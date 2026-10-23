Ministrul Educației cere reguli pentru telefoanele elevilor în şcoli. „Nu poți să înveți dacă mintea ta e în altă parte”

„Trebuie acționat și trebuie făcut ceva, pentru că nu e normal ca lucrul ăsta să se întâmple. E o chestie foarte simplă de distragere a atenției, deci nu poți să înveți dacă mintea ta e în altă parte. E simplu asta, nu cred că aici ne trebuie mari studii.”

Costreie a susținut lipsa accesului la dispozitive în timpul cursurilor, însă a acceptat posibilitatea utilizării lor în pauze. În explicația sa, a invocat situațiile în care poate apărea o urgență.

„Deci, de asta v-am și spus că eu cred că măsura e foarte bună, ca în timpul orelor copiii să nu aibă acces la telefoane. În pauze, da, că poate a intervenit o urgență sau s-a întâmplat ceva”, a declarat ministrul.

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Cum a răspuns când a fost întrebat despre responsabilitatea profesorilor

Discuția a vizat și situațiile în care un cadru didactic le permite elevilor să păstreze sau să folosească telefonul în timpul orei. Întrebat dacă un asemenea comportament este blamabil, Sorin Costreie a răspuns că evaluarea depinde de împrejurări.

„Eu trebuie să văd contextul în care s-a întâmplat lucrul ăsta”, a spus ministrul.

Ulterior, acesta a revenit asupra felului în care este pusă problema responsabilității profesorului.

„În principiu, da, n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Da. Dar noi suntem aici la o inchiziție a profesorilor? Eu cred că trebuie să găsim măsuri…”

Reglementările școlare fac deja diferența între folosirea telefonului în scop personal și utilizarea lui pentru lecție. Acordul profesorului pentru o activitate educativă reprezintă una dintre excepțiile prevăzute expres.

Ce reguli există deja pentru telefoanele din școli

Statutul elevului, aprobat prin Ordinul nr. 5.707/2024, interzice la articolul 15 litera h) utilizarea telefoanelor mobile și a altor echipamente de comunicații electronice în timpul orelor. Prevederea acoperă inclusiv activitățile educaționale desfășurate în afara școlii.

Sunt prevăzute excepții pentru utilizarea în scop educativ, cu acordul cadrului didactic, precum și reguli referitoare la pauze și spațiile autorizate prin regulamentul intern. Echipamentele pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească beneficiază de o excepție distinctă.