De ce românii nu renunță la mașină nici când carburanții explodează. Explicația specialiștilor

În cazul în care prețul carburanților ar ajunge la 10 lei pe litru, doar aproximativ 230.000 de șoferi, adică în jur de 5% dintre cei care folosesc zilnic mașina, ar renunța la deplasările cu autoturismul personal. Consumul s-ar reduce cu aproximativ 400.000 de litri pe zi, iar traficul ar înregistra cu peste 5 milioane de kilometri mai puțin parcurși.

Cu alte cuvinte, șoselele ar fi ceva mai libere, însă schimbarea nu ar fi suficient de mare pentru a transforma modul în care românii se deplasează.

De ce renunță atât de greu românii la mașină

Potrivit președintelui AEI, Dumitru Chisăliță, explicația ține de modul în care este organizată mobilitatea în România.

„Piața autoturismelor din România nu este omogenă. Există un nucleu dur – aproximativ jumătate dintre utilizatori – pentru care mașina este indispensabilă, în special în zonele slab conectate sau pentru navetă. Pentru acest segment, cererea este aproape perfect inelastică pe termen scurt”, explică acesta.

Altfel spus, pentru milioane de români mașina nu este un confort, ci singura soluție pentru a ajunge la serviciu, la școală sau la medic, în condițiile în care transportul public este insuficient sau chiar inexistent în multe localități.

Acest lucru arată că românii sunt printre europenii cei mai dependenți de autoturismul personal, nu neapărat din preferință, ci din lipsa alternativelor viabile.

Pragul la care începe schimbarea

Studiul arată că adevărata schimbare apare între 11 și 12 lei pe litru. La acest nivel, oamenii nu mai reduc doar deplasările opționale sau nu mai combină drumurile, ci încep să renunțe la folosirea zilnică a mașinii.

Estimările indică o reducere de peste 800.000 de litri de carburant consumați zilnic și eliminarea a până la 800.000 de autoturisme din traficul de zi cu zi.