Dorian Popa a atins un nou record în afaceri în 2025. Cât câștigă influencerul din mediul online
Dorian Popa continuă să își consolideze activitatea din mediul online și din zona de business. Potrivit unei analize realizate de Economica.net pe baza datelor financiare și a informațiilor disponibile la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), firma prin care influencerul își desfășoară activitatea a încheiat anul 2025 cu cea mai mare cifră de afaceri de la înființare. Performanța vine într-un an în care compania a înregistrat o creștere semnificativă față de exercițiul financiar anterior.
Firma lui Dorian Popa a înregistrat cea mai bună performanță financiară de până acum
Conform analizei publicate de Economica.net, societatea Dorian Popa Show SRL a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 5,1 milioane de lei, cea mai ridicată din istoria companiei.
Comparativ cu anul 2024, veniturile firmei au crescut cu 84%, potrivit bilanțurilor financiare consultate de sursa citată. Compania a fost înființată în anul 2018, are ca obiect principal de activitate interpretarea artistică, iar Dorian Popa este unicul asociat.
În același timp, marja de profit net a ajuns la 60,5%, în creștere cu 14 puncte procentuale față de anul precedent. Chiar dacă profitabilitatea a urcat în 2025, aceasta rămâne sub nivelul înregistrat în perioada 2018-2022, când depășea pragul de 78%.
Datele financiare mai arată că firma a funcționat cu un număr mediu de doi angajați atât în 2024, cât și în 2025.
Activitatea este concentrată într-o singură companie
Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din România. Acesta are o comunitate formată din peste 2,4 milioane de urmăritori pe YouTube și Instagram, aproximativ 1 milion pe Facebook și peste 800.000 pe TikTok.
Potrivit analizei, activitățile sale financiare sunt derulate printr-o singură entitate juridică activă.
În același timp, informațiile furnizate de platforma Termene.ro arată că alte două firme în care artistul a fost asociat, Dorian Popa Novat și Dorian Popa Free, au fost radiate în cursul anului 2025.
Influencerul și-a prezentat vila renovată
Recent, Dorian Popa le-a oferit urmăritorilor un tur al locuinței sale, după finalizarea lucrărilor de renovare. Artistul a prezentat noul design al casei și a arătat fiecare încăpere, dar și terasa, piscina și garajul.
„Am încercat să fac niște scări frumoase, ieșite din comun, speciale. Biroul este locul în care sunt extrem de mândru pentru că acolo, pe perete, vedem rezultatul miilor de ore de muncă”, a declarat Dorian Popa.
La finalul prezentării, influencerul le-a arătat fanilor și exteriorul proprietății. Turul a inclus terasa, piscina și garajul în care se află Lamborghini-ul său, automobil evaluat la aproximativ 300.000 de euro, unul dintre cele mai cunoscute bunuri din colecția artistului.