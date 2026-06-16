Scandal pentru Claude: Anthropic, acuzată că a vândut abonamente AI de 200 de dolari cu limite mult mai mici decât promitea

Ce reclamă utilizatorul care a dat Anthropic în judecată

Procesul a fost intentat de Karl Kahn, un utilizator Claude din Washington, D.C., care susține că a început să folosească serviciul din curiozitate, apoi l-a integrat în activitatea sa de programare. După ce a trecut prin mai multe niveluri de abonament, acesta a ajuns la planul Max 20x, cel mai scump pachet destinat utilizatorilor individuali.

Potrivit plângerii, Kahn ar fi observat rapid că limitele reale de utilizare nu se apropiau de promisiunea comercială. Într-o sesiune de lucru de aproximativ cinci ore, axată pe coding, acesta susține că a consumat o parte semnificativă din alocarea săptămânală. În loc să poată lucra relaxat, a ajuns să își raționalizeze utilizarea, să oprească proiectele sau să cumpere acces suplimentar.

Reclamația susține că planul Max 20x nu ar oferi, în practică, de 20 de ori mai multă utilizare decât Claude Pro, ci undeva la doar șase-opt ori mai mult. În cazul planului Max 5x, diferența reală ar fi, potrivit acuzațiilor, de aproximativ trei ori și jumătate față de Pro, nu de cinci ori, așa cum ar sugera numele abonamentului.

Problema centrală nu este doar cantitatea de utilizare, ci și lipsa de claritate. Plângerea acuză Anthropic că nu explică suficient cum sunt calculate limitele, ce înseamnă exact o sesiune, cum se consumă alocarea în funcție de modelul folosit și de ce utilizatorii pot ajunge la restricții mai repede decât se așteaptă.

De ce cazul poate conta pentru toată industria AI

Claude este folosit intens pentru scriere, cercetare, analiză de date și programare. În special printre dezvoltatori, modelele Anthropic au câștigat popularitate pentru sarcini complexe, proiecte software și sesiuni lungi de lucru. Tocmai aici apar și frustrările: utilizatorii care plătesc sume mari lunar se așteaptă la limite previzibile, nu la un sistem greu de înțeles.

Abonamentele AI au devenit, în ultimii ani, o categorie tot mai importantă de cheltuială digitală. Pe lângă streaming, cloud, software și servicii de productivitate, tot mai mulți profesioniști plătesc pentru ChatGPT, Claude, Gemini sau alte instrumente similare. Diferența este că, în cazul AI, costul real al utilizării depinde de puterea de calcul, de complexitatea modelului și de lungimea conversațiilor.

Asta face ca termenii comerciali să fie mai greu de înțeles pentru utilizatorii obișnuiți. Un abonament care promite „20x” poate suna foarte clar la prima vedere, dar devine ambiguu dacă platforma nu explică exact ce se multiplică: numărul de mesaje, volumul de text procesat, timpul de lucru, modelul ales sau o combinație între toate acestea.