Ministrul Educației cere reguli pentru telefoanele elevilor în şcoli. „Nu poți să înveți dacă mintea ta e în altă parte”
Sorin Costreie susține limitarea accesului elevilor la telefoane în timpul orelor și consideră că păstrarea dispozitivelor în afara sălilor de clasă este o soluție bună. Ministrul Educației a declarat că folosirea lor distrage atenția de la lecții, dar a făcut o distincție între ore și pauze. Totodată, a cerut colaborare între profesori și părinți, subliniind rolul comportamentului de acasă.
Costreie susține ca elevii să nu aibă acces la telefoane în timpul orelor
Declarația făcută de Sorin Costreie la Digi24 pune accentul pe atenția elevilor la activitățile de la clasă. Ministrul a spus că este nevoie de măsuri care să împiedice folosirea telefonului în paralel cu desfășurarea lecției.
„Trebuie acționat și trebuie făcut ceva, pentru că nu e normal ca lucrul ăsta să se întâmple. E o chestie foarte simplă de distragere a atenției, deci nu poți să înveți dacă mintea ta e în altă parte. E simplu asta, nu cred că aici ne trebuie mari studii.”
Costreie a susținut lipsa accesului la dispozitive în timpul cursurilor, însă a acceptat posibilitatea utilizării lor în pauze. În explicația sa, a invocat situațiile în care poate apărea o urgență.
„Deci, de asta v-am și spus că eu cred că măsura e foarte bună, ca în timpul orelor copiii să nu aibă acces la telefoane. În pauze, da, că poate a intervenit o urgență sau s-a întâmplat ceva”, a declarat ministrul.
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Cum a răspuns când a fost întrebat despre responsabilitatea profesorilor
Discuția a vizat și situațiile în care un cadru didactic le permite elevilor să păstreze sau să folosească telefonul în timpul orei. Întrebat dacă un asemenea comportament este blamabil, Sorin Costreie a răspuns că evaluarea depinde de împrejurări.
„Eu trebuie să văd contextul în care s-a întâmplat lucrul ăsta”, a spus ministrul.
Ulterior, acesta a revenit asupra felului în care este pusă problema responsabilității profesorului.
„În principiu, da, n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Da. Dar noi suntem aici la o inchiziție a profesorilor? Eu cred că trebuie să găsim măsuri…”
Reglementările școlare fac deja diferența între folosirea telefonului în scop personal și utilizarea lui pentru lecție. Acordul profesorului pentru o activitate educativă reprezintă una dintre excepțiile prevăzute expres.
Ce reguli există deja pentru telefoanele din școli
Statutul elevului, aprobat prin Ordinul nr. 5.707/2024, interzice la articolul 15 litera h) utilizarea telefoanelor mobile și a altor echipamente de comunicații electronice în timpul orelor. Prevederea acoperă inclusiv activitățile educaționale desfășurate în afara școlii.
Sunt prevăzute excepții pentru utilizarea în scop educativ, cu acordul cadrului didactic, precum și reguli referitoare la pauze și spațiile autorizate prin regulamentul intern. Echipamentele pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească beneficiază de o excepție distinctă.
Statutul stabilește și depunerea telefoanelor într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă. Așadar, soluția păstrării lor în afara clasei, susținută de ministru în interviu, trebuie deosebită de această prevedere existentă.
Nerespectarea regulilor poate conduce la preluarea dispozitivului de către personalul didactic sau didactic auxiliar. Restituirea se face la finalul orelor din ziua respectivă, către părinți, reprezentanți legali sau elevi, după caz, conform regulamentului intern.
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Ministrul cere implicarea părinților și acasă
Sorin Costreie a insistat că aplicarea regulilor nu poate rămâne exclusiv responsabilitatea cadrelor didactice. În opinia exprimată de ministru, relația copilului cu telefonul este influențată și de modelul oferit în familie.
„Părintele să se plângă, dar trebuie să vadă și ce face el acasă, pentru că modelul de acasă contează foarte mult. Înțelegeți? Și aici nu putem să o facem decât dacă profesorii colaborează cu părinții”, a punctat acesta.
Ministerul ceruse și anterior școlilor să examineze regulamentele proprii și modul în care sunt aplicate interdicțiile privind telefoanele. Într-un comunicat oficial despre utilizarea dispozitivelor în școli, instituția a solicitat ca elevii, profesorii și părinții să cunoască și să respecte regulile existente.