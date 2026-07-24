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Inteligență Artificială

ChatGPT Health devine disponibil pentru toți utilizatorii. OpenAI lansează funcția în ciuda unui proces privind recomandări medicale

ChatGPT Health devine disponibil pentru toți utilizatorii. OpenAI lansează funcția în ciuda unui proces privind recomandări medicale
S-a lansat ChatGPT Health / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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OpenAI a anunțat extinderea ChatGPT Health, funcția care permite integrarea informațiilor medicale personale în chatbot, către toți utilizatorii. Lansarea vine la câteva luni după perioada de testare și într-un moment în care compania susține că sute de milioane de persoane folosesc deja ChatGPT pentru întrebări legate de sănătate.

Anunțul apare însă într-un context sensibil. Cu doar o zi înainte, OpenAI și directorul general Sam Altman au fost acționați în instanță într-un proces care acuză un model mai vechi al ChatGPT că ar fi oferit sfaturi medicale greșite, care aproape au avut consecințe fatale pentru un utilizator.

Ce poate face noul ChatGPT Health

Noua funcție le permite utilizatorilor să conecteze Apple Health și anumite dosare medicale electronice compatibile direct la ChatGPT.

După conectare, chatbotul poate afișa evoluția unor indicatori de sănătate, poate analiza istoricul medical disponibil și poate sugera întrebări relevante pe baza informațiilor din cont.

OpenAI spune că interesul pentru acest tip de utilizare este uriaș. Potrivit companiei, peste 300 de milioane de oameni adresează în fiecare săptămână întrebări despre sănătate în ChatGPT.

Reprezentanții OpenAI afirmă că modelele recente au înregistrat progrese importante în răspunsurile oferite pentru probleme medicale și citează studii care arată că unele sisteme AI pot obține rezultate comparabile cu cele ale medicilor în anumite scenarii de diagnostic.

Totuși, compania spune că ChatGPT nu înlocuiește consultul medical și nu trebuie folosit ca singură sursă pentru luarea deciziilor privind tratamentele.

Lansarea are loc în timp ce OpenAI este dată în judecată

Extinderea ChatGPT Health vine la doar o zi după depunerea unui proces în Statele Unite împotriva OpenAI și a lui Sam Altman.

Reclamantul, un pastor din Florida în vârstă de 55 de ani, susține că în 2025 a primit recomandări medicale personalizate și incorecte din partea modelului GPT-4o, retras între timp de OpenAI.

Potrivit documentelor depuse în instanță, chatbotul i-ar fi sugerat inclusiv tratamente și medicamente și ar fi minimizat un simptom care s-a dovedit ulterior a fi asociat cu o embolie pulmonară provocată de mai multe cheaguri de sânge.

Bărbatul afirmă că, după câteva ore, a ajuns la camera de gardă, unde medicii au stabilit diagnosticul și i-au spus că situația îi putea pune viața în pericol.

Procesul solicită inclusiv suspendarea funcționării produselor OpenAI dedicate domeniului medical până la clarificarea modului în care acestea oferă recomandări utilizatorilor.

OpenAI spune că AI-ul trebuie privit ca un instrument de sprijin

Întrebată despre proces, Ashley Alexander, vicepreședinte responsabil de produsele de sănătate din cadrul OpenAI, nu a comentat direct acuzațiile.

Ea a declarat că este greșit ca întreaga responsabilitate pentru deciziile medicale ale unei persoane să fie atribuită unui chatbot și a susținut că astfel de instrumente pot avea un impact pozitiv dacă sunt folosite pentru informare și sprijin.

Potrivit reprezentanților companiei, scopul ChatGPT Health este să îi ajute pe oameni să își înțeleagă mai bine datele medicale și să îi sprijine în comunicarea cu medicii, nu să înlocuiască serviciile medicale.

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