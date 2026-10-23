Alertă în Marea Neagră, în apropiere de Constanța. O navă ar fi fost lovită de o dronă: un mort, trei dispăruți şi mai mulţi răniţi
O amplă operațiune de căutare și salvare este în desfășurare vineri în Marea Neagră, în apropiere de Constanța, după ce o navă comercială a ajuns în dificultate și ar fi fost vizată de un atac cu dronă. Nouă marinari au fost recuperați în viață, un membru al echipajului a murit, iar alți trei sunt în continuare căutați.
Incidentul s-a produs la 13 mile marine de Constanța
Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, în legătură cu situația navei Khoryv. Aceasta se afla în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 13 mile marine travers de Constanța, ceea ce înseamnă o distanță de aproximativ 24 de kilometri.
La bord se aflau 13 membri ai echipajului: zece cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri.
Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise în zonă pentru recuperarea marinarilor.
Nouă marinari au fost scoși în viață din apă
Intervenția se desfășoară în condiții dificile. Autoritățile au anunțat că vremea nefavorabilă și vizibilitatea redusă nu permit intervenția pe cale aeriană cu elicopterele.
Salvatorii au reușit până acum să recupereze nouă persoane în viață. Din apă a fost scos și trupul neînsuflețit al unui membru al echipajului. Alți trei marinari sunt dați dispăruți, iar operațiunile de căutare continuă.
Nava SAR Artemis a ARSVOM a plecat din Portul Constanța spre locul incidentului, alături de alte mijloace de intervenție.
Dispozitiv medical pregătit în Portul Constanța
Pe uscat a fost pregătită o intervenție medicală de amploare pentru preluarea persoanelor recuperate din mare. Potrivit informațiilor disponibile, au fost mobilizate trei ambulanțe B2, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un punct medical avansat.
Acestea sunt pregătite în Portul Constanța pentru evaluarea și tratarea victimelor aduse la țărm.
Informațiile inițiale indică posibilitatea ca nava să fi fost lovită de o dronă. Cauza exactă a incidentului trebuie însă stabilită de autorități, astfel că ipoteza unui atac nu trebuie prezentată în acest moment drept o concluzie definitivă.
Incidentele cu drone din Marea Neagră s-au înmulțit
Incidentul are loc într-o perioadă tensionată în Marea Neagră. În ultimele săptămâni au fost raportate mai multe situații în care nave comerciale au fost lovite de drone, inclusiv în apropierea României.
Pe 17 octombrie, două avioane F-16 românești au doborât două drone de atac din familia Geran care pătrunseseră în spațiul aerian național deasupra apelor teritoriale ale României, potrivit Ministerului Apărării Naționale.
MApN arăta, de asemenea, că în perioada anterioară mai multe nave comerciale fuseseră lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale românești.
Tot în acest an, militarii români au recuperat sau neutralizat în repetate rânduri drone și fragmente de drone aflate în derivă pe mare.
Căutările celor trei dispăruți continuă
Prioritatea autorităților rămâne acum găsirea celor trei membri ai echipajului care nu au fost încă recuperați. Condițiile meteorologice complică însă intervenția. Imposibilitatea folosirii elicopterelor face ca operațiunea să se bazeze în principal pe navele trimise în zonă.
Bilanțul confirmat până în acest moment este de nouă marinari salvați, o persoană decedată și trei dispărute. Autoritățile urmează să stabilească și împrejurările exacte în care nava Khoryv a ajuns în dificultate în Marea Neagră, la aproximativ 24 de kilometri de Constanța.