Tot ce trebuie să știi după ce intri la facultate. Ghid despre taxe, burse, examene și ajutorul disponibil

Citește calendarul plăților înainte de prima scadență. Verifică dacă suma poate fi achitată în tranșe, unde se face plata și ce trebuie trecut la detaliile transferului, apoi păstrează dovada.

Nu confunda taxa de școlarizare cu eventualele taxe pentru refacerea unor discipline, reînmatriculare sau alte servicii. Faptul că studiezi la buget nu înseamnă automat că orice operațiune administrativă sau reexaminare este gratuită.

Consultă lista de taxe aprobată pentru anul universitar și cere secretariatului să îți indice prevederea aplicabilă dacă o sumă nu este clară. Dacă vrei să întrerupi studiile sau să te retragi, verifică înainte ce obligații de plată rămân, deoarece acestea pot depinde de data cererii și de regulamentul instituției.

Universitățile publică propriile calendare de plată. De exemplu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a UAIC afișează separat cuantumurile și graficul achitării taxelor pentru 2026–2027. psih.uaic.ro

Bursele nu se acordă toate după aceleași criterii

Bursa de performanță și bursa socială răspund unor situații diferite. Pentru prima contează criteriile academice prevăzute de universitate, iar pentru sprijinul social se verifică încadrarea în categoriile eligibile și documentele solicitate.

Cadrul general este stabilit prin Ordinul nr. 6.463/2023, cu modificările ulterioare. Pentru bursele finanțate de la bugetul de stat, regula generală privește studenții de la învățământul cu frecvență înscriși pe locuri bugetate, iar plata se face pe perioada activităților didactice, inclusiv a sesiunilor de examene. Portal Legislativ

Pentru anul universitar 2026–2027, Ordinul nr. 5.732/2026 stabilește un cuantum minim de 925 de lei pentru bursa socială. Această valoare nu înseamnă că fiecare student primește automat bursa și nici că toate categoriile de burse au același cuantum. Monitorul Oficial