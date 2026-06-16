Scandal pentru Claude: Anthropic, acuzată că a vândut abonamente AI de 200 de dolari cu limite mult mai mici decât promitea
Anthropic, una dintre cele mai importante companii din noul val al inteligenței artificiale, se confruntă cu un proces care lovește direct în una dintre cele mai sensibile probleme ale serviciilor AI plătite: cât primește, de fapt, un utilizator pentru banii dați lunar. Compania din spatele asistentului Claude este acuzată, într-o acțiune colectivă propusă, că ar fi prezentat în mod înșelător limitele de utilizare ale celor mai scumpe abonamente ale sale.
Procesul vizează planurile Claude Max 5x și Claude Max 20x, abonamente care costă 100, respectiv 200 de dolari pe lună. Acestea sunt promovate ca oferind de cinci ori și de 20 de ori mai multă utilizare decât planul Claude Pro, care costă aproximativ 17-20 de dolari lunar. Reclamația depusă în instanță susține însă că diferența reală ar fi mult mai mică.
Ce reclamă utilizatorul care a dat Anthropic în judecată
Procesul a fost intentat de Karl Kahn, un utilizator Claude din Washington, D.C., care susține că a început să folosească serviciul din curiozitate, apoi l-a integrat în activitatea sa de programare. După ce a trecut prin mai multe niveluri de abonament, acesta a ajuns la planul Max 20x, cel mai scump pachet destinat utilizatorilor individuali.
Potrivit plângerii, Kahn ar fi observat rapid că limitele reale de utilizare nu se apropiau de promisiunea comercială. Într-o sesiune de lucru de aproximativ cinci ore, axată pe coding, acesta susține că a consumat o parte semnificativă din alocarea săptămânală. În loc să poată lucra relaxat, a ajuns să își raționalizeze utilizarea, să oprească proiectele sau să cumpere acces suplimentar.
Reclamația susține că planul Max 20x nu ar oferi, în practică, de 20 de ori mai multă utilizare decât Claude Pro, ci undeva la doar șase-opt ori mai mult. În cazul planului Max 5x, diferența reală ar fi, potrivit acuzațiilor, de aproximativ trei ori și jumătate față de Pro, nu de cinci ori, așa cum ar sugera numele abonamentului.
Problema centrală nu este doar cantitatea de utilizare, ci și lipsa de claritate. Plângerea acuză Anthropic că nu explică suficient cum sunt calculate limitele, ce înseamnă exact o sesiune, cum se consumă alocarea în funcție de modelul folosit și de ce utilizatorii pot ajunge la restricții mai repede decât se așteaptă.
De ce cazul poate conta pentru toată industria AI
Claude este folosit intens pentru scriere, cercetare, analiză de date și programare. În special printre dezvoltatori, modelele Anthropic au câștigat popularitate pentru sarcini complexe, proiecte software și sesiuni lungi de lucru. Tocmai aici apar și frustrările: utilizatorii care plătesc sume mari lunar se așteaptă la limite previzibile, nu la un sistem greu de înțeles.
Abonamentele AI au devenit, în ultimii ani, o categorie tot mai importantă de cheltuială digitală. Pe lângă streaming, cloud, software și servicii de productivitate, tot mai mulți profesioniști plătesc pentru ChatGPT, Claude, Gemini sau alte instrumente similare. Diferența este că, în cazul AI, costul real al utilizării depinde de puterea de calcul, de complexitatea modelului și de lungimea conversațiilor.
Asta face ca termenii comerciali să fie mai greu de înțeles pentru utilizatorii obișnuiți. Un abonament care promite „20x” poate suna foarte clar la prima vedere, dar devine ambiguu dacă platforma nu explică exact ce se multiplică: numărul de mesaje, volumul de text procesat, timpul de lucru, modelul ales sau o combinație între toate acestea.
Procesul mai susține că utilizatorii care ating limitele sunt direcționați spre cumpărarea de credite suplimentare pentru a continua lucrul. Dacă acuzațiile vor fi susținute în instanță, cazul ar putea forța companiile AI să devină mai transparente în privința abonamentelor scumpe și a limitelor reale de utilizare.
Ce riscă Anthropic și ce urmează
Acțiunea cere statut de proces colectiv pentru persoanele care au cumpărat și folosit planurile Max 5x sau Max 20x începând din aprilie 2025. Reclamația indică o miză financiară de peste 5 milioane de dolari, fără a include costurile, și solicită despăgubiri pentru utilizatorii care susțin că au plătit mai mult decât valoarea reală primită.
Deocamdată, acuzațiile rămân acuzații, nu concluzii juridice. Anthropic nu a oferit imediat un comentariu public detaliat, iar instanța va trebui să decidă dacă plângerea poate merge mai departe ca acțiune colectivă și dacă marketingul companiei a fost, într-adevăr, înșelător.
Pentru Anthropic, momentul este delicat. Compania se află într-o cursă intensă cu rivali precum OpenAI și Google, într-o piață în care utilizatorii cer modele tot mai puternice, iar costurile de infrastructură sunt uriașe. În același timp, încrederea consumatorilor devine esențială.
Scandalul Claude Max arată că bătălia AI nu se mai duce doar pe performanța modelelor, ci și pe transparență. Utilizatorii nu mai vor doar răspunsuri bune de la chatbot, ci vor să știe exact ce cumpără. Iar pentru un abonament de 200 de dolari pe lună, promisiunile vagi pot deveni rapid o problemă de instanță.