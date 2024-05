Descoperire inedită despre satelitul natural al planetei Marte. Ce ar fi Phobos, de fapt

O echipă de cercetători a analizat imagini inedite ale lunii Phobos, satelitul lui Marte, și a descoperit indicii care sugerează că această lună neobișnuită nu este ceea ce s-a crezut inițial.

Lunile lui Marte, Phobos și Deimos, sunt diferite de celelalte luni din sistemul solar

Deși nu sunt la fel de ciudate precum posibila lună fantomă a Pământului, aceste luni sunt foarte mici în comparație cu planeta lor gazdă, sunt acoperite de cratere și au o densitate surprinzător de mică. Phobos este uneori numită luna condamnată, deoarece este posibil să se prăbușească în Marte în viitor.

Imaginile de aproape ale lunii Phobos arată că aceasta are șanțuri lungi de 1 kilometru pe suprafața sa și este acoperită de regolit.

Există câteva teorii despre modul în care s-au format aceste luni, dar fiecare teorie are problemele ei.

Conform uneia dintre ele, lunile au fost create atunci când un obiect mare a colizionat cu Marte, creând un disc de resturi în jurul planetei, care s-a coagulat lent în aceste obiecte.

O altă teorie sugerează că lunile sunt asteroizi de tip D capturați, de obicei găsiți în centura de asteroizi exterioară sau alături de asteroizii troieni ai lui Jupiter.

Deși ipoteza asteroidului ar putea explica compoziția aparentă a acestora, nu explică foarte bine orbita lor aproape circulară.

În schimb, ipoteza discului de resturi ar putea explica orbita circulară, dar nu explică bine compoziția lunilor.

Între timp, cercetători din Franța și Germania au descoperit fotografii inedite ale lui Phobos realizate de sonda Mars Express a Agenției Spațiale Europene (ESA) și au observat că luna are proprietăți care nu se potrivesc cu niciuna dintre ipoteze.

Ce au descoperit oamenii de știință

Analizând fotografiile, echipa de oameni de știință a descoperit că luna nu reflectă lumina uniform, ci pare mai strălucitoare când Soarele este direct deasupra, un fenomen observat la comete.

„Analiza noastră fotometrică a arătat că proprietățile fotometrice ale lui Phobos sunt foarte asemănătoare cu cele ale cometei 67P: ambele au un spectru roșu, o porozitate mare a suprafeței și valori similare ale efectului de opoziție”, au scris cercetătorii în studiul lor, adăugând că luna ar putea fi o cometă, de fapt.

„Comparând integrala de fază și albedo-ul geometric al lui Phobos cu cele ale altor corpuri întunecate din Sistemul Solar, se pare încă o dată că Phobos are proprietăți fotometrice similare cu cele ale cometelor din familia lui Jupiter, care provin din centura Kuiper”, au adăugat cercetătorii.

„Integrala de fază a lui Phobos este, de asemenea, foarte apropiată de cea a lui Phoebe, care se presupune a fi un obiect din centura Kuiper capturat de Saturn. În plus, am descoperit că efectul de opoziție al lui Phobos este foarte asemănător ca formă și parametri cu cel al cometei 67P și are o porozitate mare a suprafeței”, au concluzionat aceștia.