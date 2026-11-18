Ce trebuie să faci dacă rămâi fără buletin sau pașaport într-o țară străină. Actul care îți permite să revii acasă
Dacă îți pierzi buletinul sau pașaportul în străinătate și nu mai ai un document valabil pentru întoarcere, poți solicita un titlu de călătorie de la ambasada sau consulatul României. Documentul se eliberează gratuit, are o valabilitate de cel mult 30 de zile și îți permite să revii în țară.
Unde trebuie să mergi dacă îți dispar documentele
Dacă actele au fost furate, anunță poliția locală și cere documentul care confirmă declararea furtului. Acesta va fi prezentat la reprezentanța diplomatică sau consulară română, împreună cu celelalte documente pe care le mai ai.
Dacă pur și simplu nu mai găsești pașaportul sau cartea de identitate, pierderea poate fi declarată la consulat, atunci când soliciți titlul de călătorie. Dacă documentul este deteriorat, trebuie să îl prezinți funcționarului consular.
Înainte să pornești spre reprezentanța României, verifică pe eConsulat procedura și contactează oficiul competent. Titlurile de călătorie sunt eliberate de ambasade și consulate de carieră, nu de consulatele onorifice. De regulă, documentul se eliberează în ziua depunerii cererii, însă verificările necesare pot influența durata soluționării.
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Ce documente te pot ajuta să obții titlul de călătorie
Un certificat de naștere, un certificat de căsătorie sau permisul de conducere pot ajuta la stabilirea identității. Sunt utile și copiile documentelor pierdute, dacă le ai păstrate separat de originale.
Faptul că nu mai ai niciun document asupra ta nu înseamnă automat că nu poți obține ajutor. Reprezentanța consulară poate face verificări prin autoritățile din România pentru stabilirea identității, fără taxe consulare pentru aceste operațiuni. Permisul de conducere ajută la identificare, dar nu înlocuiește un document de călătorie.
„Documentele de călătorie eliberate astfel sunt cu caracter provizoriu pentru o perioadă de 30 de zile și au ca scop principal reîntoarcerea în țară, nu se pot folosi pentru călătoria în altă țară”, a declarat avocatul Cătălin Crăciunescu, potrivit Observator.
Eliberarea gratuită a titlului nu înseamnă că toate cheltuielile provocate de pierderea actelor sunt acoperite. Deplasarea până la consulat, cazarea suplimentară sau schimbarea biletului de transport pot presupune costuri separate.
Cât este valabil documentul și ce se întâmplă după întoarcere
Titlul de călătorie are o valabilitate de cel mult 30 de zile. Potrivit Legii nr. 248/2005, valabilitatea sa încetează de drept la intrarea în România, chiar dacă termenul înscris pe document nu a expirat.
Nu îl poți păstra pentru următoarea vacanță și nici nu îl poți folosi pentru a pleca din nou din țară. După revenire, trebuie să obții documentul necesar următoarei călătorii. Dacă întoarcerea presupune tranzitarea altor state, verifică înainte traseul și condițiile transportatorului.
Dacă găsești ulterior pașaportul declarat pierdut sau furat, nu îl mai folosi. Acesta trebuie predat autorităților competente, inclusiv unui serviciu de pașapoarte sau unei reprezentanțe consulare, dacă te afli încă în străinătate.
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Titlul de călătorie poate fi eliberat și copiilor
Și minorii cetățeni români pot primi un titlu de călătorie pentru întoarcerea în România. Printre documentele solicitate se află certificatul de naștere, actele de identitate ale părinților sau ale reprezentantului legal și, dacă există, pașaportul anterior al copilului.
Cerințele privind acordul părinților depind de situația familială și de documentele care stabilesc exercitarea autorității părintești. De exemplu, pot fi necesare hotărâri judecătorești sau declarații autentificate. Lista trebuie verificată cu reprezentanța consulară înaintea deplasării, mai ales dacă unul dintre părinți nu poate fi prezent.