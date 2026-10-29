Marea Britanie vrea să curețe orbita Pământului cu gheare robotizate care vor captura doi sateliți abandonați

Cum vor funcționa ghearele robotizate

Capturarea sateliților va fi una dintre cele mai dificile etape ale misiunii. Nava va trebui să se apropie de obiecte care nu au fost proiectate pentru a fi prinse și care se pot roti necontrolat. Pentru a evita o coliziune, va trebui să-și sincronizeze mișcarea cu cea a fiecărui satelit și să execute manevre precise înainte de a folosi ghearele robotizate, scrie The Times of India.

După capturare, nava va modifica traiectoria sateliților, astfel încât aceștia să ajungă pe o orbită mai joasă și să intre în atmosferă. Încălzirea produsă la reintrare va duce la dezintegrarea lor. Operațiunea este mai complicată decât simpla apropiere de un obiect și prinderea acestuia, deoarece orice mișcare greșită poate pune în pericol întreaga misiune.

Proiectul este dezvoltat de ClearSpace UK, companie specializată în servicii spațiale. Nava va putea fi realimentată, iar proiectarea sa ia în calcul posibilitatea unor utilizări ulterioare. Tehnologia ar putea fi folosită și pentru alte operațiuni pe orbită, nu doar pentru eliminarea sateliților abandonați.

De ce sunt periculoase resturile spațiale

Sateliții aflați pe orbită susțin servicii folosite zilnic, de la navigația GPS și prognozele meteo până la comunicații. Atunci când nu mai funcționează, aceștia pot rămâne în spațiu și pot deveni un pericol pentru alte aparate. Problema nu se limitează la sateliții abandonați: treptele de rachetă și fragmentele rezultate din misiuni anterioare contribuie, la rândul lor, la aglomerarea orbitelor.

Chiar și fragmentele mici pot provoca avarii, deoarece obiectele aflate pe orbită se deplasează cu viteze foarte mari. O coliziune poate distruge un satelit funcțional și poate produce alte resturi, care ajung să amenințe echipamentele din apropiere.

Pe măsură ce crește numărul sateliților lansați pentru comunicații și alte servicii, devine tot mai importantă îndepărtarea obiectelor care nu mai pot fi folosite. O singură misiune nu poate curăța orbita Pământului, însă programul britanic urmărește să demonstreze că o navă poate captura mai mulți sateliți în cadrul aceleiași operațiuni. Dacă tehnologia se dovedește eficientă, aceasta ar putea facilita dezvoltarea unor misiuni similare.

Publicul poate alege numele navei spațiale

Agenția Spațială Britanică a lansat un concurs prin care publicul poate propune un nume pentru misiune. Participanții își pot trimite sugestiile până la 10 decembrie 2026, iar propunerea câștigătoare va fi inscripționată pe navă.