Alertă în Marea Neagră, în apropiere de Constanța. O navă ar fi fost lovită de o dronă: un mort, trei dispăruți şi mai mulţi răniţi

La bord se aflau 13 membri ai echipajului: zece cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise în zonă pentru recuperarea marinarilor.

Nouă marinari au fost scoși în viață din apă

Intervenția se desfășoară în condiții dificile. Autoritățile au anunțat că vremea nefavorabilă și vizibilitatea redusă nu permit intervenția pe cale aeriană cu elicopterele.

Salvatorii au reușit până acum să recupereze nouă persoane în viață. Din apă a fost scos și trupul neînsuflețit al unui membru al echipajului. Alți trei marinari sunt dați dispăruți, iar operațiunile de căutare continuă.

Nava SAR Artemis a ARSVOM a plecat din Portul Constanța spre locul incidentului, alături de alte mijloace de intervenție.

Dispozitiv medical pregătit în Portul Constanța

Pe uscat a fost pregătită o intervenție medicală de amploare pentru preluarea persoanelor recuperate din mare. Potrivit informațiilor disponibile, au fost mobilizate trei ambulanțe B2, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un punct medical avansat.

Acestea sunt pregătite în Portul Constanța pentru evaluarea și tratarea victimelor aduse la țărm.