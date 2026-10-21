Meta lui Zuckerberg își ia o amendă de proporții istorice, de 25 de miliarde de dolari. Totul i se trage de la scandalul Cambridge Analytica
Ce se întâmplă cu informațiile pe care le lăsăm pe Facebook și cât putem avea încredere în promisiunile platformei? Întrebările care au alimentat scandalul Cambridge Analytica au ajuns acum la o consecință financiară uriașă: o instanță din New Mexico a obligat Meta să plătească 25 de miliarde de dolari pentru încălcarea legislației privind protecția consumatorilor.
Compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp contestă hotărârea și anunță că va face apel. Sancțiunea urmează unui verdict prin care juriul a stabilit că Facebook a indus publicul în eroare în legătură cu protecția datelor personale și gestionarea conținutului de pe platformă.
Cum a ajuns scandalul Cambridge Analytica la o sancțiune de asemenea dimensiuni
Potrivit Departamentului de Justiție din New Mexico, jurații au identificat 43.899.725 de încălcări ale legii locale privind practicile comerciale incorecte. Numărul reprezintă încălcările constatate în dosar, nu numărul unor utilizatori diferiți afectați.
Procesul are la origine scandalul Cambridge Analytica, firma de consultanță politică ajunsă în centrul dezvăluirilor despre folosirea datelor Facebook în campanii electorale. Informațiile a până la 87 de milioane de utilizatori au fost implicate în acest caz, care a provocat o dezbatere internațională despre confidențialitate și publicitate politică.
Totul putea începe cu un aparent banal test de personalitate. Aplicația colecta inclusiv informații despre prietenii celor care o foloseau, extinzând accesul la date dincolo de persoanele care completaseră chestionarul. Acesta era mecanismul prin care Cambridge Analytica ajungea la milioane de profiluri Facebook, explicat pe Playtech încă din 2018.
Nici promisiunea că informațiile fuseseră șterse nu a închis atunci controversa. În aceeași perioadă, relatam despre date Facebook folosite de Cambridge Analytica despre care o investigație Channel 4 arăta că încă circulau. Dezvăluirile ridicau o problemă greu de rezolvat: odată copiate și transmise mai departe, informațiile personale deveneau dificil de urmărit și recuperat.
Dosarul din New Mexico a analizat însă și promisiunile companiei despre accesul terților la informații, combaterea dezinformării și gestionarea conținutului instigator la ură. Potrivit Reuters, juriul a considerat înșelătoare 26 de declarații ale companiei și reprezentanților săi.
De ce suma putea fi mult mai mare și ce spune Meta
Legea statului permite sancțiuni de până la 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare intenționată. Aplicarea plafonului la toate încălcările constatate ar fi dus la aproximativ 219,5 miliarde de dolari. Judecătorul Francis Mathew a stabilit penalitatea la 25 de miliarde de dolari.
Meta respinge hotărârea și susține că sancțiunea este excesivă. Compania intenționează să o atace, astfel că suma stabilită de instanță nu trebuie confundată cu o plată deja efectuată. Disputa juridică va continua prin procedurile de apel.
Autoritățile din New Mexico prezintă verdictul drept o demonstrație că marile companii tehnologice pot fi trase la răspundere pentru afirmațiile făcute consumatorilor. Statul a ales să își susțină separat cazul în instanță, în loc să participe la înțelegerea încheiată de alte state americane cu Facebook.
Unde ar urma să ajungă banii și ce înseamnă pentru utilizatorii români
Sumele recuperate ar urma să fie direcționate către sistemul de învățământ din New Mexico. Hotărârea nu stabilește despăgubiri automate pentru utilizatorii Facebook din România și nu reprezintă o sancțiune aplicată de Uniunea Europeană.
Scandalul provocase deja o criză de încredere cu mult înaintea acestei hotărâri. În 2018, campania #DeleteFacebook îi îndemna pe utilizatori să renunțe la platformă, iar mai multe companii își retrăgeau paginile. Nemulțumirea privea tocmai diferența dintre siguranța promisă și ceea ce dezvăluirile arătau despre folosirea datelor.
Pentru cei care folosesc zilnic Facebook, cazul readuce în discuție limitele controlului asupra informațiilor personale. Confidențialitatea depinde atât de setările alese de utilizator, cât și de accesul pe care compania îl permite aplicațiilor și partenerilor săi. Tocmai această diferență dintre promisiuni și practici se află în centrul procesului.