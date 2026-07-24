Mașinile plug-in hybrid din China cuceresc Europa. Peste o treime din vânzări vin deja de la producătorii chinezi
Constructorii auto din China continuă să câștige teren pe piața europeană, însă strategia lor s-a schimbat. După introducerea taxelor suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China, producătorii s-au orientat rapid către modelele plug-in hybrid (PHEV), iar rezultatele sunt deja vizibile.
Datele privind vânzările din luna iunie arată că 34% dintre toate automobilele plug-in hybrid livrate în Europa provin de la mărci chinezești. Creșterea vine într-un moment în care Uniunea Europeană analizează posibilitatea extinderii tarifelor și asupra acestei categorii de vehicule, scrie Carscoops.
Constructorii chinezi și-au schimbat strategia după taxele impuse mașinilor electrice
Taxele introduse de Uniunea Europeană în 2024 au vizat în special automobilele electrice importate din China, în încercarea de a limita avantajele competitive obținute prin subvențiile acordate de statul chinez.
În loc să reducă prezența pe piața europeană, mulți producători au ales să își concentreze oferta pe modelele plug-in hybrid, care nu au fost afectate de aceleași măsuri.
Rezultatul este o creștere rapidă a cotei de piață. Potrivit datelor Dataforce, constructorii chinezi au reprezentat în luna iunie aproximativ 11% din toate autoturismele noi vândute în Europa, iar pe segmentul mașinilor electrice au ajuns la aproximativ 15% din piață. Totuși, cea mai spectaculoasă evoluție se observă la plug-in hybrid, unde au depășit pragul de o treime din vânzări.
Printre companiile care au contribuit la această performanță se numără BYD, Chery și Geely, dar și mărci precum Polestar și Leapmotor, care au legături importante cu industria auto europeană.
Uniunea Europeană pregătește noi taxe pentru modelele plug-in hybrid
Succesul constructorilor chinezi nu a trecut neobservat la Bruxelles. Potrivit informațiilor apărute în presa economică germană, Comisia Europeană este tot mai aproape de introducerea unor taxe vamale și pentru automobilele plug-in hybrid fabricate în China. Dacă statele membre își vor da acordul, noile măsuri ar putea intra în vigoare în perioada următoare.
Scenariul analizat este asemănător celui aplicat automobilelor electrice, unde taxele diferă în funcție de nivelul de cooperare al fiecărui constructor cu autoritățile europene. În cazul vehiculelor electrice, acestea variază între 7,8% și 35,3%.
Constructorii chinezi au găsit deja o soluție
Chiar dacă Uniunea Europeană va extinde taxele și asupra modelelor plug-in hybrid, mulți producători chinezi par să fi anticipat acest scenariu.
În ultimii ani, mai multe companii au început să investească direct în fabrici din Europa, ceea ce le-ar permite să evite o parte dintre taxele aplicate importurilor.
BYD produce deja automobile în Ungaria, iar SAIC pregătește o uzină în nordul Spaniei. În același timp, Dongfeng, Chery, Geely și Leapmotor analizează utilizarea unor facilități de producție existente pe continent pentru asamblarea propriilor modele.
Dacă aceste planuri vor fi puse în practică, constructorii chinezi ar putea continua să își extindă prezența pe piața europeană chiar și în condițiile unor taxe vamale mai mari.
Creșterea rapidă a vânzărilor arată că producătorii din China își adaptează strategia de fiecare dată când apar noi obstacole comerciale. Rămâne de văzut dacă viitoarele măsuri ale Uniunii Europene vor încetini această expansiune sau dacă investițiile în producția locală vor schimba din nou regulile jocului.