Meta lui Zuckerberg își ia o amendă de proporții istorice, de 25 de miliarde de dolari. Totul i se trage de la scandalul Cambridge Analytica

Cum a ajuns scandalul Cambridge Analytica la o sancțiune de asemenea dimensiuni

Potrivit Departamentului de Justiție din New Mexico, jurații au identificat 43.899.725 de încălcări ale legii locale privind practicile comerciale incorecte. Numărul reprezintă încălcările constatate în dosar, nu numărul unor utilizatori diferiți afectați.

Procesul are la origine scandalul Cambridge Analytica, firma de consultanță politică ajunsă în centrul dezvăluirilor despre folosirea datelor Facebook în campanii electorale. Informațiile a până la 87 de milioane de utilizatori au fost implicate în acest caz, care a provocat o dezbatere internațională despre confidențialitate și publicitate politică.

Totul putea începe cu un aparent banal test de personalitate. Aplicația colecta inclusiv informații despre prietenii celor care o foloseau, extinzând accesul la date dincolo de persoanele care completaseră chestionarul. Acesta era mecanismul prin care Cambridge Analytica ajungea la milioane de profiluri Facebook, explicat pe Playtech încă din 2018.

Nici promisiunea că informațiile fuseseră șterse nu a închis atunci controversa. În aceeași perioadă, relatam despre date Facebook folosite de Cambridge Analytica despre care o investigație Channel 4 arăta că încă circulau. Dezvăluirile ridicau o problemă greu de rezolvat: odată copiate și transmise mai departe, informațiile personale deveneau dificil de urmărit și recuperat.

Dosarul din New Mexico a analizat însă și promisiunile companiei despre accesul terților la informații, combaterea dezinformării și gestionarea conținutului instigator la ură. Potrivit Reuters, juriul a considerat înșelătoare 26 de declarații ale companiei și reprezentanților săi.

De ce suma putea fi mult mai mare și ce spune Meta

Legea statului permite sancțiuni de până la 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare intenționată. Aplicarea plafonului la toate încălcările constatate ar fi dus la aproximativ 219,5 miliarde de dolari. Judecătorul Francis Mathew a stabilit penalitatea la 25 de miliarde de dolari.

Meta respinge hotărârea și susține că sancțiunea este excesivă. Compania intenționează să o atace, astfel că suma stabilită de instanță nu trebuie confundată cu o plată deja efectuată. Disputa juridică va continua prin procedurile de apel.