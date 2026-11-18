Dacă pur și simplu nu mai găsești pașaportul sau cartea de identitate, pierderea poate fi declarată la consulat, atunci când soliciți titlul de călătorie. Dacă documentul este deteriorat, trebuie să îl prezinți funcționarului consular.

Înainte să pornești spre reprezentanța României, verifică pe eConsulat procedura și contactează oficiul competent. Titlurile de călătorie sunt eliberate de ambasade și consulate de carieră, nu de consulatele onorifice. De regulă, documentul se eliberează în ziua depunerii cererii, însă verificările necesare pot influența durata soluționării.

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Ce documente te pot ajuta să obții titlul de călătorie

Un certificat de naștere, un certificat de căsătorie sau permisul de conducere pot ajuta la stabilirea identității. Sunt utile și copiile documentelor pierdute, dacă le ai păstrate separat de originale.

Faptul că nu mai ai niciun document asupra ta nu înseamnă automat că nu poți obține ajutor. Reprezentanța consulară poate face verificări prin autoritățile din România pentru stabilirea identității, fără taxe consulare pentru aceste operațiuni. Permisul de conducere ajută la identificare, dar nu înlocuiește un document de călătorie.

„Documentele de călătorie eliberate astfel sunt cu caracter provizoriu pentru o perioadă de 30 de zile și au ca scop principal reîntoarcerea în țară, nu se pot folosi pentru călătoria în altă țară”, a declarat avocatul Cătălin Crăciunescu, potrivit Observator.

Eliberarea gratuită a titlului nu înseamnă că toate cheltuielile provocate de pierderea actelor sunt acoperite. Deplasarea până la consulat, cazarea suplimentară sau schimbarea biletului de transport pot presupune costuri separate.

Cât este valabil documentul și ce se întâmplă după întoarcere

Titlul de călătorie are o valabilitate de cel mult 30 de zile. Potrivit Legii nr. 248/2005, valabilitatea sa încetează de drept la intrarea în România, chiar dacă termenul înscris pe document nu a expirat.