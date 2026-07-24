Satul din Europa care îți oferă peste 20.000 de dolari dacă te muți acolo. Primești și aproape 3.000 de dolari pe lună
În timp ce marile orașe europene se confruntă cu aglomerație și prețuri tot mai ridicate ale locuințelor, unele comunități mici încearcă să rezolve problema opusă: depopularea. Un exemplu este satul Albinen, din Alpii Elvețieni, unde autoritățile încearcă să atragă noi locuitori prin stimulente financiare generoase, oferindu-le celor care aleg să se stabilească aici până la aproximativ 21.000 de dolari, dar și un sprijin lunar de aproape 3.000 de dolari pentru a se adapta noii vieți.
De ce se oferă bani noilor locuitori
Albinen este o localitate pitorească, situată în cantonul Valais, renumită pentru casele tradiționale din lemn, aerul curat și peisajele spectaculoase ale Alpilor. În ultimii ani însă, satul a pierdut tot mai mulți locuitori, în special tineri care au ales să plece spre marile orașe în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite și a unor oportunități profesionale mai numeroase.
Pentru a opri acest fenomen și pentru a revitaliza comunitatea, autoritățile au lansat un program prin care încearcă să convingă familii și persoane active să își stabilească domiciliul în Albinen pe termen lung. Pe lângă ajutorul financiar, cei care acceptă oferta beneficiază de liniștea unui sat montan, de natură spectaculoasă și de un ritm de viață mult mai relaxat decât cel din marile aglomerări urbane.
În general, astfel de programe presupun și anumite condiții, precum obligativitatea de a locui în localitate pentru o perioadă minimă de ani sau investiția într-o locuință, tocmai pentru ca sprijinul financiar să contribuie la dezvoltarea comunității pe termen lung.
Nu este singurul loc din Europa care încearcă să atragă locuitori
Albinen nu este un caz izolat. În ultimii ani, mai multe localități europene au lansat programe similare pentru a combate depopularea și îmbătrânirea populației.
În Italia, numeroase sate au devenit celebre pentru casele vândute cu doar un euro. În schimb, cumpărătorii trebuie să renoveze locuințele într-un anumit interval și să investească în revitalizarea comunității. Localități precum Sambuca di Sicilia, Mussomeli sau Ollolai au atras astfel mii de persoane din întreaga lume.
Și în Spania există comune care oferă facilități financiare familiilor tinere sau reduceri de taxe pentru cei care aleg să se stabilească permanent în zonele rurale afectate de exodul populației. Unele localități acordă inclusiv sprijin pentru deschiderea unor mici afaceri, în încercarea de a crea locuri de muncă și de a menține școlile și serviciile publice deschise.
Tot mai mulți aleg liniștea în locul marilor orașe
Pandemia și dezvoltarea muncii la distanță au schimbat prioritățile multor europeni, iar traiul într-o localitate mică, în mijlocul naturii, a devenit o opțiune tot mai atractivă. Pentru cei care pot lucra online sau își doresc o schimbare radicală de stil de viață, astfel de programe reprezintă o oportunitate rară de a începe de la zero într-un loc spectaculos, beneficiind în același timp de sprijin financiar.
În cazul satului Albinen, autoritățile speră că aceste stimulente vor aduce familii noi, vor menține școala și serviciile locale funcționale și vor reda viață unei comunități alpine care încearcă să își păstreze identitatea și farmecul în fața depopulării.