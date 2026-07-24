Mașinile plug-in hybrid din China cuceresc Europa. Peste o treime din vânzări vin deja de la producătorii chinezi

Constructorii chinezi și-au schimbat strategia după taxele impuse mașinilor electrice

Taxele introduse de Uniunea Europeană în 2024 au vizat în special automobilele electrice importate din China, în încercarea de a limita avantajele competitive obținute prin subvențiile acordate de statul chinez.

În loc să reducă prezența pe piața europeană, mulți producători au ales să își concentreze oferta pe modelele plug-in hybrid, care nu au fost afectate de aceleași măsuri.

Rezultatul este o creștere rapidă a cotei de piață. Potrivit datelor Dataforce, constructorii chinezi au reprezentat în luna iunie aproximativ 11% din toate autoturismele noi vândute în Europa, iar pe segmentul mașinilor electrice au ajuns la aproximativ 15% din piață. Totuși, cea mai spectaculoasă evoluție se observă la plug-in hybrid, unde au depășit pragul de o treime din vânzări.

Printre companiile care au contribuit la această performanță se numără BYD, Chery și Geely, dar și mărci precum Polestar și Leapmotor, care au legături importante cu industria auto europeană.

Uniunea Europeană pregătește noi taxe pentru modelele plug-in hybrid

Succesul constructorilor chinezi nu a trecut neobservat la Bruxelles. Potrivit informațiilor apărute în presa economică germană, Comisia Europeană este tot mai aproape de introducerea unor taxe vamale și pentru automobilele plug-in hybrid fabricate în China. Dacă statele membre își vor da acordul, noile măsuri ar putea intra în vigoare în perioada următoare.

Scenariul analizat este asemănător celui aplicat automobilelor electrice, unde taxele diferă în funcție de nivelul de cooperare al fiecărui constructor cu autoritățile europene. În cazul vehiculelor electrice, acestea variază între 7,8% și 35,3%.

Constructorii chinezi au găsit deja o soluție

Chiar dacă Uniunea Europeană va extinde taxele și asupra modelelor plug-in hybrid, mulți producători chinezi par să fi anticipat acest scenariu.