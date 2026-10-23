Meta, acuzată că face bani din înșelătoriile de pe Facebook și Instagram. Procesul care pune gigantul lui Zuckerberg într-o situație dificilă

Acțiunea în justiție a fost inițiată de procurorul general Peter F. Neronha, care susține că Meta ar fi permis răspândirea reclamelor frauduloase, deși cunoștea riscurile la care sunt expuși utilizatorii. Rhode Island devine astfel primul stat american care acționează compania în instanță pentru presupusa tolerare a acestui tip de publicitate.

Meta, acuzată că a pus veniturile din publicitate înaintea siguranței utilizatorilor

Procesul vizează modul în care Meta identifică, verifică și elimină reclamele înșelătoare distribuite prin platformele sale. Autoritățile din Rhode Island susțin că grupul tehnologic ar fi avut posibilitatea să adopte măsuri mai ferme împotriva escrocilor, dar ar fi evitat intervențiile care puteau reduce veniturile din publicitate.

Potrivit acuzațiilor, unele reclame promovau produse fictive, oportunități false de investiții sau scheme financiare concepute pentru a obține bani și date personale de la utilizatori. Persoanele vulnerabile, inclusiv utilizatorii în vârstă, s-ar număra printre principalele ținte ale acestor campanii.

Problema nu este nouă. O investigație Reuters, prezentată anterior și de Playtech, arăta că Meta ar fi obținut miliarde de dolari din reclame frauduloase și produse interzise. Documentele interne citate indicau că aproximativ 10% din veniturile companiei în 2024 ar fi putut proveni din categorii de publicitate cu risc ridicat, estimare contestată de Meta.

Procurorul general Peter Neronha consideră că o companie care deservește milioane de utilizatori are obligația să acorde prioritate protecției consumatorilor. În opinia autorităților, Meta ar fi expus în mod conștient oamenii la fraude, obținând în același timp profituri considerabile.

Ce răspunde Meta acuzațiilor și câte reclame susține că a eliminat

Meta respinge acuzațiile și afirmă că investește constant în combaterea escrocheriilor. Purtătorul de cuvânt Andy Stone a declarat pentru Reuters că grupul a eliminat peste 159 de milioane de reclame frauduloase și că lucrează permanent la îmbunătățirea sistemelor de detectare a acestora.

Reprezentantul companiei a criticat și decizia procurorului general de a deschide procesul. Potrivit lui Stone, autoritățile ar fi refuzat să colaboreze cu Meta pentru identificarea unor soluții și ar fi apelat la o firmă privată de avocatură din afara statului.

Compania susține că acțiunea în justiție ignoră măsurile deja implementate. Printre acestea se numără eliminarea conturilor asociate fraudelor, inițierea unor procese împotriva operatorilor de campanii înșelătoare și introducerea unor funcții suplimentare de protecție pentru mesajele suspecte.

Totuși, escrocheriile continuă să apară pe platformele sociale. Inclusiv utilizatorii din România au fost vizați de reclame false pe Facebook și Instagram care imită identitatea unor bănci. Unele campanii folosesc videoclipuri manipulate și imagini generate cu inteligență artificială pentru a crea impresia că ofertele sunt autentice.

Procesul din Rhode Island ar putea avea consecințe pentru întreaga industrie

Acțiunea deschisă de Rhode Island nu este primul proces referitor la reclamele frauduloase de pe platformele Meta. În aprilie 2026, Consumer Federation of America a inițiat un litigiu similar, iar în luna mai autoritățile din comitatul Santa Clara, California, au depus o altă plângere.

Noutatea este că Rhode Island reprezintă primul stat american care formulează direct asemenea acuzații împotriva companiei. Procurorii urmăresc sancționarea presupuselor practici ilegale, recuperarea profiturilor obținute nejustificat și introducerea unor măsuri care să limiteze expunerea consumatorilor la escrocherii.

Cazul apare într-un moment delicat pentru Meta, care se confruntă și cu alte litigii importante în Statele Unite. Recent, compania a primit o sancțiune de 25 de miliarde de dolari în New Mexico, într-un dosar distinct privind declarațiile făcute utilizatorilor despre confidențialitatea datelor. Meta a anunțat că va contesta acea hotărâre.

În procesul din Rhode Island, instanța nu a stabilit încă dacă Meta a încălcat legea. Acuzațiile autorităților trebuie demonstrate, iar compania are dreptul să le conteste.

Dincolo de rezultatul juridic, cazul ridică o întrebare importantă pentru industria publicității digitale: cât de departe trebuie să meargă responsabilitatea platformelor atunci când reclamele plătite ajung să fie folosite pentru fraudarea utilizatorilor?

Răspunsul ar putea influența nu doar activitatea Meta, ci și regulile după care funcționează publicitatea pe internet.