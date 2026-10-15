Sorin Costreie, propus ministru al Educației. Cine este profesorul universitar care a ajuns consilier la Cotroceni
Sorin Costreie, consilierul prezidențial pentru educație și cercetare al lui Nicușor Dan, este propus să preia Ministerul Educației în viitorul Guvern Luca Niculescu, potrivit surselor HotNews. Universitarul de 55 de ani a lucrat anterior în Ministerul Educației și a fost consilier pentru trei premieri. Numele său a apărut și în formula guvernamentală propusă de Eugen Tomac în luna iunie.
De la Facultatea de Filosofie la Administrația Prezidențială
Sorin Costreie este cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Domeniile sale de specializare includ filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei.
Și-a susținut doctoratul la Universitatea din București în 2007 și a urmat studii doctorale și la University of Western Ontario, în Canada. Parcursul său academic a inclus perioade de studiu în Statele Unite, Germania, Spania și Italia.
În ultimii ani, interesele sale de cercetare s-au îndreptat către cogniția matematică, gândirea critică și integrarea perspectivelor umaniste în medicină. Lucrările sale au apărut la edituri din România și din străinătate.
„Contribuţiile sale academice (articole ştiinţifice, cărţi de autor, capitole de cărţi şi volume editate şi coeditate) au fost publicate la edituri prestigioase la nivel internaţional şi naţional: Routledge, Springer, Oxford University Press, Taylor & Francis, Elsevier, Humanitas, Editura Universității din București, C.H. Beck şi ProUniversitaria”, se arată în profilul publicat de Administrația Prezidențială.
Numirea la Cotroceni și experiența din Guvern
Costreie a devenit consilier prezidențial pentru educație și cercetare începând cu 17 noiembrie 2025. Decretul de numire a fost semnat de președintele Nicușor Dan pe 13 noiembrie, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale publicat de AGERPRES.
Anterior, a ocupat funcția de consilier de stat pentru educație și cercetare în mandatele premierilor Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. A fost, de asemenea, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării și consilier al ministrului.
Actuala propunere pentru conducerea ministerului este relatată de HotNews, pe baza surselor apropiate negocierilor guvernamentale. Informația privește componența viitorului cabinet, nu instalarea sa deja în funcție.
În iunie, Sorin Costreie acceptase să fie ministru al Educației și vicepremier în cabinetul propus de Eugen Tomac. Premierul desemnat și-a depus însă mandatul înainte ca formula guvernamentală să ajungă la votul de învestitură.
CITEȘTE ȘI Cât câștigă un director de școală în 2026. Peste 7.000 de candidați s-au înscris pentru posturile de director și director adjunct
Conduce o rețea europeană de universități
Sorin Costreie este președintele UNICA, rețeaua universităților din capitalele europene, și coordonatorul alianței CIVIS la Universitatea din București. Universitatea îi confirmă aceste responsabilități în prezentarea participării la UNICA Days 2026, desfășurat la Bruxelles.
„În prezent, este președintele UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, una dintre cele mai importante reţele universitare de cooperare academică europeană, și coordonator al alianței universitare CIVIS la nivelul Universității din București. A avut două mandate de prorector şi a fost prodecan pentru o scurtă perioadă de timp”, precizează profilul său oficial.
Activitatea internațională include reprezentarea României în organisme și proiecte de educație și cercetare. Printre acestea sunt Înaltul Consiliu al Institutului Universitar European din Florența, ELI-NP și DANUBIUS-RI.
Costreie este și membru în consiliul de conducere al Institutului Cultural Român și a fost primul coordonator național pentru proprietate intelectuală. Vorbește fluent engleză, germană și italiană și are cunoștințe de bază de spaniolă și franceză.
CITEȘTE ȘI Unde este cel mai greu să prinzi un post de director de școală. Clasamentul județelor după interesul candidaților
Ce bunuri și venituri a declarat în 2026
Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2026, Sorin Costreie deține un apartament de 60 de metri pătrați în București, dobândit în 1994. În document figurează și un autoturism Kia din 2023.
Declarația menționează înstrăinarea unei case și a unui teren intravilan. Sumele consemnate pentru cele două tranzacții sunt de 176.000 de euro, respectiv 50.000 de euro.
La venituri, pentru anul anterior depunerii declarației, apar 156.348 de lei din activitatea de conferențiar la Universitatea din București. Din funcția de consilier prezidențial a declarat 19.164 de lei, în contextul în care numirea la Cotroceni a intrat în vigoare în noiembrie 2025.