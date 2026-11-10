Patru oameni au petrecut 378 de zile într-un habitat care simulează viața pe Marte. Ce au descoperit despre izolarea astronauților

Cum a fost organizată misiunea simulată pe Marte

Experimentul este al doilea dintr-o serie de simulări de lungă durată organizate de NASA pentru a studia efectele călătoriilor spațiale asupra organismului și comportamentului uman. Cei patru membri ai echipajului au locuit într-un habitat imprimat 3D, cu o suprafață de 158 de metri pătrați, amplasat la Centrul Spațial Johnson din Houston.

Pe parcursul celor 378 de zile, activitățile au fost organizate astfel încât să reproducă o parte dintre responsabilitățile unei echipe aflate pe Marte. Participanții au cultivat plante pentru a obține hrană, au realizat experimente și au efectuat ieșiri în afara habitatului, denumite „Marswalks”. Acestea s-au desfășurat într-o zonă amenajată pentru a imita suprafața planetei.

Un alt element important a fost simularea întârzierilor în comunicarea cu Pământul. Mesajele trimise de echipaj către centrul de control și răspunsurile primite aveau întârzieri cuprinse între 13 și 22 de minute, în funcție de distanța dintre cele două planete. Într-o misiune reală, astfel de întârzieri ar face imposibilă comunicarea instantanee cu echipele de la sol.

Simularea a inclus și o întrerupere planificată a comunicațiilor, care a durat două săptămâni. Situația reproduce un fenomen posibil în timpul unei expediții reale, atunci când Soarele se interpune între Pământ și Marte și blochează transmiterea semnalelor radio. Într-un asemenea interval, astronauții ar trebui să se descurce fără sprijin direct din partea centrului de control.

Ce a făcut Matthew Montgomery în rolul de responsabil științific

Matthew Montgomery, consultant în proiectarea echipamentelor și co-proprietar al unei companii de producție cinematografică, a avut responsabilitatea activităților științifice din cadrul misiunii. Experiența sa anterioară în agricultura desfășurată în medii controlate l-a ajutat să coordoneze cultivarea plantelor în habitat.

Înainte de experiment, Montgomery studiase condițiile necesare pentru creșterea culturilor în spații închise, inclusiv tipurile de iluminare LED potrivite pentru dezvoltarea plantelor. În timpul simulării, echipajul a cultivat legume cu frunze verzi, ardei și roșii, specii pe care inginerul le mai crescuse în instalații agricole de mari dimensiuni.

Pentru el, grădina din habitat nu a avut doar un rol alimentar. Interacțiunea cu plantele și cu elemente familiare de pe Pământ a oferit și un beneficiu psihologic. În condițiile unei izolări prelungite, activitățile de acest fel pot contribui la menținerea stării de bine, pe lângă aportul de nutrienți.