Profesorii care pregătesc olimpici își dezvăluie metodele colegilor din toată țara. Peste 20 de mentori țin gratuit ateliere online

Mentorii provin din comunitatea „Hai la Olimpiadă!”, unde pregătesc elevi pentru competiții naționale și internaționale. Ei vor prezenta metode de explicare a conceptelor, probleme, resurse și situații întâlnite în activitatea cu elevii.

Întâlnirile durează între 90 de minute și trei ore, în funcție de temă. Acestea pot avea forma unei prezentări de metodă, a unei discuții între colegi sau a unei sesiuni de rezolvare a problemelor.

Organizatorii precizează că experiența fiecărui profesor este privită „ca un reper, nu ca o rețetă”. Participanții își pot aduce propriile întrebări și pot compara abordări pe care să le adapteze ulterior la clasă.

Citește și: Patru liceeni din Galați au găsit o utilizare neașteptată pentru astronomie. Proiectul care poate face clădirile mai eficiente

Ce teme sunt pregătite pentru luna noiembrie

La fizică, întâlnirile încep pe 3 noiembrie, cu un atelier despre limbajul și principiul I al termodinamicii. Programul continuă cu principiile mecanicii clasice și cu o serie dedicată ciclurilor termodinamice.

Profesorii de informatică pot participa, pe 4 noiembrie, la o întâlnire despre probleme cu CMMDC și șirul lui Fibonacci. Pentru 12 noiembrie sunt programate aplicații ale principiului lui Dirichlet.

Problemele de parantezare rezolvate prin programare dinamică sunt abordate în atelierele din 11 și 18 noiembrie. Întâlnirile urmăresc nu doar rezolvările, ci și felul în care asemenea probleme pot fi explicate elevilor.