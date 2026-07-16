O descoperire surprinzătoare arată ce ascunde aerul pe care îl respirăm. Filtrele obișnuite pot detecta animale, virusuri și chiar urme de ADN uman

Aerul transportă permanent urme genetice invizibile

Orice organism viu lasă în urmă mici fragmente biologice. Fire de păr, celule ale pielii, pene, polen, salivă, spori, microorganisme sau particule provenite din materii organice ajung constant în atmosferă și sunt purtate de curenții de aer.

Aceste urme conțin ADN, iar cercetătorii au demonstrat că ele pot fi recuperate și analizate cu ajutorul tehnologiilor moderne de secvențiere genetică. Practic, fără să vadă un animal sau o plantă, oamenii de știință pot afla dacă acestea au fost prezente într-o anumită zonă.

Conceptul poartă numele de ADN de mediu, cunoscut și sub denumirea de eDNA. Metoda este utilizată de mai mulți ani în analiza apei sau a solului pentru identificarea speciilor greu de observat, însă atmosfera era considerată până de curând un mediu mult prea dificil pentru astfel de investigații.

Primele demonstrații convingătoare au venit în 2022, când două echipe independente au reușit să colecteze ADN din aer în grădini zoologice. Analizele au identificat nu doar animalele aflate în țarcuri, ci și specii sălbatice din apropiere.

Stațiile care monitorizează poluarea colectează fără să știe informații despre biodiversitate

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale cercetării este faptul că infrastructura necesară există deja în numeroase țări.

Stațiile care măsoară calitatea aerului filtrează zilnic volume mari de aer pentru a analiza nivelul particulelor în suspensie și al altor poluanți. Oamenii de știință au descoperit însă că aceleași filtre păstrează și urme genetice provenite din mediul înconjurător.

Analiza unor filtre utilizate în Marea Britanie a permis identificarea a peste 180 de categorii de organisme, printre care mamifere, păsări, insecte, plante și ciuperci.