Profesorii care pregătesc olimpici își dezvăluie metodele colegilor din toată țara. Peste 20 de mentori țin gratuit ateliere online
Profesorii de matematică, fizică, chimie și informatică se pot înscrie la ateliere online gratuite susținute de colegi cu experiență în pregătirea olimpicilor. Programul-pilot „Hai între profesori!”, lansat de Fundația Nouă ne pasă, reunește peste 20 de mentori, iar primele întâlniri sunt programate începând cu 3 noiembrie.
Cine poate participa la atelierele de mentorat
Programul „Hai între profesori!” se adresează cadrelor didactice din toate județele și din București. Pot participa atât profesorii care vor să înceapă pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri, cât și cei care lucrează deja pentru performanță.
Mentorii provin din comunitatea „Hai la Olimpiadă!”, unde pregătesc elevi pentru competiții naționale și internaționale. Ei vor prezenta metode de explicare a conceptelor, probleme, resurse și situații întâlnite în activitatea cu elevii.
Întâlnirile durează între 90 de minute și trei ore, în funcție de temă. Acestea pot avea forma unei prezentări de metodă, a unei discuții între colegi sau a unei sesiuni de rezolvare a problemelor.
Organizatorii precizează că experiența fiecărui profesor este privită „ca un reper, nu ca o rețetă”. Participanții își pot aduce propriile întrebări și pot compara abordări pe care să le adapteze ulterior la clasă.
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Ce teme sunt pregătite pentru luna noiembrie
La fizică, întâlnirile încep pe 3 noiembrie, cu un atelier despre limbajul și principiul I al termodinamicii. Programul continuă cu principiile mecanicii clasice și cu o serie dedicată ciclurilor termodinamice.
Profesorii de informatică pot participa, pe 4 noiembrie, la o întâlnire despre probleme cu CMMDC și șirul lui Fibonacci. Pentru 12 noiembrie sunt programate aplicații ale principiului lui Dirichlet.
Problemele de parantezare rezolvate prin programare dinamică sunt abordate în atelierele din 11 și 18 noiembrie. Întâlnirile urmăresc nu doar rezolvările, ci și felul în care asemenea probleme pot fi explicate elevilor.
La chimie, calendarul include teme despre soluții, reactivitate chimică, cristalohidrați și rețele cristaline. Pentru matematică sunt propuse ateliere de algebră de liceu, cu permutări, determinanți și matrici.
Cum te înscrii și cum primești accesul
Profesorii interesați pot consulta calendarul atelierelor, unde aleg întâlnirile potrivite disciplinei și nivelului la care predau. Pe pagina fiecărui eveniment sunt disponibile prezentarea mentorului și formularul de înscriere, găzduit pe platforma Luma.
Înscrierea se face separat pentru fiecare atelier, iar participarea nu presupune parcurgerea întregii serii. Un profesor poate alege o singură întâlnire sau se poate înscrie la mai multe teme relevante pentru activitatea sa.
Linkul de conectare este transmis pe e-mail după înscriere. Calendarul se actualizează lunar, astfel încât profesorii pot reveni pe pagina programului pentru întâlnirile adăugate ulterior.
Atelierele includ și discuții despre greșelile frecvente ale elevilor și modurile în care pot fi depășite. Experiențele participanților completează prezentările mentorilor, prin întrebări și exemple din propriile clase.
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Experiența pregătirii olimpicilor, împărtășită altor școli
Inițiativa extinde activitatea „Hai la Olimpiadă!”, program prin care fundația susține de peste un deceniu pregătirea gratuită pentru concursuri. În ediția a XIV-a, începută în octombrie 2026, 350 de profesori lucrează cu peste 4.750 de elevi, în 40 de centre.
Președintele fundației, Dorin Agapie, explică faptul că experiența necesară pregătirii pentru performanță se acumulează în mulți ani. Prin mentorat, organizația urmărește să construiască „o comunitate tot mai mare, în care expertiza circulă”, iar elevii să poată găsi sprijin chiar în școala lor.
Profesorul Ion Băraru, coordonatorul centrului de fizică „Hai la Olimpiadă!” din Constanța, consideră că inițiativa poate transforma „munca solitară a profesorilor determinați” într-un efort comun. El leagă rezultatul de disponibilitatea mentorilor de a-și împărtăși experiența și de implicarea participanților.
Fundația derulează și programul „Nouă ne pasă”, destinat copiilor din mediul rural aflați în risc de eșec școlar. În anul școlar 2026–2027, acesta sprijină aproximativ 1.900 de copii din 52 de școli, în 24 de județe, cu implicarea a 280 de profesori.