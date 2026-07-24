ChatGPT Health devine disponibil pentru toți utilizatorii. OpenAI lansează funcția în ciuda unui proces privind recomandări medicale

Ce poate face noul ChatGPT Health

Noua funcție le permite utilizatorilor să conecteze Apple Health și anumite dosare medicale electronice compatibile direct la ChatGPT.

După conectare, chatbotul poate afișa evoluția unor indicatori de sănătate, poate analiza istoricul medical disponibil și poate sugera întrebări relevante pe baza informațiilor din cont.

OpenAI spune că interesul pentru acest tip de utilizare este uriaș. Potrivit companiei, peste 300 de milioane de oameni adresează în fiecare săptămână întrebări despre sănătate în ChatGPT.

Reprezentanții OpenAI afirmă că modelele recente au înregistrat progrese importante în răspunsurile oferite pentru probleme medicale și citează studii care arată că unele sisteme AI pot obține rezultate comparabile cu cele ale medicilor în anumite scenarii de diagnostic.

Totuși, compania spune că ChatGPT nu înlocuiește consultul medical și nu trebuie folosit ca singură sursă pentru luarea deciziilor privind tratamentele.

Lansarea are loc în timp ce OpenAI este dată în judecată

Extinderea ChatGPT Health vine la doar o zi după depunerea unui proces în Statele Unite împotriva OpenAI și a lui Sam Altman.

Reclamantul, un pastor din Florida în vârstă de 55 de ani, susține că în 2025 a primit recomandări medicale personalizate și incorecte din partea modelului GPT-4o, retras între timp de OpenAI.