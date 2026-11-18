„Acum câțiva ani erau câteva facultăți la care, dacă te duceai, aveai șansa să ai o viață bună ulterior”, scrie autorul.

Răspunsurile invocă automatizarea, concurența și diferența dintre pregătirea universitară și cerințele angajatorilor. Există însă și comentatori care resping ideea dispariției oportunităților și spun că domeniul se transformă.

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Primul job, obstacolul despre care vorbesc absolvenții

Un participant spune că a terminat facultatea în 2024, dar a ajuns să lucreze într-un birou, în afara specializării dorite. Alt absolvent descrie un parcurs care a inclus practică, proiecte personale și concursuri înaintea angajării.

Un alt comentator rezumă dificultatea astfel, într-un răspuns care contestă ideea că industria ar fi dispărut:

„IT-ul nu mai e ca în pandemie, dar nici nu a murit. E doar mai greu să-ți găsești un loc de muncă, la fel ca în toate celelalte domenii.”

Datele prezentate într-un reportaj Euronews România indică o reducere cu 10% a joburilor entry-level din IT în 2025 față de anul anterior, pe baza informațiilor eJobs. Reportajul, publicat în mai 2026, descrie continuarea dificultăților de recrutare pentru debutanți și o concurență care poate ajunge la sute de candidaturi pentru un post.

Tudor Györke, dezvoltator software intervievat de jurnaliști, vorbește despre riscul reducerii oportunităților pentru cei aflați la început.

„Nu e sustenabil așa, dacă mă întrebi pe mine”, spune acesta despre perspectiva în care pozițiile de debut ar fi tratate ca dispensabile.

Salariile mari există, dar media nu este salariul unui debutant

În Ghidul salarial eJobs 2026, media netă raportată pentru un software developer este de 9.000 de lei. Pentru web developer, valoarea este de 7.200 de lei, iar pentru testare manuală QA, de 6.700 de lei.