IT-ul nu mai este biletul sigur către un salariu mare. Ce s-a schimbat pentru absolvenții facultăților considerate de viitor
Accesul la primul loc de muncă în IT a devenit mai dificil, iar diploma nu mai înseamnă o angajare rapidă. O discuție de pe Reddit despre facultățile considerate cândva alegeri sigure a adunat experiențe foarte diferite, de la absolvenți care lucrează în alte domenii până la tineri care au reușit să intre în industrie după luni de căutări.
Întrebarea care a pornit discuția despre facultățile „de viitor”
Într-o postare publicată pe comunitatea r/RoMunca, un utilizator întreabă ce s-a schimbat pentru absolvenții de Informatică, Politehnică, Construcții sau Finanțe-Bănci. El consideră că aceste studii ofereau cândva perspective mai bune.
„Acum câțiva ani erau câteva facultăți la care, dacă te duceai, aveai șansa să ai o viață bună ulterior”, scrie autorul.
Răspunsurile invocă automatizarea, concurența și diferența dintre pregătirea universitară și cerințele angajatorilor. Există însă și comentatori care resping ideea dispariției oportunităților și spun că domeniul se transformă.
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Primul job, obstacolul despre care vorbesc absolvenții
Un participant spune că a terminat facultatea în 2024, dar a ajuns să lucreze într-un birou, în afara specializării dorite. Alt absolvent descrie un parcurs care a inclus practică, proiecte personale și concursuri înaintea angajării.
Un alt comentator rezumă dificultatea astfel, într-un răspuns care contestă ideea că industria ar fi dispărut:
„IT-ul nu mai e ca în pandemie, dar nici nu a murit. E doar mai greu să-ți găsești un loc de muncă, la fel ca în toate celelalte domenii.”
Datele prezentate într-un reportaj Euronews România indică o reducere cu 10% a joburilor entry-level din IT în 2025 față de anul anterior, pe baza informațiilor eJobs. Reportajul, publicat în mai 2026, descrie continuarea dificultăților de recrutare pentru debutanți și o concurență care poate ajunge la sute de candidaturi pentru un post.
Tudor Györke, dezvoltator software intervievat de jurnaliști, vorbește despre riscul reducerii oportunităților pentru cei aflați la început.
„Nu e sustenabil așa, dacă mă întrebi pe mine”, spune acesta despre perspectiva în care pozițiile de debut ar fi tratate ca dispensabile.
Salariile mari există, dar media nu este salariul unui debutant
În Ghidul salarial eJobs 2026, media netă raportată pentru un software developer este de 9.000 de lei. Pentru web developer, valoarea este de 7.200 de lei, iar pentru testare manuală QA, de 6.700 de lei.
Aceste cifre reunesc niveluri diferite de experiență. Nu sunt salarii promise unui absolvent și nici oferte pe care fiecare candidat le poate obține imediat după facultate.
Ghidul folosește peste 50.000 de date introduse de angajați în comparatorul Salario, între 31 martie 2025 și 31 martie 2026. Platforma precizează că veniturile diferă în funcție de oraș, dimensiunea companiei și experiență, iar mediile includ angajați aflați la început, la nivel intermediar și seniori.
Diferențele apar și între salariile raportate și așteptări. Pentru software developer, media dorită este de 12.000 de lei net, față de cei 9.000 de lei declarați ca venit încasat, iar pentru web developer așteptarea ajunge la 10.000 de lei.
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Presiunea asupra debutanților depășește domeniul IT
Un sondaj eJobs realizat în iulie–august 2026, pe un eșantion de 1.100 de candidați între 18 și 24 de ani, descrie dificultăți mai largi pentru tineri. Aproape o treime, respectiv 32,1%, consideră că angajatorii caută juniori de la care așteaptă performanțe apropiate de cele ale unor angajați cu experiență intermediară.
Totodată, 51,2% dintre respondenți spun că ar accepta un loc de muncă fără legătură cu studiile, pentru a avea un venit lunar. Alți 36,6% ar face acest compromis temporar, până când găsesc o poziție în domeniul pentru care s-au pregătit.
În același sondaj, 55,9% consideră că automatizarea a influențat oferta de joburi. Acesta este răspunsul candidaților despre schimbările observate, nu o măsurare a numărului de posturi eliminate de inteligența artificială.