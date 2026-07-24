Dorian Popa a atins un nou record în afaceri în 2025. Cât câștigă influencerul din mediul online

Comparativ cu anul 2024, veniturile firmei au crescut cu 84%, potrivit bilanțurilor financiare consultate de sursa citată. Compania a fost înființată în anul 2018, are ca obiect principal de activitate interpretarea artistică, iar Dorian Popa este unicul asociat.

În același timp, marja de profit net a ajuns la 60,5%, în creștere cu 14 puncte procentuale față de anul precedent. Chiar dacă profitabilitatea a urcat în 2025, aceasta rămâne sub nivelul înregistrat în perioada 2018-2022, când depășea pragul de 78%.

Datele financiare mai arată că firma a funcționat cu un număr mediu de doi angajați atât în 2024, cât și în 2025.

Activitatea este concentrată într-o singură companie

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din România. Acesta are o comunitate formată din peste 2,4 milioane de urmăritori pe YouTube și Instagram, aproximativ 1 milion pe Facebook și peste 800.000 pe TikTok.

Potrivit analizei, activitățile sale financiare sunt derulate printr-o singură entitate juridică activă.

În același timp, informațiile furnizate de platforma Termene.ro arată că alte două firme în care artistul a fost asociat, Dorian Popa Novat și Dorian Popa Free, au fost radiate în cursul anului 2025.

Influencerul și-a prezentat vila renovată

Recent, Dorian Popa le-a oferit urmăritorilor un tur al locuinței sale, după finalizarea lucrărilor de renovare. Artistul a prezentat noul design al casei și a arătat fiecare încăpere, dar și terasa, piscina și garajul.