Sorin Costreie, propus ministru al Educației. Cine este profesorul universitar care a ajuns consilier la Cotroceni

Și-a susținut doctoratul la Universitatea din București în 2007 și a urmat studii doctorale și la University of Western Ontario, în Canada. Parcursul său academic a inclus perioade de studiu în Statele Unite, Germania, Spania și Italia.

În ultimii ani, interesele sale de cercetare s-au îndreptat către cogniția matematică, gândirea critică și integrarea perspectivelor umaniste în medicină. Lucrările sale au apărut la edituri din România și din străinătate.

„Contribuţiile sale academice (articole ştiinţifice, cărţi de autor, capitole de cărţi şi volume editate şi coeditate) au fost publicate la edituri prestigioase la nivel internaţional şi naţional: Routledge, Springer, Oxford University Press, Taylor & Francis, Elsevier, Humanitas, Editura Universității din București, C.H. Beck şi ProUniversitaria”, se arată în profilul publicat de Administrația Prezidențială.

Numirea la Cotroceni și experiența din Guvern

Costreie a devenit consilier prezidențial pentru educație și cercetare începând cu 17 noiembrie 2025. Decretul de numire a fost semnat de președintele Nicușor Dan pe 13 noiembrie, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale publicat de AGERPRES.

Anterior, a ocupat funcția de consilier de stat pentru educație și cercetare în mandatele premierilor Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. A fost, de asemenea, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării și consilier al ministrului.

Actuala propunere pentru conducerea ministerului este relatată de HotNews, pe baza surselor apropiate negocierilor guvernamentale. Informația privește componența viitorului cabinet, nu instalarea sa deja în funcție.

În iunie, Sorin Costreie acceptase să fie ministru al Educației și vicepremier în cabinetul propus de Eugen Tomac. Premierul desemnat și-a depus însă mandatul înainte ca formula guvernamentală să ajungă la votul de învestitură.

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