Observațiile realizate de-a lungul timpului au oferit indicii în favoarea primei teorii. Datele colectate de sonda sovietică Phobos 2, aflată pe orbita lui Marte în 1989, precum și observațiile telescopului NASA Infrared Telescope Facility din anii 2010 au arătat că Phobos are proprietăți spectrale asemănătoare asteroizilor de tip D. Aceștia sunt considerați corpuri primitive, întunecate, care s-ar fi format în regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar.

Totuși, capturarea a doi asteroizi separați de către Marte este dificil de explicat. O variantă alternativă presupune că planeta a atras fragmentele unui asteroid distrus de propria gravitație. Resturile ar fi format un disc de material în jurul lui Marte, din care s-ar fi dezvoltat ulterior Phobos și Deimos.

Teoria impactului uriaș oferă o altă posibilitate. Potrivit acesteia, o coliziune cu un corp masiv ar fi aruncat în spațiu cantități mari de material marțian, care au rămas pe orbită și au contribuit la formarea celor două luni. Deși această explicație poate lămuri anumite caracteristici ale orbitelor lor, compoziția sateliților ridică în continuare semne de întrebare.

Ce poate dezvălui solul de pe Phobos despre trecutul planetei Marte

Misiunea MMX, dezvoltată de agenția spațială japoneză JAXA, urmărește să clarifice aceste ipoteze prin studierea ambilor sateliți și recuperarea unor mostre de pe Phobos. Analizele realizate pe Pământ ar putea arăta dacă materialul de la suprafața lunii corespunde celui întâlnit în asteroizii primitivi sau dacă include fragmente provenite dintr-o coliziune cu Marte, scrie The Conversation.

O posibilă sursă de informații este materialul străin ajuns pe Phobos în urma impacturilor cosmice. O rocă ejectată de pe Marte în timpul unei coliziuni ar putea ajunge pe orbita planetei și, ulterior, pe suprafața satelitului. În același timp, asteroizii care lovesc direct Phobos pot lăsa în urmă fragmente din propria compoziție. Cercetătorii numesc acest tip de material exogen, deoarece provine din afara corpului ceresc pe care ajunge să se depună.

Dacă astfel de fragmente pot fi identificate, ele ar putea oferi indicii despre istoria impacturilor suferite de Phobos și despre originea sa. Prezența unor roci marțiene ar susține ideea că satelitul a acumulat material provenit de pe planetă, în timp ce fragmentele de asteroizi ar putea ajuta la reconstruirea traseului unor corpuri din alte regiuni ale Sistemului Solar.

Misiunile japoneze Hayabusa2 și americane OSIRIS-REx au identificat deja materiale străine asociate impacturilor pe asteroizii Ryugu și Bennu. Aceste descoperiri arată că suprafețele corpurilor mici din Sistemul Solar pot păstra urme ale unor coliziuni cu alte obiecte. Phobos ar putea oferi un exemplu similar, dar cu o valoare suplimentară: posibilitatea de a găsi fragmente provenite chiar de pe Marte.