, Anthropic a devenit unul dintre cei mai importanți clienți ai infrastructurii controlate de imperiul Musk.

De la rivalitate la dependență de infrastructură

Anthropic a semnat în luna mai un acord major pentru a cumpăra 300 de megawați de capacitate de calcul, echivalentul întregii producții a centrului de date Colossus 1, aflat lângă Memphis, Tennessee. Înțelegerea ar urma să aducă aproximativ 1,25 miliarde de dolari pe lună până în mai 2029.

Valoarea totală a contractului este estimată la aproximativ 40 de miliarde de dolari. Pentru SpaceX și xAI, este o afacere uriașă. Pentru Anthropic, este o garanție că poate continua să își antreneze și ruleze modelele avansate într-o perioadă în care puterea de calcul a devenit una dintre cele mai rare resurse din industria AI.

În acest context, întrebarea pusă de utilizatorii X devine firească: cât de confortabil este ca un rival direct să îți găzduiască infrastructura critică? Musk susține că nu ar folosi acest avantaj pentru a lovi Anthropic, chiar dacă cele două companii concurează în aceeași cursă.

El a invocat ca exemple Tesla și SpaceX. A amintit de decizia Tesla de a permite folosirea brevetelor sale de către alți producători, dar și de faptul că rețeaua Supercharger a fost deschisă competitorilor. A mai spus că SpaceX lansează sateliți ai companiilor rivale fără condiții incorecte.

Totuși, relația dintre Musk și rivalii săi tehnologici a fost adesea tensionată. Procesul intentat OpenAI arată că miliardarul nu evită confruntările atunci când consideră că miza este suficient de mare.