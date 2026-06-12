Misterul de la Stonehenge, mai aproape de rezolvare. Cum au mutat oamenii preistorici o piatră de șase tone pe aproape 700 de kilometri

Descoperirea este remarcabilă nu doar prin distanța uriașă parcursă de piatră, ci și prin implicațiile pe care le are asupra modului în care erau organizate comunitățile preistorice.

Dacă teoria este corectă, oamenii din perioada neolitică au reușit să transporte un bloc de dimensiuni impresionante prin terenuri dificile, cu mult înainte de apariția tehnologiilor moderne de transport.

Ce au descoperit cercetătorii despre originea Pietrei Altarului

Noua cercetare, realizată de specialiști ai Curtin University și publicată în Journal of Quaternary Science, a analizat atât compoziția minerală a pietrei, cât și comportamentul calotelor glaciare din timpul ultimei ere glaciare.

O ipoteză discutată mult timp a fost aceea că ghețarii ar fi transportat în mod natural blocul de piatră spre sudul Marii Britanii. Însă rezultatele studiului indică faptul că acest scenariu este puțin probabil.

Modelele realizate de cercetători arată că masele de gheață ar fi putut deplasa anumite roci doar până în zona Dogger Bank, o regiune aflată în prezent sub apele Mării Nordului. De acolo și până la Stonehenge nu există dovezi ale unei rute glaciare capabile să transporte piatra.

Acest lucru întărește concluzia că oamenii au fost cei care au mutat blocul de gresie pe o mare parte a traseului, într-un proces care probabil a durat mult timp și a implicat resurse considerabile.

O demonstrație impresionantă de organizare în urmă cu mii de ani

Potrivit autorilor studiului, transportul Pietrei Altarului nu a fost probabil o operațiune realizată dintr-o singură etapă. Cercetătorii cred că populațiile neolitice au combinat mai multe metode de deplasare, folosind atât trasee terestre, cât și căi navigabile acolo unde geografia le permitea acest lucru.