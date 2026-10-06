Tot ce trebuie să știi după ce intri la facultate. Ghid despre taxe, burse, examene și ajutorul disponibil
După admiterea la facultate, verifică patru lucruri înainte să ratezi un termen sau să plătești o taxă inutilă — contractul de studii, regulamentul burselor, condițiile de promovare și serviciile de sprijin ale universității. Drepturile de bază sunt prevăzute de legislația națională, însă taxele, calendarul examenelor și multe dintre procedurile administrative diferă de la o instituție la alta.
Taxele și contractul de studii, primele documente de verificat
Contractul de studii stabilește drepturile și obligațiile tale, inclusiv cuantumul taxei de școlarizare și modalitatea de plată, dacă ești înscris pe un loc cu taxă. Potrivit Codului drepturilor și obligațiilor studentului, aprobat prin Ordinul nr. 4.394/2024, contractul încheiat după admitere nu poate fi modificat în timpul anului universitar.
Citește calendarul plăților înainte de prima scadență. Verifică dacă suma poate fi achitată în tranșe, unde se face plata și ce trebuie trecut la detaliile transferului, apoi păstrează dovada.
Nu confunda taxa de școlarizare cu eventualele taxe pentru refacerea unor discipline, reînmatriculare sau alte servicii. Faptul că studiezi la buget nu înseamnă automat că orice operațiune administrativă sau reexaminare este gratuită.
Consultă lista de taxe aprobată pentru anul universitar și cere secretariatului să îți indice prevederea aplicabilă dacă o sumă nu este clară. Dacă vrei să întrerupi studiile sau să te retragi, verifică înainte ce obligații de plată rămân, deoarece acestea pot depinde de data cererii și de regulamentul instituției.
Universitățile publică propriile calendare de plată. De exemplu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a UAIC afișează separat cuantumurile și graficul achitării taxelor pentru 2026–2027. psih.uaic.ro
Bursele nu se acordă toate după aceleași criterii
Bursa de performanță și bursa socială răspund unor situații diferite. Pentru prima contează criteriile academice prevăzute de universitate, iar pentru sprijinul social se verifică încadrarea în categoriile eligibile și documentele solicitate.
Cadrul general este stabilit prin Ordinul nr. 6.463/2023, cu modificările ulterioare. Pentru bursele finanțate de la bugetul de stat, regula generală privește studenții de la învățământul cu frecvență înscriși pe locuri bugetate, iar plata se face pe perioada activităților didactice, inclusiv a sesiunilor de examene. Portal Legislativ
Pentru anul universitar 2026–2027, Ordinul nr. 5.732/2026 stabilește un cuantum minim de 925 de lei pentru bursa socială. Această valoare nu înseamnă că fiecare student primește automat bursa și nici că toate categoriile de burse au același cuantum. Monitorul Oficial
Dacă studiezi cu taxă, verifică separat sprijinul oferit din veniturile proprii ale universității sau prin proiecte. Eligibilitatea și perioada de plată pot avea reguli distincte, iar existența unui program de sprijin trebuie confirmată la instituția ta.
Urmărește termenul de depunere, lista actelor și procedura de contestație. Pentru dosarul social, nu presupune că documentele depuse la admitere sunt transferate automat către comisia de burse.
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Examenele și restanțele, ce trebuie să afli din timp
Pentru fiecare disciplină, verifică forma de evaluare și condițiile de participare la examen. Proiectele, laboratoarele, testele pe parcurs sau prezența pot conta potrivit fișei disciplinei și regulilor facultății.
Caută în regulament numărul de credite necesare pentru promovarea anului, condițiile de refacere a disciplinelor și sesiunile disponibile pentru restanțe. Nu aplica automat regula unui coleg de la altă facultate, deoarece procedurile pot diferi.
O restanță nu trebuie confundată cu pierderea imediată a calității de student. Consecințele se stabilesc prin regulamentul aplicabil, în funcție de creditele acumulate și de celelalte condiții de promovare.
La UAIC, de exemplu, pagina oficială de regulamente include documente distincte privind activitatea profesională și evaluarea studenților, actualizate în 2026. Verifică versiunea care se aplică seriei și programului tău de studii. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ai dreptul să cunoști baremul evaluării și să soliciți feedback. Pentru examenele scrise, Codul drepturilor și obligațiilor studentului prevede posibilitatea contestării notei, potrivit regulamentului intern, așa că verifică imediat termenul și modul de depunere.
Unde ceri ajutor pentru cazare, bani sau dificultăți personale
Pentru probleme administrative, începe cu secretariatul facultății. Pentru burse, cămin sau plăți, caută compartimentul indicat pe site și depune cererile prin procedura oficială, astfel încât să poți urmări soluționarea lor.
Dacă ai nevoie de cazare, verifică metodologia de repartizare, calendarul și costurile căminului. Un loc la facultate nu reprezintă automat și confirmarea unui loc de cazare.
Universitatea trebuie să ofere acces gratuit la servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, în condițiile legii și ale regulilor instituției. Poți cere sprijin pentru adaptarea la facultate, orientarea profesională sau dificultățile personale, fără să aștepți ca acestea să îți afecteze toate examenele. edu.ro
Caută centrul de consiliere și orientare în carieră și verifică procedura de programare. Reprezentanții studenților și organizațiile studențești te pot ajuta să identifici biroul potrivit ori să înțelegi o procedură, însă cererile și contestațiile trebuie depuse în forma cerută de universitate.
Pentru studenții cu dizabilități sau nevoi educaționale speciale există și prevederi privind accesibilitatea și adaptarea condițiilor de studiu. Solicită facultății informații despre procedura aplicabilă, pe baza normelor aprobate prin Ordinul nr. 4.481/2024, pentru a putea beneficia de măsurile corespunzătoare situației tale. edu.ro
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Ghidul național al studentului, disponibil și online
UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat Ghidul Național al Studentului 2026/2027, o resursă despre viața universitară din România. Materialul explică funcționarea universităților, primii pași după admitere și regulile privind creditele, examenele, restanțele și promovarea anului.
Ghidul cuprinde informații despre taxe, burse și alte forme de sprijin financiar, dar și despre cămine, cantine, biblioteci și serviciile la care poți apela. Sunt prezentate drepturile și obligațiile studenților, reprezentarea studențească și oportunitățile de mobilitate, voluntariat sau antreprenoriat.
Un capitol este dedicat adaptării la facultate, reușitei academice, sănătății și stării de bine. Resursa include și informații despre sprijinul pentru studenții cu cerințe educaționale speciale, un glosar de termeni uzuali și sfaturi de la studenți din ani superiori sau absolvenți.
Materialul poate fi consultat în format PDF sau prin versiunea online interactivă a Ghidului Național al Studentului, optimizată pentru accesul de pe telefon. Platforma permite navigarea prin capitole, filtrarea glosarului și completarea unui chestionar de autoevaluare a adaptării la viața universitară.
Informațiile generale se adresează studenților din toată țara, indiferent de universitate sau domeniul ales. Pentru orar, cuantumul taxelor, criteriile de cazare și calendarul burselor, consultă și paginile oficiale ale universității și facultății tale, unde sunt publicate condițiile concrete.